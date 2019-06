Tinh trùng yếu nên uống thuốc gì để cải thiện chất lượng?

Tinh trùng yếu là một trong những vấn đề thường gặp ở nam giới. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể gây ra nhiều hệ lụy đối với sức khỏe cũng như hạnh phúc gia đình của người bệnh. Thế nhưng, khi đi tìm giải pháp cho vấn đề này, nhiều quý ông băn khoăn không biết tinh trùng yếu nên uống thuốc gì để vừa an toàn vừa cải thiện được chất lượng tinh binh.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số lượng nam giới bị tinh trùng yếu đang có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, trung bình cứ 10 người đi khám sức khỏe sinh lý thì có đến 7 người mắc phải chứng tinh trùng yếu. Vậy nguyên nhân là do đâu và tinh trùng yếu nên uống thuốc gì? Bài viết dưới đây sẽ là lời giải đáp cho những thắc mắc này nhé.

4 nguyên nhân chính gây tinh trùng yếu

Có rất nhiều nguyên nhân khiến nam giới gặp phải vấn đề tinh trùng yếu nhưng nhìn chung, thường là do 4 nguyên nhân sau:

1. Các vấn đề về cơ quan sinh sản

Nguyên nhân gây tinh trùng yếu có thể là do bạn đang mắc phải một số bệnh nam khoa như:

- Giãn tĩnh mạch thừng tinh

- Các bệnh lý viêm nhiễm như viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn, túi tinh, niệu đạo…

- Tinh hoàn lạc chỗ

- Khuyết tật nhiễm sắc thể

- Khối u ác tính và ung thư

Bên cạnh đó, các bệnh viêm nhiễm do vi khuẩn hoặc virus như thủy đậu, quai bị, đậu mùa… cũng có thể gây teo tinh hoàn, khiến việc sản xuất tinh trùng hay chất lượng tinh trùng bị giảm sút. Không những vậy, việc dùng thuốc điều trị các bệnh như tăng huyết áp, đau dạ dày, đái tháo đường… cũng có thể là nguyên nhân giảm sút năng lực tình dục và chất lượng tinh trùng.

2. Dinh dưỡng và chế độ ăn

Có rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng đối với việc sản xuất tinh trùng như kẽm, vitamin C, E… Nếu thiếu hụt do giảm hấp thu hoặc nguồn cung cấp không đủ các chất dưỡng chất này, nhiều khả năng nam giới phải đối mặt với vấn đề tinh trùng yếu cả về số lượng lẫn chất lượng.

Vì vậy, điều quan trọng là bạn cần phải xây dựng một chế độ ăn cân bằng để tránh gặp phải những rắc rối liên quan đến việc thiếu hụt dinh dưỡng. Ngoài ra, bạn cũng nên bổ sung thêm các thực phẩm tốt cho sức khỏe của tinh trùng như rau chân vịt, hải sản, thịt gà, thịt lợn, các loại trái cây thuộc họ cam, quýt…

3. Lối sống không lành mạnh

Hút thuốc lá: Khói thuốc lá chứa nhiều chất độc như nicotin, CO2… có thể làm giảm số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng. Không những vậy, thuốc lá còn có thể làm tổn hại đến DNA, dẫn đến giảm cơ hội thụ thai.

Uống rượu, bia hoặc các thức uống có cồn: Uống quá nhiều rượu có tác dụng làm giảm nồng độ hormone testosterone, gây liệt dương, xuất tinh sớm, xuất tinh khó và teo tinh hoàn ở nam giới.

Thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đóng hộp: Ăn nhiều thực phẩm chế biến có thể làm giảm lượng tinh trùng. Ngoài ra, chất bảo vệ có trong bao bì thực phẩm cũng làm ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của tinh trùng.

Căng thẳng: Điều này có thể tác động xấu đến một số hormone cần thiết cho việc sản xuất tinh trùng, làm yếu tinh trùng cả về số lượng lẫn chất lượng.

4. Thói quen trong cuộc sống hàng ngày

Đặt laptop lên đùi khi làm việc có thể làm suy giảm chất lượng tinh trùng

Mặc quần quá chật có thể làm tăng nhiệt độ ở vùng kín, khiến nhiệt độ ở tinh hoàn cũng tăng lên, làm ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh trùng.



Tắm nước nóng liên tục trong nhiều ngày, đặc biệt là ở nhiệt độ từ 40°C trở lên sẽ khiến nhiệt độ tinh hoàn tăng cao, dẫn đến chứng giãn tĩnh mạch thừng tinh.

