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Trước khi uống giấm táo mỗi ngày, bạn nên biết những điều này

Thứ Ba, 09:22, 07/07/2026
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VOV.VN - Giấm táo được nhiều người sử dụng hàng ngày với kỳ vọng hỗ trợ giảm cân, cải thiện tiêu hóa và kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, liệu thói quen này có thực sự tốt cho sức khỏe và ai cần thận trọng khi sử dụng?

Lợi ích của việc uống giấm táo đúng cách

Giấm táo được tạo ra từ quá trình lên men tự nhiên của quả táo, chứa axit axetic và các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Khi sử dụng đúng cách, giấm táo có thể hỗ trợ tăng cường trao đổi chất, kiểm soát cân nặng và đường huyết, cải thiện hệ tiêu hóa, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, góp phần bảo vệ tim mạch thông qua việc giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt, đồng thời hỗ trợ chống viêm, làm đẹp da và tăng cường sức đề kháng.

Có nên uống giấm táo mỗi ngày không?

Theo các chuyên gia, giấm táo có thể được sử dụng hàng ngày nếu đúng liều lượng và cách dùng. Tuy nhiên, do chứa nhiều axit axetic, việc lạm dụng giấm táo có thể gây kích ứng dạ dày, bào mòn men răng, làm giảm kali trong máu và tương tác với một số loại thuốc như thuốc lợi tiểu hoặc thuốc điều trị đái tháo đường. Vì vậy, người đang mắc bệnh hoặc sử dụng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

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Giấm táo được nhiều người sử dụng hàng ngày với kỳ vọng hỗ trợ giảm cân, cải thiện tiêu hóa và kiểm soát đường huyết

Những người không nên uống giấm táo mỗi ngày

Mặc dù giấm táo mang lại nhiều lợi ích nếu sử dụng đúng cách, nhưng không phải ai cũng phù hợp để dùng hàng ngày. Những người bị viêm loét dạ dày, tá tràng, hạ kali máu, mắc bệnh thận, đang sử dụng thuốc chống đông máu, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú nên hạn chế hoặc tránh dùng, bởi giấm táo có thể làm nặng thêm tình trạng bệnh hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Cách uống giấm táo mỗi ngày an toàn

Để sử dụng giấm táo an toàn, bạn nên pha loãng 1 - 2 thìa canh giấm với khoảng 240ml nước và tuyệt đối không uống nguyên chất để tránh gây tổn thương thực quản, dạ dày và men răng. Nếu dùng để hỗ trợ giảm cân, nên uống trước bữa ăn 15 - 30 phút và có thể kết hợp với mật ong, trà hoặc nước gừng. Người đang mắc bệnh, sử dụng thuốc điều trị hoặc có tiền sử dị ứng với táo nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Nếu xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, khó thở hoặc dấu hiệu dị ứng nghiêm trọng như sưng môi, sưng lưỡi, cần ngừng sử dụng và đến cơ sở y tế ngay.

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Vì sao giấm táo được xem là “thực phẩm vàng” cho sức khỏe?

VOV.VN - Bên cạnh giấm gạo truyền thống, giấm táo ngày càng được nhiều gia đình Việt sử dụng trong chế biến món ăn hàng ngày. Không chỉ góp phần tạo vị chua dịu, giấm táo còn được biết đến như một loại thực phẩm lên men mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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