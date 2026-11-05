Tưởng tốt cho sức khỏe, nước lá ngải cứu có thể không phù hợp với 6 nhóm người này

Phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai không nên tự ý uống nước lá ngải cứu do chưa có đủ bằng chứng khoa học xác nhận mức độ an toàn của loại thảo dược này trong thai kỳ. Một số thành phần trong ngải cứu có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình mang thai, tùy thuộc vào loài cây, hàm lượng hoạt chất, liều dùng và cách chế biến.

Để hạn chế những rủi ro không đáng có, thai phụ nên tránh tự ý sử dụng nước lá ngải cứu hoặc các chế phẩm từ loại cây này. Nếu có nhu cầu sử dụng với mục đích chăm sóc sức khỏe, cần hỏi ý kiến bác sĩ để được tư vấn phù hợp.

Phụ nữ đang cho con bú

Phụ nữ trong thời kỳ cho con bú cũng nên tránh tự ý uống nước lá ngải cứu. Hiện chưa có đủ dữ liệu nghiên cứu về mức độ an toàn của các hoạt chất trong ngải cứu đối với phụ nữ đang cho con bú, cũng như khả năng những thành phần này đi vào sữa mẹ và ảnh hưởng đến trẻ nhỏ.

Do chưa xác định được liều lượng sử dụng an toàn cho cả mẹ và bé, tốt nhất không nên tùy tiện dùng loại nước này trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ. Trường hợp muốn sử dụng thảo dược để hỗ trợ sức khỏe, người mẹ nên trao đổi trước với bác sĩ.

Nước lá ngải cứu được nhiều người sử dụng với mong muốn bồi bổ sức khỏe

Trẻ nhỏ

Trẻ nhỏ có hệ cơ quan chuyển hóa và đào thải các chất vẫn đang hoàn thiện. Khả năng hấp thu, chuyển hóa hoạt chất ở trẻ cũng khác so với người trưởng thành. Vì vậy, việc cho trẻ uống nước lá ngải cứu khi chưa có hướng dẫn chuyên môn có thể tiềm ẩn những nguy cơ đối với sức khỏe.

Hiện chưa có đủ bằng chứng xác định liều lượng ngải cứu an toàn theo từng nhóm tuổi. Do đó, cha mẹ không nên tự ý sử dụng loại nước này để bồi bổ hoặc điều trị bệnh cho trẻ, ngay cả khi đây là thảo dược có nguồn gốc tự nhiên.

Người mắc bệnh gan

Gan đảm nhiệm vai trò chuyển hóa và xử lý nhiều chất được đưa vào cơ thể. Vì vậy, những người bị suy giảm chức năng gan cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng các loại thảo dược, trong đó có ngải cứu.

Hiện nay chưa có đủ dữ liệu xác định mức độ an toàn cũng như liều lượng phù hợp của nước lá ngải cứu đối với người mắc bệnh gan. Việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh đối mặt với những rủi ro chưa được đánh giá đầy đủ. Do đó, người có bệnh lý về gan nên tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị trước khi uống nước lá ngải cứu hoặc sử dụng các sản phẩm có thành phần từ loại cây này.

Người có tiền sử động kinh

Người từng mắc động kinh hoặc đang điều trị bệnh cần thận trọng khi uống nước lá ngải cứu. Một số loài ngải cứu có thể chứa thujone - hoạt chất ảnh hưởng đến hoạt động thần kinh và có nguy cơ gây co giật ở liều cao. Vì vậy, người có tiền sử động kinh hoặc đang dùng thuốc chống co giật không nên tự ý sử dụng khi chưa hỏi ý kiến bác sĩ.

Người dị ứng với ngải cứu hoặc thực vật họ Cúc

Người từng dị ứng với ngải cứu hoặc các thực vật cùng họ Cúc như hoa cúc, hướng dương nên tránh uống nước lá ngải cứu. Một số thành phần trong nhóm thực vật này có thể gây dị ứng chéo, với biểu hiện từ ngứa, nổi mẩn, phát ban đến phản ứng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, người có cơ địa dị ứng cần thận trọng và nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.