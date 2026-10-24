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Vì sao ăn dọc mùng bị ngứa, xử lý thế nào cho đúng?

Thứ Bảy, 15:07, 24/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dọc mùng được dùng phổ biến trong nhiều món ăn nhưng nếu sơ chế không đúng cách có thể gây ngứa ran ở miệng, lưỡi và cổ họng. Vậy nguyên nhân do đâu và làm thế nào để xử lý, phòng tránh tình trạng này?

 

Vì sao ăn dọc mùng bị ngứa?

Dọc mùng gây ngứa chủ yếu do các tinh thể canxi oxalat nhỏ, sắc nhọn trong mô cây, có thể kích ứng da và niêm mạc miệng, gây ngứa, châm chích hoặc nóng rát. Mức độ khó chịu phụ thuộc vào lượng chất gây kích ứng còn lại sau sơ chế và độ nhạy cảm của từng người. Ngoài ra, dọc mùng còn chứa saponin, nhưng độc tính của hợp chất này khác nhau tùy loại, không thể mặc định tất cả đều gây độc.

Ăn dọc mùng bị ngứa phải làm sao?

Uống nước lọc

Uống từng ngụm nước lọc có thể giúp làm sạch khoang miệng và làm dịu cảm giác khô, khó chịu. Tuy nhiên, nước không thể bảo đảm loại bỏ hoàn toàn các tinh thể gây kích ứng hoặc trung hòa những chất còn sót lại trong cơ thể.

Nếu cảm giác ngứa kéo dài, tăng dần hoặc đi kèm triệu chứng bất thường, không nên chỉ dựa vào việc uống nước để xử lý.

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Dọc mùng được dùng phổ biến trong nhiều món ăn nhưng nếu sơ chế không đúng cách có thể gây ngứa ran ở miệng, lưỡi và cổ họng

Súc miệng bằng nước muối

Súc miệng nhẹ nhàng bằng nước muối sinh lý có thể giúp làm sạch khoang miệng, loại bỏ một phần cặn thức ăn còn bám trên niêm mạc. Nên sử dụng dung dịch phù hợp, tránh pha nước muối quá đặc hoặc dùng nước quá nóng vì có thể khiến niêm mạc bị kích ứng thêm.

Lưu ý, các biện pháp trên chỉ có tác dụng hỗ trợ làm sạch và giảm khó chịu, không thay thế việc thăm khám khi triệu chứng nghiêm trọng.

Bị ngứa khi ăn dọc mùng có phải do dị ứng?

Ngứa sau khi ăn dọc mùng không phải lúc nào cũng do dị ứng mà có thể xuất phát từ kích ứng bởi tinh thể canxi oxalat hoặc các thành phần khác trong cây. Tuy nhiên, dị ứng thực phẩm cũng có thể xảy ra, với biểu hiện như ngứa miệng, nổi mẩn, mề đay, sưng môi, lưỡi, mặt, buồn nôn, nôn hoặc đau bụng. Trường hợp sưng lưỡi, họng, khó thở, chóng mặt hoặc ngất cần gọi cấp cứu ngay vì có nguy cơ phản vệ. Nếu ngứa nhẹ nhưng kéo dài, tái diễn sau mỗi lần ăn hoặc kèm triệu chứng bất thường, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân và được hướng dẫn xử trí phù hợp.

Cách ăn dọc mùng không bị ngứa

Để hạn chế ngứa khi ăn dọc mùng, nên đeo găng tay khi sơ chế, tước bỏ kỹ lớp vỏ và phần xơ bên ngoài, thái miếng rồi ngâm nước muối, bóp nhẹ và rửa lại nhiều lần bằng nước sạch. Ngâm nước lạnh chủ yếu giúp giữ độ giòn, không bảo đảm loại bỏ chất gây ngứa. Dọc mùng cần được chần hoặc luộc và nấu chín kỹ, không ăn sống hay chỉ sơ chế qua loa. Nếu từng có phản ứng rõ rệt sau khi ăn, nên tránh sử dụng lại cho đến khi xác định nguyên nhân; trường hợp nghi ngờ dị ứng, không tự thử ăn lại tại nhà.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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