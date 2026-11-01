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Uống nước ép lạnh thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Chủ Nhật, 15:05, 01/11/2026
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VOV.VN - Nước ép lạnh được ưa chuộng nhờ hương vị tươi mát và khả năng bổ sung rau củ, trái cây tiện lợi. Tuy nhiên, thức uống này có thực sự tốt cho sức khỏe và cần lưu ý gì khi sử dụng?

 

Nước ép lạnh có tốt không?

Có thể bổ sung một số vitamin và khoáng chất

Rau củ, trái cây là nguồn cung cấp nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể. Tùy thành phần nguyên liệu, nước ép lạnh có thể chứa vitamin C, folate, kali cùng một số dưỡng chất khác, góp phần duy trì các hoạt động sinh lý bình thường. Hàm lượng cụ thể thay đổi tùy loại rau củ, trái cây và quy trình chế biến.

Cung cấp các hợp chất thực vật

Nhiều loại rau củ, trái cây chứa các hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học, trong đó có những chất mang đặc tính chống oxy hóa. Nước ép lạnh có thể bổ sung một phần các hợp chất này, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Tuy nhiên, lượng chất chống oxy hóa trong mỗi sản phẩm phụ thuộc vào nguyên liệu và phương pháp chế biến.

Thuận tiện hơn trong việc bổ sung rau củ, trái cây

Với dạng lỏng, dễ uống và thuận tiện mang theo, nước ép lạnh có thể giúp đa dạng hóa nguồn thực phẩm thực vật trong khẩu phần hàng ngày. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người chưa có thói quen ăn nhiều rau xanh và trái cây. Dù vậy, nước ép chỉ nên được xem là một phần bổ sung, không thay thế hoàn toàn thực phẩm nguyên quả.

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Khác biệt chính của nước ép lạnh so với nước ép thông thường

Nước ép lạnh được chế biến bằng phương pháp hạn chế nhiệt, giúp giảm tác động của nhiệt độ lên một số dưỡng chất nhạy cảm. Tuy nhiên, không thể khẳng định cách ép này luôn giữ được nhiều vitamin, enzyme hay chất chống oxy hóa hơn nước ép thông thường, bởi hàm lượng dinh dưỡng còn phụ thuộc vào nguyên liệu, thiết bị, quy trình chế biến và bảo quản.

Nước ép lạnh tươi thường có thời hạn sử dụng ngắn, cần bảo quản trong tủ lạnh. Sản phẩm xử lý bằng công nghệ áp suất cao (HPP) có thể giữ được lâu hơn, nhưng người dùng vẫn cần tuân thủ hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng trên bao bì.

Lưu ý cần biết khi uống nước ép lạnh

Có thể ít chất xơ hơn trái cây nguyên quả

Trong quá trình ép, phần bã rau củ, trái cây thường được tách bỏ, khiến lượng chất xơ trong nước ép giảm đáng kể so với nguyên liệu ban đầu. Vì vậy, dù vẫn có thể cung cấp vitamin và các hợp chất thực vật, nước ép không thể thay thế hoàn toàn rau củ, trái cây nguyên quả trong chế độ ăn. Việc ăn thực phẩm nguyên dạng còn giúp bổ sung chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu hơn.

Có thể chứa lượng đường tự nhiên đáng kể

Đường vốn có trong trái cây vẫn được giữ lại trong nước ép sau khi chế biến. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đường có trong nước ép trái cây được xếp vào nhóm đường tự do, kể cả khi sản phẩm không được bổ sung đường.

Do đó, người mắc đái tháo đường hoặc cần kiểm soát đường huyết nên chú ý đến lượng carbohydrate trong mỗi khẩu phần. Nên hạn chế uống quá nhiều, ưu tiên sản phẩm không thêm đường và lựa chọn trái cây nguyên quả thường xuyên hơn để tận dụng nguồn chất xơ tự nhiên.

Không nên xem nước ép là thức uống “detox”

Hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học cho thấy việc chỉ uống nước ép có thể giúp cơ thể đào thải độc tố hiệu quả hơn các cơ chế chuyển hóa và thải trừ tự nhiên. Những chế độ ăn kiêng chỉ sử dụng nước ép để giảm cân hoặc thay thế toàn bộ bữa ăn còn có nguy cơ khiến cơ thể thiếu năng lượng, protein, chất béo thiết yếu và một số vi chất dinh dưỡng.

Vì vậy, không nên lạm dụng nước ép hoặc áp dụng chế độ detox kéo dài. Một chế độ ăn cân bằng, đa dạng thực phẩm vẫn là lựa chọn phù hợp để duy trì sức khỏe.

Nước ép tươi cần được bảo quản đúng cách

Nước ép tươi có thể bị biến đổi chất lượng nếu chế biến và bảo quản không đúng cách. Để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, cần rửa sạch rau củ, trái cây trước khi ép, vệ sinh máy ép và các dụng cụ liên quan. Nước ép sau khi chế biến nên được bảo quản lạnh và sử dụng trong thời gian phù hợp.

Nếu sản phẩm có mùi, vị, màu sắc hoặc trạng thái bất thường, không nên tiếp tục sử dụng. Với nước ép đóng chai hoặc mua sẵn, cần kiểm tra thành phần, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản trên bao bì trước khi uống.

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Uống nước ép mỗi ngày có tốt bằng ăn trái cây nguyên quả?

VOV.VN - Trái cây giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa, nhưng nhiều người vẫn băn khoăn nên ăn nguyên quả hay uống nước ép. Thực tế, quá trình ép có thể làm mất một phần dưỡng chất, đặc biệt là chất xơ, nên hai cách sử dụng không mang lại giá trị dinh dưỡng hoàn toàn giống nhau.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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