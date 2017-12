Top 10 lợi ích sức khỏe của sôcôla

Giảm nguy cơ tử vong sớm: Đây là lý do tốt nhất để ăn sôcôla nhiều hơn và cũng có thể là lý do tại sao chúng rất tốt cho sức khoẻ của bạn. Những người ăn sôcôla trong suốt cuộc đời của họ sống lâu hơn khoảng một năm so với những người không ăn sôcôla. Sau nhiều nghiên cứu, người ta cũng thấy rằng sôcôla làm giảm tử vong sớm bởi gần 8%.