Đặt laptop lên đùi khi làm việc: Thói quen này rất thường gặp nhưng lại rất nguy hiểm bởi độ nóng của laptop có thể làm tăng nhiệt độ của tinh hoàn.

Hậu quả của vấn đề tinh trùng yếu

1. Ảnh hưởng trực tiếp đến sinh sản và hạnh phúc gia đình

Tinh trùng yếu là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến vô sinh. Nếu nam giới gặp phải vấn đề này, số lượng và chất lượng của tinh trùng sẽ không được đảm bảo đủ điều kiện để thụ thai do tinh trùng dễ bị chết yểu trên hành trình gặp trứng để thụ tinh.

Không những vậy, tinh trùng kém chất lượng còn có nguy cơ cao mắc phải các khuyết tật về mặt di truyền. Nếu những tinh trùng này thụ tinh thành công thì khả năng thai nhi chậm phát triển và dễ sẩy thai hoặc thậm chí có nguy cơ cao mắc phải các dị tật bẩm sinh.

Theo nghiên cứu của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Đại học Y Hà Nội, tỷ lệ các cặp vợ chồng đối mặt với vấn đề vô sinh, hiếm muộn ở Việt Nam là 7,7%. Với quan niệm cuộc sống viên mãn khi gia đình có đầy đủ con cái của người Á Đông, vô sinh, hiếm muộn là nguyên nhân chính làm tan vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình. Nhiều bi kịch vợ ngoại tình, ly hôn, gia đình tan vỡ.. đều bắt nguồn từ vấn đề vô sinh.

2. Ảnh hưởng bản lĩnh đàn ông

Về mặt tâm lý, khi bị tinh trùng yếu, nam giới thường có cảm giác tự ti hay mặc cảm với đối phương ảnh hưởng đến bản lĩnh của phái mạnh. Nếu tình trạng này kéo dài lâu, họ sẽ rơi vào tình trạng dễ cáu gắt, căng thẳng, khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng.

3. Tinh trùng yếu thường đi kèm với các bệnh lý nên dễ chủ quan

Một nghiên cứu tại Ý với gần 5.200 người cho thấy, những người bị tinh trùng yếu có nguy cơ mỡ máu cao gấp 1,2 lần, cholesterol xấu và triglyceride cao hơn còn cholesterol tốt lại thấp hơn người có tinh trùng bình thường. Ngoài ra, người có tinh trùng yếu còn có thể mắc hội chứng chuyển hóa, yếu tố nguy cơ gây bệnh đái tháo đường, huyết áp cao, bệnh tim và đột quỵ.

Nếu bạn thấy bản thân đang gặp rắc rối về tình trạng tinh trùng yếu, tốt nhất bạn nên đi khám sức khỏe để tránh bỏ qua những căn bệnh nguy hiểm. Ngoài ra, bạn cũng nên thay đổi lối sống, tập thể dục thường xuyên, tránh hút thuốc, uống rượu để cải thiện chất lượng tinh trùng và tăng cơ hội thụ thai.

Tinh trùng yếu nên uống thuốc gì?

Để điều trị vấn đề tinh trùng yếu, bạn cần phải xác định được nguyên nhân gây bệnh. Nếu nguyên nhân là do chế độ sinh hoạt, bạn cần phải thay đổi lối sống của bản thân. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân là do bạn mắc phải một số các vấn đề về sức khỏe cơ quan sinh sản thì bạn cần được điều trị với phương pháp phù hợp.

1. Thuốc Tây y

Tây y là phương pháp được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là với những người bị tinh trùng yếu do các bệnh viêm nhiễm như viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn, viêm bao quy đầu… Các phương pháp điều trị thường được sử dụng:

- Phẫu thuật: Nếu nguyên nhân gây yếu tinh trùng là do giãn tĩnh mạch tinh hoàn hoặc tắc ống dẫn tinh, bạn có thể phải làm phẫu thuật để giải quyết tình trạng này.

- Thuốc kháng sinh: Thuốc thường được sử dụng để điều trị các bệnh viêm nhiễm, giúp giảm đau, chấm dứt các triệu chứng viêm, ổn định hoạt động của các cơ quan sản xuất tinh trùng.

- Các liệu pháp hormone và thuốc nội tiết (nhóm thuốc LH, FSH…): thường dùng trong trường hợp tinh trùng yếu do mất cân bằng nội tiết tố hoặc các vấn đề về cách cơ thể sử dụng hormone.

