Tuyệt chiêu trị sẹo bằng phương pháp tự nhiên

Vaseline: Theo các nghiên cứu, Vaseline là một phương thuốc hiệu quả và đáng tin cậy so với các loại kem đắt tiền khác. Dùng 3 lần/ngày trong vòng từ 1 đến 3 tuần, loại kem này sẽ giúp bạn giữ cho làn da của bạn được dưỡng ẩm, da bị sẹo lành nhanh hơn. Dùng tốt nhất cho các vết sẹo lồi, sẹo do thủy đậu, mụn trứng cá và vết rạn da. Gel lô hội đã được sử dụng trong nhiều loại kem vì tính chất điều trị tuyệt vời của nó. Lá lô hội có chứa một chất thúc đẩy quá trình tái tạo da đồng thời có tác dụng chống viêm và sát trùng trên da bị tổn thương. Dùng gel lô hội ngay trên vết sẹo, xoa bóp theo vòng tròn. Để lại trong 30 phút và rửa sạch. Áp dụng hai lần một ngày. Phương pháp này rất tốt cho các vết sẹo sau phẫu thuật. Băng dán cá nhân: Nếu bạn có vết sẹo phì đại và sẹo lồi, bạn cũng có thể thử một số băng cá nhân. Băng cá nhân có chứa chất dưỡng ẩm da và bảo vệ da bị sẹo khỏi vi khuẩn. Kết quả là mô sẹo láng và mềm hơn. Bạn có thể bắt đầu sử dụng miếng băng dán 2 tuần sau khi vết thương lành lại (12-24 giờ một ngày trong ít nhất 2 tháng) Tinh dầu (dầu gỗ đàn hương và dầu oải hương): Tinh dầu nói chung thúc đẩy tổng hợp collagen và mang tính sát khuẩn, chống viêm, làm se và chữa bệnh. Tinh dầu gỗ đàn hương và hoa oải hương đặc biệt có thể hỗ trợ quá trình chữa bệnh và tái tạo da nếu được sử dụng thường xuyên. Thử dùng các loại dầu này lên vết sẹo của bạn. Tinh dầu này tốt cho tất cả các loại sẹo để lại trên da. Massage: Một cách tuyệt vời để giúp vết sẹo da của bạn lành nhanh hơn là cố gắng xoa bóp vùng bị sẹo với kem dưỡng da. Nếu bạn nhẹ nhàng massage vết sẹo trong 15-30 giây vài, làm vài lần trong ngày, nó sẽ giúp phá vỡ các dải collagen dày đặc bên dưới da. Cách này tốt nhất cho sẹo lồi, vết sẹo do mổ lấy thai và các vết sẹo phẫu thuật khác. Kem chống nắng: Nếu bạn muốn vết sẹo nhanh biến mất, đừng bao giờ để da tiếp xúc với tia cực tím tích cực. Điều này làm chậm quá trình tái tạo và gây ra các đốm đen trên da. Luôn luôn sử dụng kem chống nắng có SPF 15 hoặc cao hơn. Cách này tốt cho tất cả các loại sẹo và đặc biệt là mụn trứng cá. Chiết xuất hành tây: Do đặc tính kháng viêm, chống oxy hóa và kháng khuẩn của chúng, chiết xuất hành tây có thể làm mềm mô sẹo mà không có phản ứng phụ. Hãy thử dùng gel chiết xuất hành trên những vết sẹo phì đại 3 lần một ngày sau phẫu thuật hay sẹo do tia laser. Dấm táo + mật ong: Do đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hoá, dấm táo được sử dụng rộng rãi như một chất tẩy rửa tự nhiên và chất làm se. Nó sẽ không giúp bạn thoát khỏi những vết sẹo cũ hoàn toàn, nhưng nó chắc chắn sẽ làm giảm chúng đáng kể để không gây chú ý. Để chống lại chứng viêm và mẩn đỏ, kết hợp dấm táo và mật ong tươi, bôi lên các vết sẹo và rửa lại sau 10 phút. Dầu ô liu và dầu dừa: Dầu thực vật tự nhiên có nhiều hiệu ứng trị liệu tuyệt vời. Ví dụ, dầu dừa chứa axit lauric, caprylic và capric, giúp làm lành da bị tổn thương bằng cách kích thích sản xuất collagen. Dầu ôliu giàu các vitamin quan trọng giúp thúc đẩy quá trình chữa lành các vết sẹo mụn, giữ cho làn da được dưỡng ẩm và nuôi dưỡng. Hãy thử xoa bóp vết sẹo bằng dầu ô liu hoặc dừa trong 5-10 phút vài lần một ngày cho đến khi bạn đạt được kết quả mong muốn. Vitamin C: Điều này nghe có vẻ đáng ngạc nhiên nhưng đó là vitamin C chứ không phải vitamin E như nhiều người vẫn nghĩ. Để thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, da cần vitamin C. Nó cũng giúp cải thiện độ đàn hồi của da, làm giảm mẩn đỏ và thúc đẩy quá trình lành vết thương. Bổ sung vitamin C tốt nhất cho da bị sẹo do mụn hay vết sẹ do phẫu thuật.

