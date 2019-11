TPHCM: Gia tăng lây nhiễm HIV qua đường tình dục

Sáng nay (30/11), TPHCM tổ chức lễ mittinh với chủ đề “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS”, hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng, chống AIDS (1/12).

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, năm 2018, tỷ lệ nhiễm HIV trên nhóm nghiện chích ma túy là 6,4%, giảm 5,3% so với năm 2017; trên nhóm phụ nữ mại dâm là 10%, tăng 3,7% so với năm 2017 và trên nhóm người quan hệ tình dục đồng giới nam là 13,8%, giảm 3,2% so với năm ngoái. Tính đến hết tháng 9/2019, TP đã phát hiện gần 61.250 người nhiễm HIV, trong đó có đến 11.659 người tử vong vì HIV/AIDS.

(Ảnh minh họa)

Năm 2019, TPHCM đã thực hiện 3 mục tiêu: Mục tiêu thứ nhất (90% số người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm của họ), đến nay ước tính TP đạt 85%; Mục tiêu thứ hai là 90% số người được chẩn đoán nhiễm HIV được duy trì điều trị ARV liên tục ước tính đạt 83,6%; và mục tiêu thứ ba (90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp và ổn định) hiện nay ước tính đạt 97%.

Bên cạnh đó, TPHCM đã áp dụng nhiều mô hình can thiệp hiệu quả theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới trên phạm vi toàn thành phố, như: Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm đối với người có nguy cơ nhiễm HIV cao, dịch vụ này hiện đang miễn phí tại 22 cơ sở y tế trên địa bàn; Thực hiện điều trị kháng vi rút trong ngày khi phát hiện nhiễm HIV; Người có HIV nếu được phát hiện sớm, điều trị sớm và tuân thủ điều trị sẽ có thể làm giảm số lượng virus HIV trong máu xuống dưới 200 bản sao/1ml máu. Nếu duy trì được điều này thì người nhiễm sẽ không có khả năng lây truyền HIV cho người khác qua đường tình dục.

Tại lễ mittinh, Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM kêu gọi: “Để giữ được thành quả phòng chống HIV hướng tới kết thúc đại dịch, cần có sự tham gia tích cực hơn nữa của các cấp lãnh đạo trong việc chỉ đạo thực hiện các cam kết về phòng chống HIV/AIDS. Tôi kêu gọi toàn thể xã hội cùng hưởng ứng và chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại TPHCM”./.