Nhìn chung, ưu điểm của thuốc Tây là có tác dụng nhanh, nhưng thời gian dùng thuốc có giới hạn. Tuy nhiên, đi kèm với lợi ích này, thuốc Tây lại có thể gây ra nhiều tác dụng phụ khiến nhiều cơ quan trong cơ thể bị ảnh hưởng như gan, thận, dạ dày – tá tràng… Vì vậy, khi dùng thuốc, bạn cần tuân thủ đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ về liều lượng cũng như thời gian sử dụng.

2. Thuốc Đông y

Đông y đang là phương pháp được rất nhiều người lựa chọn để điều trị vấn đề tinh trùng yếu

Hiện nay, điều trị tinh trùng yếu bằng thuốc Đông y đang là phương pháp được rất nhiều người lựa chọn. Đặc điểm của thuốc Đông y là có thành phần 100% từ thiên nhiên. Do đó, khi sử dụng, bạn cũng không cần phải lo lắng các loại thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ đối với cơ thể. Đặc biệt, nếu các vị thuốc Đông y được phối hợp một cách chính xác, những bài thuốc này có thể có tác dụng sâu vào bên trong, bổ sung nguyên khí, giúp đàn ông tăng cường sinh lực, lưu thông mạch máu, tráng dương sinh tinh.



Tuy nhiên, nhược điểm chính của thuốc Đông y là thường có tác dụng chậm. Bạn cần phải kiên trì điều trị trong thời gian dài thì mới thấy được hiệu quả. Ngoài ra, trên thị trường hiện có bán rất nhiều loại thuốc giả được bày bán tràn lan. Nếu có ý định sử dụng phương pháp này thì bạn cần tìm địa chỉ có uy tín để tránh tình trạng uống thuốc không mang lại hiệu quả mà còn gây ra tác dụng ngược.

Phương pháp Đông – Tây y kết hợp

Nhìn chung, phương pháp Đông y hay Tây y đều có những ưu và nhược điểm riêng. Nếu Tây y có hiệu quả trong việc điều trị tinh trùng yếu do tổn thương thực thể thì Đông y lại có thế mạnh trong việcđiều trị tinh trùng yếu do nội tiết, rối loạn chức năng sinh lý. Do vậy, ngày nay với sự phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ thì việc kết hợp Đông và Tây y điều trị cho những trường hợp bị tinh trùng yếu tỏ ra rất hiệu quả.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Linh Tự Đan là sản phẩm vừa kế thừa được những nguyên lý điều trị của Đông y vừa kết hợp được những tiến bộ của y học hiện đại nhằm đem đến cho người sử dụng những lợi ích tốt nhất trong việc điều trị vô sinh, hiếm muộn, đặc biệt là với những trường hợp do tinh trùng yếu. Linh Tự Đan đã được kiểm chứng lâm sàng và ghi nhận với công thức gồm 8 thành phần có tác dụng tăng số lượng, chất lượng và khả năng di động của tinh trùng như:



- Nhân sâm: giúp cường tráng thân thể, bổ dưỡng nguyên khí, tác dụng tốt đối với đàn ông bị liệt dương, xuất tinh sớm.

- L – Arginine: có tác dụng làm cương cứng các cơ quan sinh sản, làm tăng ham muốn tình dục ở cả nam và nữ.

- Bạch tật lê: có tác dụng làm tăng ham muốn quan hệ tình dục.

- L – Carnitine: tăng cường quá trình hình thành và phát triển của tế bào tinh hoàn.

- Kẽm: là nguyên tố vi lượng cần thiết cho quá trình trao đổi của các hormone sinh dục, chức năng của tinh hoàn, sự khởi tạo và trưởng thành của tinh trùng.

- Acid folic: là loại vi chất cần thiết cho sức khỏe, giúp tăng cường sức khỏe của tinh trùng.

- Keo ong: có hoạt tính kháng khuẩn tự nhiên, kháng viêm, giúp bảo vệ tế bào trước sự tấn công của các gốc tự do, hỗ trợ kích thích hệ miễn dịch.

- Hoàng bá: có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm tiết dịch và giúp tái tạo những nơi cổ tử cung bị tổn thương.

Nếu đang có những thắc mắc về tình trạng tinh trùng yếu, bạn đừng ngần ngại gọi ngay vào tổng đài 098 762 8806 để được các chuyên gia tư vấn cụ thể hỗ trợ bạn thêm nhé./.