Tương ớt: Gia vị “gây nghiện” nhưng ăn nhiều có tốt?

Thứ Sáu, 11:20, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tương ớt là gia vị quen thuộc, giúp món ăn thêm đậm đà và kích thích vị giác. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên liệu có thực sự tốt cho sức khỏe? Thực tế, lợi ích hay tác hại của tương ớt phụ thuộc nhiều vào cách dùng, liều lượng và thể trạng mỗi người.

Tương ớt là gia vị phổ biến, nhất là ở châu Á, với thành phần gồm ớt, giấm, tỏi, đường, muối và phụ gia. Dùng với lượng vừa phải, tương ớt có thể kích thích vị giác, hỗ trợ tiêu hóa và cung cấp một số vitamin, chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, nếu lạm dụng hoặc sử dụng không đúng cách, gia vị này có thể gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa.

Những rủi ro khi ăn quá nhiều tương ớt

Dù tạo cảm giác ngon miệng, nhưng lạm dụng tương ớt trong thời gian dài có thể kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe.

Kích ứng dạ dày: Capsaicin có thể làm kích thích mạnh niêm mạc dạ dày, gây nóng rát, đau bụng, đầy hơi hoặc trào ngược axit. Với người có bệnh lý dạ dày, tình trạng này dễ trở nên nghiêm trọng hơn.

tuong ot gia vi gay nghien nhung an nhieu co tot hinh anh 1
Dùng tương ớt đúng cách, đúng lượng sẽ giúp tăng hương vị món ăn mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe

Rối loạn tiêu hóa: Ăn nhiều tương ớt có thể làm tăng nhu động ruột, dẫn đến tiêu chảy, đi ngoài nhiều lần, đặc biệt ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Gây áp lực lên gan, thận: Một số loại tương ớt công nghiệp chứa nhiều muối, đường và chất bảo quản. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan và thận.

Gây nóng trong, nổi mụn: Việc ăn nhiều gia vị cay nóng có thể khiến cơ thể bị “nhiệt”, dễ nổi mụn, nhiệt miệng hoặc khô môi ở những người nhạy cảm.

Ăn bao nhiêu là hợp lý?

Tương ớt nên được sử dụng như một loại gia vị phụ, không phải thành phần chính trong bữa ăn. Mỗi lần dùng chỉ nên khoảng 1-2 thìa cà phê, tùy khả năng ăn cay của mỗi người.

Tần suất cũng cần kiểm soát, tốt nhất chỉ nên dùng vài lần mỗi tuần thay vì ăn hàng ngày. Đồng thời, cần chú ý phản ứng của cơ thể. Nếu xuất hiện dấu hiệu như đau dạ dày, khó tiêu hay tiêu chảy, nên giảm hoặc ngừng sử dụng.

Những đối tượng cần thận trọng

Không phải ai cũng phù hợp với tương ớt. Một số nhóm nên hạn chế hoặc tránh sử dụng gồm:

Người mắc bệnh dạ dày, trào ngược hoặc viêm đại tràng; Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, dễ bị tiêu chảy; Trẻ nhỏ và người cao tuổi; Phụ nữ mang thai, đặc biệt khi đang ốm nghén

Cách sử dụng tương ớt an toàn hơn

Để hạn chế tác động tiêu cực, người dùng nên điều chỉnh thói quen ăn uống:

Chỉ dùng lượng nhỏ, không lạm dụng; Tránh ăn khi bụng đói; Ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ít phụ gia; Kết hợp với rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ để hỗ trợ tiêu hóa.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: gia vị gây nghiện tương ớt đối với sức khỏe sử dụng tương ớt đúng cách
Loại gia vị Việt chỉ ăn vài lát mỗi ngày cũng như uống thuốc bổ, ngừa cả ung thư
VOV.VN - Không chỉ mang đến hương vị cay nồng hấp dẫn cho món ăn mà loại gia vị này còn ẩn chứa nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe và đã được khoa học hiện đại chứng minh.

Ít ai biết: Quả ớt nhỏ bé lại là “kho vitamin” cho cơ thể
VOV.VN - Ớt là gia vị quen thuộc trong nhiều bữa ăn, giúp kích thích vị giác và làm món ăn thêm hấp dẫn. Không chỉ dừng lại ở vai trò tạo vị cay, loại quả này còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Khám phá tác dụng tuyệt vời của quả ớt
VOV.VN - Ớt là loại gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn, không chỉ tạo vị cay nồng đặc trưng mà còn mang lại màu sắc hấp dẫn cho món ăn. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng loại quả nhỏ bé này lại chứa nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

