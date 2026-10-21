English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Uống nước đúng cách có thể giúp giảm cân như thế nào?

Thứ Tư, 15:06, 21/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Uống đủ nước có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ giảm lượng calo nạp vào và duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, nước không trực tiếp đốt cháy mỡ thừa, vì vậy cần kết hợp uống nước hợp lý với chế độ ăn cân đối và vận động thường xuyên để giảm cân hiệu quả.

 

Nước ảnh hưởng đến quá trình giảm cân như thế nào?

Nước không chứa calo nhưng có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng theo nhiều cách. Thay đồ uống có đường bằng nước lọc giúp giảm năng lượng nạp vào; uống nước trước bữa ăn có thể tạo cảm giác no hơn ở một số người. Bên cạnh đó, bổ sung đủ nước giúp điều hòa thân nhiệt, duy trì hoạt động bình thường và hỗ trợ sức bền khi vận động. Một số nghiên cứu ghi nhận uống nước có thể làm tăng nhẹ mức tiêu hao năng lượng, nhưng tác động này chưa rõ ràng và không đủ để giảm cân đáng kể. Nhìn chung, nước không trực tiếp đốt cháy mỡ thừa mà chủ yếu hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi kết hợp với chế độ ăn cân đối và vận động thường xuyên.

uong nuoc dung cach co the giup giam can nhu the nao hinh anh 1
Nước không chứa calo nhưng có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng theo nhiều cách

Uống nhiều nước có giảm cân không?

Uống nhiều nước không giúp giảm cân nhanh hơn. Một số nghiên cứu cho thấy uống nước trước bữa ăn, kết hợp với chương trình kiểm soát cân nặng, có thể hỗ trợ giảm cân ở mức khiêm tốn. Lợi ích chủ yếu đến từ việc thay đồ uống nhiều đường bằng nước lọc, giúp giảm lượng calo nạp vào, chứ không phải nước trực tiếp đốt mỡ. Hiệu quả kiểm soát cân nặng còn phụ thuộc vào chế độ ăn, vận động và giấc ngủ. Trẻ em, thanh thiếu niên không nên cố giảm cân bằng cách uống thật nhiều nước mà cần được tư vấn phù hợp với độ tuổi.

Thời điểm uống nước giúp hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Không có khung giờ nào được chứng minh giúp nước đốt cháy mỡ nhanh hơn. Bạn nên uống nước đều đặn trong ngày, khi thức dậy, trước hoặc trong bữa ăn, khi vận động và lúc khát. Uống nước trước bữa ăn có thể giúp một số người kiểm soát khẩu phần, trong khi thay nước ngọt, trà sữa bằng nước lọc giúp giảm lượng calo nạp vào. Tránh uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn; người mắc bệnh tim, thận hoặc cần hạn chế dịch nên tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế.

uong_nuoc.jpg

Uống nước vào 7 thời điểm “vàng” này thành “thuốc bổ tự nhiên” ít người biết

VOV.VN - Việc uống đủ nước là quan trọng, nhưng việc uống nước đúng thời điểm mới là chìa khóa để tối đa hóa lợi ích, từ tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ tiêu hóa đến cải thiện chức năng não. Dưới đây là 7 thời điểm "vàng" trong ngày để bạn biến thói quen uống nước thành liều thuốc bổ tự nhiên.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bác sĩ chỉ mẹo uống nước đẩy lùi bệnh tật, tăng sức khỏe mà không tốn tiền
Bác sĩ chỉ mẹo uống nước đẩy lùi bệnh tật, tăng sức khỏe mà không tốn tiền

VOV.VN - Ai cũng công nhận rằng, chỉ uống ngụm nước đúng cách, cơ thể của bạn đã thay đổi hoàn toàn từ trạng thái tiêu cực sang tích cực mà không cần tốn công sức, tiền bạc.

Bác sĩ chỉ mẹo uống nước đẩy lùi bệnh tật, tăng sức khỏe mà không tốn tiền

Bác sĩ chỉ mẹo uống nước đẩy lùi bệnh tật, tăng sức khỏe mà không tốn tiền

VOV.VN - Ai cũng công nhận rằng, chỉ uống ngụm nước đúng cách, cơ thể của bạn đã thay đổi hoàn toàn từ trạng thái tiêu cực sang tích cực mà không cần tốn công sức, tiền bạc.

Nắng nóng đỉnh điểm, 5 cách giải nhiệt tưởng đúng nhưng rất hại tim mạch
Nắng nóng đỉnh điểm, 5 cách giải nhiệt tưởng đúng nhưng rất hại tim mạch

VOV.VN - Tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng, uống nước đá liên tục hay lạm dụng điều hòa có thể khiến cơ thể đối mặt với hàng loạt nguy cơ về tim mạch, hô hấp, sức đề kháng.

Nắng nóng đỉnh điểm, 5 cách giải nhiệt tưởng đúng nhưng rất hại tim mạch

Nắng nóng đỉnh điểm, 5 cách giải nhiệt tưởng đúng nhưng rất hại tim mạch

VOV.VN - Tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng, uống nước đá liên tục hay lạm dụng điều hòa có thể khiến cơ thể đối mặt với hàng loạt nguy cơ về tim mạch, hô hấp, sức đề kháng.

Khát đến mấy cũng đừng uống nước kiểu này, chẳng khác gì tự mang họa vào mình
Khát đến mấy cũng đừng uống nước kiểu này, chẳng khác gì tự mang họa vào mình

VOV.VN - Nhiều người đang duy trì những thói quen uống nước sai lầm một cách vô thức, dẫn đến áp lực lớn cho thận, tim mạch và hệ tiêu hóa. Việc hiểu rõ cách uống nước khoa học không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm về lâu dài.

Khát đến mấy cũng đừng uống nước kiểu này, chẳng khác gì tự mang họa vào mình

Khát đến mấy cũng đừng uống nước kiểu này, chẳng khác gì tự mang họa vào mình

VOV.VN - Nhiều người đang duy trì những thói quen uống nước sai lầm một cách vô thức, dẫn đến áp lực lớn cho thận, tim mạch và hệ tiêu hóa. Việc hiểu rõ cách uống nước khoa học không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm về lâu dài.

 
ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe