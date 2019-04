Bộ Y tế lựa chọn vaccine ComBE Five thay cho vaccine Quinvaxem từ cuối năm ngoái và đến nay đã sử dụng khoảng 400.000 liều. Ngoài vaccine 5 trong 1 ComBE Five, chương trình Tiêm chủng mở rộng sẽ triển khai thêm một vaccine 5 trong 1 khác, đó là vaccine SII do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất, có thành phần kháng nguyên tương tự các vaccine Quinvaxem và ComBe Five đã và đang được sử dụng tại nước ta.

Từ tháng 5, thêm 1 loại vaccine 5 trong 1 được tiêm miễn phí (Ảnh: KT)

Vaccine này cũng phòng ngừa 5 bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, Hib; chứa thành phần ho gà toàn tế bào và đạt tiêu chuẩn tiền thẩm định của Tổ chức Y tế thế giới.

Từ tháng 5, vaccine SII được triển khai tiêm quy mô nhỏ tại một số địa phương thuộc miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên. Sau đó dự kiến được đưa vào tiêm chủng rộng rãi trong năm nay.

Giáo sư Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết: "Vaccine ComBE Five không đủ nên việc đưa thêm một vaccine vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng sẽ giúp chủ động về nguồn cung ứng vaccine, đảm bảo an ninh vaccine trong tiêm chủng, bảo vệ sức khỏe trẻ em”./.

