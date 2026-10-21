Uống nước đúng cách có thể giúp giảm cân như thế nào?

Nước ảnh hưởng đến quá trình giảm cân như thế nào?

Nước không chứa calo nhưng có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng theo nhiều cách. Thay đồ uống có đường bằng nước lọc giúp giảm năng lượng nạp vào; uống nước trước bữa ăn có thể tạo cảm giác no hơn ở một số người. Bên cạnh đó, bổ sung đủ nước giúp điều hòa thân nhiệt, duy trì hoạt động bình thường và hỗ trợ sức bền khi vận động. Một số nghiên cứu ghi nhận uống nước có thể làm tăng nhẹ mức tiêu hao năng lượng, nhưng tác động này chưa rõ ràng và không đủ để giảm cân đáng kể. Nhìn chung, nước không trực tiếp đốt cháy mỡ thừa mà chủ yếu hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi kết hợp với chế độ ăn cân đối và vận động thường xuyên.

Nước không chứa calo nhưng có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng theo nhiều cách

Uống nhiều nước có giảm cân không?

Uống nhiều nước không giúp giảm cân nhanh hơn. Một số nghiên cứu cho thấy uống nước trước bữa ăn, kết hợp với chương trình kiểm soát cân nặng, có thể hỗ trợ giảm cân ở mức khiêm tốn. Lợi ích chủ yếu đến từ việc thay đồ uống nhiều đường bằng nước lọc, giúp giảm lượng calo nạp vào, chứ không phải nước trực tiếp đốt mỡ. Hiệu quả kiểm soát cân nặng còn phụ thuộc vào chế độ ăn, vận động và giấc ngủ. Trẻ em, thanh thiếu niên không nên cố giảm cân bằng cách uống thật nhiều nước mà cần được tư vấn phù hợp với độ tuổi.

Thời điểm uống nước giúp hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Không có khung giờ nào được chứng minh giúp nước đốt cháy mỡ nhanh hơn. Bạn nên uống nước đều đặn trong ngày, khi thức dậy, trước hoặc trong bữa ăn, khi vận động và lúc khát. Uống nước trước bữa ăn có thể giúp một số người kiểm soát khẩu phần, trong khi thay nước ngọt, trà sữa bằng nước lọc giúp giảm lượng calo nạp vào. Tránh uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn; người mắc bệnh tim, thận hoặc cần hạn chế dịch nên tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế.