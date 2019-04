Tránh khan hiếm vaccine, Bộ Y tế thí điểm vaccine 5 trong 1 mới

GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, vaccine 5 trong 1 mới có thành phần kháng nguyên tương tự các vaccine Quinvaxem, ComBe Five đã và đang được sử dụng tại Việt Nam. Loại vaccine này do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất, phòng các bệnh: Bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi, viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib (DPT - VGB - Hib). Loại vaccine này đã đạt tiêu chuẩn tiền thẩm định của Tổ chức Y tế thế giới.

GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Được biết, trong dịch sởi năm 2014, Viện Huyết thanh Ấn Độ đã sản xuất và cung cấp 20 triệu liều vaccine sởi - rubella cho Việt Nam.

Trao đổi về vấn đề này, PGS.TS Trần Đắc Phu- Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, trước khi đưa vaccine mới này vào sử dụng trong chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Bộ Y tế sẽ tiến hành thí điểm vaccine 5 trong 1 mới ở quy mô nhỏ. Theo đó, loại vaccine này sẽ được thí điểm triển khai tại 5 tỉnh, thành phố thuộc 4 khu vực địa lý, riêng miền Bắc sẽ có 2 tỉnh. Sau khi triển khai ở quy mô nhỏ, Bộ Y tế sẽ tiến hành đánh giá, triển khai tiêm đại trà vào cuối năm 2019.

"Loại vaccine này sau khi được đánh giá kết quả tiêm ở quy mô nhỏ, nếu tốt có thể sẽ thay thế vaccine ComBE Five trong chương trình Tiêm chủng mở rộng, hoặc có thể cho dùng song song với vaccine ComBE Five để tăng lựa chọn cho người dân. Các loại vaccine này đều đã được lưu hành"- PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết.

Từ tháng 5/2019, sẽ có thêm một loại vaccine 5 trong 1 mới vào chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia.

Từ tháng 12/2018, Bộ Y tế đã đưa vào sử dụng khoảng 400.000 liều vaccine ComBE Five thay thế vaccine Quinvaxem trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia. Tỉ lệ gặp phản ứng nặng sau tiêm khoảng 0,05%. Nhiều ý kiến cho rằng, việc bổ sung vaccine mới này vào chương trình là do vaccine đang sử dụng là ComBE Five có liên quan đến một số ca phản ứng nặng sau tiêm, khiến người dân hoang mang.

GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, việc đưa thêm vaccine vào chương trình nhằm đảm bảo an ninh vaccine. Do lượng vaccine ComBE Five được cung cấp gần đây chưa đảm bảo về số lượng so với nhu cầu (mới đạt khoảng 60-70%), việc đưa thêm một vaccine vào chương trình giúp chủ động về nguồn cung ứng cho tiêm chủng./.