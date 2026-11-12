Tôm sú giàu dưỡng chất thế nào mà được nhiều người ưa chuộng?

Xét về dinh dưỡng, thịt tôm sú cung cấp protein cùng nhiều khoáng chất quan trọng như sắt, kẽm và các axit béo có lợi. Trong đó, omega-3 là nhóm axit béo được quan tâm nhờ vai trò đối với sức khỏe tim mạch. Bổ sung tôm sú với lượng phù hợp trong chế độ ăn đa dạng có thể giúp cơ thể tiếp nhận thêm những dưỡng chất cần thiết.

Với hương vị thơm ngon, giá trị dinh dưỡng và khả năng chế biến linh hoạt, tôm sú ngày càng xuất hiện phổ biến trong thực đơn gia đình cũng như các nhà hàng, bữa tiệc và những dịp đặc biệt.

Giá trị dinh dưỡng của tôm sú

Tôm sú là thực phẩm giàu protein, ít chất béo và chứa một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Nhờ đó, loại hải sản này phù hợp với chế độ ăn cân đối, đặc biệt là người muốn bổ sung chất đạm mà không nạp quá nhiều chất béo.

Cụ thể, trong 100g tôm sú có các thành phần dinh dưỡng sau:

Natri (76,7mg): Giúp duy trì cân bằng dịch, hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh và cơ bắp. Tuy nhiên, cần hạn chế thêm nhiều muối, nước mắm khi chế biến để tránh làm tăng lượng natri.

Carbohydrate (1,5g): Tôm sú chứa rất ít carbohydrate, phù hợp với người đang kiểm soát lượng tinh bột hoặc cân nặng.

Tôm sú không chỉ thơm ngon, dễ chế biến mà còn giàu protein, ít chất béo

Chất xơ (0,2g): Hàm lượng chất xơ rất thấp. Vì vậy, nên ăn tôm cùng rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt để hỗ trợ tiêu hóa.

Protein (3,2g): Protein giúp xây dựng, duy trì và phục hồi cơ bắp, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch và các hoạt động chuyển hóa của cơ thể.

Canxi (1% DV): Góp phần duy trì xương, răng chắc khỏe và hỗ trợ hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh.

Sắt (2% DV): Tham gia tạo hemoglobin, giúp vận chuyển oxy trong máu. Có thể kết hợp tôm với thực phẩm giàu vitamin C để hỗ trợ hấp thu sắt.

Kali (1% DV): Giúp cân bằng điện giải, hỗ trợ hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và điều hòa huyết áp.

Nhìn chung, tôm sú là thực phẩm giàu protein, ít chất béo và cung cấp một số khoáng chất cần thiết. Để tận dụng giá trị dinh dưỡng, nên chọn tôm tươi, chế biến hợp vệ sinh và kết hợp với rau củ trong bữa ăn.

Cách bảo quản tôm trong tủ lạnh giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng

Tôm sú cần được sơ chế và bảo quản đúng cách để giữ độ tươi ngon, hạn chế vi khuẩn phát triển. Sau khi mua, nên bỏ râu, loại bỏ chất bẩn, rửa sạch và để ráo nước khoảng 10 phút, tránh để lâu ở nhiệt độ phòng. Tiếp đó, cho tôm vào hộp hoặc túi đựng thực phẩm sạch, đậy kín và bảo quản trong tủ lạnh. Nếu sử dụng sớm, có thể để ở ngăn mát và chế biến trong thời gian ngắn; nếu chưa dùng ngay, nên cấp đông để kéo dài thời gian bảo quản.

Trong quá trình lưu trữ, cần duy trì nhiệt độ ổn định, tránh rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần. Khi sử dụng, nên rã đông tôm trong ngăn mát qua đêm hoặc cho vào túi kín ngâm trong nước lạnh khoảng 30 phút. Không rã đông ở nhiệt độ phòng hoặc ngâm trực tiếp trong nước. Tôm sau khi rã đông cần được chế biến sớm; nếu có mùi lạ, đổi màu hoặc dấu hiệu bất thường, không nên tiếp tục sử dụng.