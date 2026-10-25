Trứng gà bổ dưỡng, cho trẻ ăn bao nhiêu là đủ?

Thành phần dinh dưỡng có trong trứng

Trứng gà giàu dinh dưỡng, cung cấp khoảng 74 calo mỗi quả cỡ vừa, cùng protein chất lượng cao, vitamin A, D, E, B12, choline và các chất chống oxy hóa. Trứng hỗ trợ tăng trưởng, phát triển của trẻ và bổ sung dưỡng chất cần thiết cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, để phát huy lợi ích, cần ăn với lượng phù hợp, chế biến an toàn và kết hợp đa dạng thực phẩm.

Khi nào cho trẻ ăn trứng?

Trứng cung cấp protein, vitamin, khoáng chất và choline, góp phần hỗ trợ sự phát triển của trẻ. Cha mẹ có thể cho trẻ ăn trứng từ khoảng 6 tháng tuổi, khi bắt đầu ăn dặm và có dấu hiệu sẵn sàng. Nên cho trẻ ăn từng lượng nhỏ, chế biến chín hoàn toàn và theo dõi phản ứng sau ăn. Với trẻ từng bị dị ứng thực phẩm hoặc mắc bệnh chàm nặng, cha mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn thời điểm và cách bổ sung trứng phù hợp.

Trứng gà giàu protein, vitamin và dưỡng chất cần thiết cho trẻ

Trẻ em ăn nhiều trứng gà có tốt không?

Trứng giàu dinh dưỡng nhưng ăn quá nhiều có thể khiến trẻ mất cân đối khẩu phần, giảm ăn các thực phẩm khác và đôi khi gây đầy bụng, khó chịu. Lượng trứng phù hợp phụ thuộc vào độ tuổi, nhu cầu dinh dưỡng và chế độ ăn hằng ngày. Trẻ từ 6-7 tháng tuổi nên bắt đầu với lượng nhỏ trứng chín nghiền nhuyễn; trẻ 8-12 tháng tuổi tiếp tục ăn với lượng phù hợp, kết hợp đa dạng thực phẩm. Trẻ từ 1-2 tuổi có thể ăn trứng trong bữa chính hoặc bữa phụ, còn trẻ trên 2 tuổi có thể ăn thường xuyên nếu yêu thích. Các mức ăn cần được điều chỉnh theo nhu cầu của từng trẻ, đồng thời kết hợp trứng với thịt, cá, đậu và rau củ để bảo đảm dinh dưỡng cân đối.

Cách chế biến trứng cho trẻ

Cách chế biến ảnh hưởng đến độ an toàn và giá trị dinh dưỡng của trứng. Với trẻ nhỏ, cha mẹ nên ưu tiên trứng luộc, hấp hoặc nấu cháo, bảo đảm cả lòng trắng và lòng đỏ chín hoàn toàn; tránh trứng sống, lòng đào hoặc chỉ hòa trứng sống vào cháo nóng. Trứng chưa chín kỹ có thể chứa vi khuẩn Salmonella gây ngộ độc thực phẩm, trong khi lòng trắng trứng sống còn chứa avidin làm giảm hấp thu biotin (vitamin B7) nếu ăn thường xuyên.

Khi chiên hoặc ốp la, nên dùng lượng dầu vừa phải, tránh để trứng cháy khét. Đồng thời, cần chọn trứng tươi, bảo quản đúng cách và vệ sinh tay, dụng cụ nấu ăn. Để hỗ trợ trẻ phát triển khỏe mạnh, cha mẹ nên cho trẻ ăn trứng với lượng phù hợp, kết hợp đa dạng thực phẩm và bảo đảm an toàn khi chế biến.