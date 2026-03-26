Ứng dụng công nghệ nhiệt hơi nước điều trị tuyến tiền liệt đầu tiên tại Quảng Ninh

Đây là một kỹ thuật tiên tiến lần đầu tiên đưa vào triển khai tại Quảng Ninh.

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo bác sĩ chuyên khoa ngoại tiết niệu trong bệnh viện cũng như các bác sĩ của bệnh viện lớn trong tỉnh Quảng Ninh cũng các Trung tâm y tế, trạm y tế của tỉnh Quảng Ninh, các địa phương lân cận như Hải Phòng và các trạm y tế thuộc các đơn vị ngành than…

Các đại biểu tham dự Hội thảo “Kỹ thuật điều trị tăng sinh tuyến tiền liệt bằng liệu pháp nhiệt hơi nước Rezum”

Các bác sĩ phẫu thuật thị phạm trong khuôn khổ Hội thảo

Trước khi diễn ra hội thảo, trong sáng nay, tại Bệnh viện đã diễn ra ca phẫu thuật thị phạm kỹ thuật điều trị tăng sinh tuyến tiền liệt bằng liệu pháp nhiệt hơi nước Rezum do các bác sĩ Bệnh viện E và bác sĩ khoa Ngoại Thận - Tiết niệu của Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí trực tiếp thực hiện. Ca can thiệp được tiến hành đảm bảo quy trình chuyên môn, đồng thời kết nối để các đại biểu theo dõi, trao đổi chuyên môn ngay trong quá trình thực hiện. Đây là hoạt động thực tế giúp các bác sĩ tiếp cận trực quan kỹ thuật mới lần đầu tiên được thực hiện tại Tỉnh Quảng Ninh. Qua đó giúp nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Ts. Bs. Trần Anh Cường - Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia đã giới thiệu kỹ thuật điều trị tăng sinh tuyến tiền liệt bằng liệu pháp nhiệt hơi nước Rezum – một phương pháp điều trị ít xâm lấn, sử dụng năng lượng từ hơi nước để làm giảm thể tích tuyến tiền liệt, cải thiện nhanh chóng các triệu chứng đường tiểu dưới. Phương pháp này có nhiều ưu điểm như thời gian thực hiện ngắn, ít đau, hạn chế chảy máu, thời gian nằm viện ngắn và đặc biệt là bảo tồn tốt chức năng sinh lý cho người bệnh.

BSCKII. Đào Hồng Tuyến - Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trình bày báo cáo tại Hội thảo

Trong khuôn khổ hội thảo, các bác sĩ đã được cập nhật kiến thức chuyên sâu về chỉ định, quy trình thực hiện, theo dõi sau can thiệp và xử trí các tình huống lâm sàng liên quan đến kỹ thuật Rezum. Đồng thời, các đại biểu cũng tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng phương pháp tại bệnh viện.

Ts. Bs. Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật tiết niệu - nam khoa, Bệnh viện E trình bày báo cáo tại Hội thảo

Việc tổ chức hội thảo và triển khai kỹ thuật Rezum tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đánh dấu bước tiến mới trong công tác điều trị các bệnh lý tiết niệu tại đơn vị cũng như trong tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của bệnh viện trong việc tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời triển khai thêm nhiều phương pháp điều trị tiên tiến nhằm mang lại lợi ích tối đa cho người bệnh.