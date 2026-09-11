Uống sắt dễ bị táo bón? Đây là cách khắc phục

Lợi ích của sắt đối với cơ thể

Hỗ trợ tạo hồng cầu và phòng ngừa thiếu máu

Sắt là thành phần quan trọng của hemoglobin - protein trong hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy. Khi cơ thể thiếu sắt, quá trình sản xuất hemoglobin và hồng cầu có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến thiếu máu với các biểu hiện như mệt mỏi, chóng mặt, suy nhược.

Tăng cường vận chuyển oxy trong cơ thể

Thông qua vai trò trong cấu tạo hemoglobin, sắt giúp đưa oxy từ phổi đến các mô và cơ quan. Đây là quá trình cần thiết để tế bào tạo năng lượng và duy trì hoạt động bình thường.

Cải thiện mức năng lượng và giảm mệt mỏi

Khi được cung cấp đầy đủ sắt và oxy, cơ thể có điều kiện duy trì quá trình tạo năng lượng hiệu quả hơn. Ở những người thiếu sắt, bổ sung đủ khoáng chất này có thể giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi, uể oải và khó tập trung.

Để giảm nguy cơ táo bón khi uống sắt, nên uống đủ nước, tăng cường rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt

Hỗ trợ chức năng não bộ

Sắt tham gia vào nhiều hoạt động của hệ thần kinh và não bộ. Thiếu sắt, đặc biệt trong giai đoạn trẻ đang phát triển, có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, học tập và phát triển thần kinh.

Tăng cường hệ miễn dịch

Sắt cần thiết cho sự phát triển và hoạt động của một số tế bào miễn dịch. Duy trì lượng sắt phù hợp góp phần giúp hệ miễn dịch hoạt động bình thường và hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Hỗ trợ phụ nữ mang thai và sự phát triển của thai nhi

Trong thai kỳ, nhu cầu sắt tăng đáng kể để đáp ứng sự thay đổi của cơ thể người mẹ cũng như quá trình phát triển của thai nhi. Bổ sung đủ sắt theo hướng dẫn giúp giảm nguy cơ thiếu máu ở mẹ và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cần thiết trong thai kỳ.

Nhìn chung, sắt có vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, việc bổ sung cần dựa trên nhu cầu thực tế và hướng dẫn của bác sĩ hoặc nhân viên y tế, bởi dùng quá nhiều sắt cũng có thể gây tác dụng không mong muốn.

Uống sắt có bị táo bón không?

Có. Bổ sung sắt bằng đường uống có thể gây táo bón, nhất là khi dùng liều cao hoặc một số dạng chế phẩm. Nguyên nhân có thể liên quan đến việc làm chậm nhu động ruột, thay đổi hệ vi sinh và kích ứng đường tiêu hóa, khiến phân khô, cứng và khó đào thải. Tuy nhiên, không phải ai uống sắt cũng bị táo bón; nguy cơ còn phụ thuộc vào loại và liều sắt, cơ địa, chế độ ăn, lượng nước và mức độ vận động.

Cách uống sắt giảm táo bón

Để giảm nguy cơ táo bón khi uống sắt, nên uống đủ nước, tăng cường rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt, đồng thời duy trì vận động nhẹ nhàng. Lựa chọn chế phẩm sắt phù hợp và dùng đúng liều, đúng thời điểm theo hướng dẫn; tránh uống cùng trà, cà phê hoặc sản phẩm giàu canxi vì có thể giảm hấp thu sắt. Vitamin C từ cam, ổi, kiwi, ớt chuông cũng giúp tăng hấp thu sắt non-heme. Nếu gặp táo bón kéo dài, không nên tự ý tăng, giảm hoặc ngừng sắt mà cần trao đổi với bác sĩ, đặc biệt khi có đau bụng dữ dội hoặc đi ngoài ra máu.