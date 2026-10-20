Uống nước lá dâu tằm tươi mỗi ngày, cơ thể thay đổi thế nào?

Lá dâu tằm được sử dụng như thế nào?

Lá dâu tằm có thể dùng làm rau hoặc pha trà từ lá tươi, lá phơi, sấy khô. Trong y học cổ truyền, loại lá này thường được dùng để hỗ trợ giảm ho, làm dịu triệu chứng cảm lạnh. Các nghiên cứu hiện đại tập trung tìm hiểu flavonoid và hợp chất DNJ trong lá dâu tằm, đặc biệt về tác động đến đường huyết, mỡ máu và quá trình viêm. Tuy nhiên, không phải công dụng truyền thống nào cũng đã được chứng minh qua nghiên cứu lâm sàng trên người.

Lợi ích sức khỏe của lá dâu tằm

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Lá dâu tằm chứa hợp chất 1-deoxynojirimycin (DNJ), có khả năng ức chế một số enzyme phân giải carbohydrate, từ đó làm chậm hấp thu đường và góp phần hạn chế tăng đường huyết sau ăn. Một số nghiên cứu trên người ghi nhận tác dụng này khi sử dụng chiết xuất lá dâu tằm, nhưng hiệu quả còn tùy thuộc vào liều lượng và dạng chế phẩm. Nước lá dâu tằm tươi không thể thay thế thuốc điều trị; người mắc đái tháo đường cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Nước lá dâu tằm tươi được nhiều người quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết và chống oxy hóa

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy, chiết xuất lá dâu tằm có thể ảnh hưởng tích cực đến cholesterol LDL, HDL và hỗ trợ chống stress oxy hóa, giảm phản ứng viêm. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng khẳng định uống nước lá dâu tằm giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch hoặc thay thế thuốc điều trị mỡ máu, tăng huyết áp. Để bảo vệ tim mạch, cần duy trì chế độ ăn cân bằng, tập thể dục thường xuyên và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Có đặc tính chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm

Lá dâu tằm chứa flavonoid và các hợp chất chống oxy hóa, có thể giúp trung hòa gốc tự do, hạn chế tổn thương tế bào. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật cũng ghi nhận khả năng tác động đến phản ứng viêm, nhưng chưa đủ bằng chứng khẳng định nước lá dâu tằm tươi có thể điều trị bệnh viêm ở người. Vì vậy, không nên dùng loại nước này thay thế thuốc điều trị.

Hỗ trợ làm dịu một số triệu chứng cảm lạnh

Trong y học cổ truyền, lá dâu tằm thường được dùng trong các bài thuốc hỗ trợ giảm ho, làm dịu đau họng và cải thiện một số triệu chứng cảm lạnh.

Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng lâm sàng chất lượng cao để khẳng định nước lá dâu tằm tươi có thể điều trị cảm lạnh, hạ sốt hoặc ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường hô hấp. Nếu có triệu chứng kéo dài, sốt cao hoặc khó thở, người bệnh cần được thăm khám thay vì chỉ sử dụng các loại nước thảo mộc.

Bổ sung một số dưỡng chất

Lá dâu tằm chứa các hợp chất thực vật, magie và vitamin nhóm B, góp phần hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, hoạt động thần kinh và cơ bắp. Tuy nhiên, hàm lượng dưỡng chất trong nước lá phụ thuộc vào nguyên liệu và cách chế biến, khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu hàng ngày. Vì vậy, nên kết hợp đa dạng rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu protein để bảo đảm dinh dưỡng.

Những lợi ích tiềm năng khác

Một số nghiên cứu tiền lâm sàng đang tìm hiểu tác động của các hợp chất trong lá dâu tằm đối với chuyển hóa chất béo, chức năng gan, kiểm soát cân nặng và sự phát triển của tế bào ung thư.

Dù vậy, phần lớn kết quả vẫn ở giai đoạn nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hoặc trên động vật. Chưa có đủ bằng chứng để khẳng định uống nước lá dâu tằm có thể giảm cân, bảo vệ gan hoặc phòng ngừa, điều trị ung thư ở người.