Uống cà phê đem lại loạt lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc không phải ai cũng biết

Nâng cao hiệu suất tinh thần và thể chất

Đây là lợi ích nổi tiếng nhất của cà phê. Caffeine, chất kích thích thần kinh chính trong cà phê, khi đi vào cơ thể sẽ chặn adenosine – một chất dẫn truyền thần kinh gây buồn ngủ. Điều này dẫn đến sự gia tăng các chất dẫn truyền thần kinh khác như dopamine và norepinephrine, giúp tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện trí nhớ, nâng cao cao tâm trạng, tăng cường chức năng nhận thức tổng thể.

Giàu chất chống oxy hóa

Ít ai biết rằng, cà phê thực sự là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa phong phú nhất trong chế độ ăn uống hàng ngày của con người, vượt trội hơn cả một số loại trái cây và rau quả. Các hợp chất chống oxy hóa này bao gồm axit hydroxycinnamic (như axit caffeic và axit ferulic) và polyphenol.

Chất chống oxy hóa hoạt động như những "vệ sĩ" bảo vệ tế bào của cơ thể khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Gốc tự do là những phân tử không ổn định có thể làm hỏng DNA, protein và lipid, dẫn đến quá trình lão hóa sớm và tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính, bao gồm ung thư và bệnh tim mạch. Việc tiêu thụ cà phê thường xuyên giúp cơ thể chống lại stress oxy hóa, duy trì sức khỏe tế bào.

Cà phê có thể đem lại loạt lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Ảnh: Istock

Ổn định đường huyết

Một trong những phát hiện ấn tượng nhất về lợi ích của cà phê là mối liên hệ nghịch đảo giữa việc uống cà phê và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Nhiều nghiên cứu quy mô lớn đã chỉ ra rằng những người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh này thấp hơn đáng kể, đôi khi lên đến 23-50%, thậm chí ở một số nghiên cứu còn cao hơn.

Lá chắn bảo vệ gan khỏi bệnh tật

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, thực hiện hàng trăm chức năng thiết yếu. Điều đáng ngạc nhiên là cà phê đã được chứng minh có tác dụng bảo vệ gan khỏi một số bệnh lý nghiêm trọng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc uống cà phê có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc:

Hỗ trợ giảm cân và đốt cháy mỡ

Đối với những ai đang tìm kiếm một phương pháp hỗ trợ giảm cân tự nhiên, cà phê có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc. Caffeine có trong cà phê là một trong số ít các chất tự nhiên đã được chứng minh là có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất (metabolism) và đốt cháy chất béo.

Kéo dài tuổi thọ

Với tất cả những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc kể trên, từ việc bảo vệ tim mạch, gan, não bộ đến phòng ngừa ung thư và tiểu đường, không có gì ngạc nhiên khi cà phê được liên kết với khả năng kéo dài tuổi thọ. Các nghiên cứu tổng hợp quy mô lớn đã liên tục chỉ ra rằng những người uống cà phê thường xuyên có tỷ lệ tử vong thấp hơn do mọi nguyên nhân, cho thấy cà phê có thể là một phần của lối sống lành mạnh giúp bạn sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn.

Cách uống cà phê tốt cho sức khỏe

- Uống điều độ: Hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng 2-3 tách cà phê mỗi ngày là liều lượng an toàn và mang lại lợi ích cho người trưởng thành khỏe mạnh. Vượt quá giới hạn này có thể dẫn đến các tác dụng phụ không mong muốn.

- Hạn chế đường và sữa béo: Để tối ưu hóa lợi ích, hãy uống cà phê đen hoặc thêm một lượng nhỏ sữa ít béo/không đường. Việc thêm quá nhiều đường, kem béo, hoặc si-rô có thể làm tăng đáng kể lượng calo và đường, làm giảm đi tác dụng tích cực của cà phê.

- Lắng nghe cơ thể: Mỗi người có một ngưỡng chịu đựng caffeine khác nhau. Nếu bạn cảm thấy bồn chồn, lo lắng, mất ngủ hoặc tim đập nhanh sau khi uống cà phê, hãy giảm lượng hoặc chuyển sang cà phê decaf (đã loại bỏ caffeine).

- Tránh uống cà phê quá muộn: Caffeine có thời gian bán thải khá dài (trung bình 5-6 giờ). Tránh uống cà phê sau buổi chiều muộn để không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn.