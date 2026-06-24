Vì sao dưa leo đôi khi có vị đắng và liệu có thực sự an toàn để ăn?

Tại sao dưa leo bị đắng?

Dưa leo chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin C, nhóm vitamin B, chất xơ, axit folic, canxi, magie, sắt, kali, kẽm và phốt pho. Tuy nhiên, khi sử dụng có quả không đắng, có quả chỉ đắng nhẹ ở đầu, thậm chí có quả đắng rõ rệt.

Theo nghiên cứu thực vật, vị đắng của dưa leo liên quan đến yếu tố di truyền và hợp chất cucurbitacin - thuộc họ bầu bí (Cucurbitaceae). Đây là nhóm chất tự nhiên tạo vị đắng đặc trưng, giúp cây chống lại côn trùng và sinh vật gây hại. Cucurbitacin thường tập trung ở thân, lá, rễ, nhưng khi tích tụ trong quả sẽ gây vị đắng, chủ yếu ở hai đầu hoặc sát vỏ.

Ngoài ra, điều kiện trồng trọt như thời tiết khô hạn, thiếu ánh sáng hoặc chăm sóc, bón phân không hợp lý cũng có thể làm tăng tích tụ cucurbitacin, khiến dưa leo bị đắng hơn.

Dưa leo là thực phẩm quen thuộc nhờ vị thanh mát và giá trị dinh dưỡng cao

Ăn dưa leo bị đắng có độc không?

Các nghiên cứu cho thấy, vị đắng trong dưa leo chủ yếu do sự tích tụ hợp chất cucurbitacin, trong đó hàm lượng càng cao thì vị đắng càng rõ. Ở mức thấp, cucurbitacin có thể có một số tác dụng sinh học nhất định, nhưng nếu hấp thụ với lượng lớn có thể gây nguy cơ ngộ độc.

Trên thực tế, dưa leo thông thường chỉ chứa hàm lượng cucurbitacin rất nhỏ nên chủ yếu ảnh hưởng đến vị giác, không gây hại đáng kể cho sức khỏe. Tuy vậy, nếu dưa leo có vị đắng gắt, người dùng không nên ăn nhiều để tránh các phản ứng không mong muốn.

Cách xử lý dưa leo bị đắng

Khi gặp dưa leo có vị đắng, bạn có thể áp dụng một số cách đơn giản để cải thiện hương vị như cắt bỏ phần đầu quả rồi dùng chính phần vừa cắt chà lên mặt cắt cho đến khi xuất hiện lớp bọt trắng, sau đó loại bỏ và rửa sạch trước khi ăn. Một cách khác là cắt bỏ hai đầu, gọt vỏ rồi ngâm dưa leo trong nước muối loãng khoảng 5-10 phút để giảm cảm giác đắng. Tuy nhiên, nếu đã áp dụng các biện pháp này mà dưa leo vẫn đắng, tốt nhất không nên tiếp tục sử dụng vì có thể hàm lượng cucurbitacin trong quả quá cao hoặc xuất phát từ yếu tố bất thường.

Những đối tượng nên hạn chế ăn dưa leo

Dù dưa leo là thực phẩm tốt cho sức khỏe, một số nhóm người vẫn cần thận trọng khi sử dụng. Người mắc bệnh thận nên hạn chế vì dưa leo chứa kali, nếu tiêu thụ nhiều có thể làm tăng nguy cơ rối loạn kali máu, ảnh hưởng đến tim mạch. Người bị viêm xoang hoặc bệnh lý đường hô hấp cũng cần lưu ý vì cơ địa nhạy cảm có thể khiến triệu chứng khó chịu tăng lên khi ăn nhiều. Với người có cơ địa dị ứng, dưa leo có thể gây ngứa, sưng hoặc khó chịu trong khoang miệng; trong trường hợp nhẹ có thể thử chế biến chín và dùng ít để theo dõi phản ứng. Ngoài ra, người có hệ tiêu hóa nhạy cảm có thể gặp tình trạng đầy bụng, khó tiêu nếu ăn quá nhiều do ảnh hưởng của một số thành phần trong dưa leo.

Mẹo chọn dưa leo tươi ngon, ít bị đắng

Trên thị trường hiện có nhiều giống dưa leo, trong đó dưa leo nếp được ưa chuộng nhờ mùi thơm đặc trưng, ít hạt, thịt dày và vị ngọt thanh. Loại này thường có dáng thon dài khoảng 20-25 cm, đường kính 4,5-5 cm, vỏ xanh sáng, có nốt sần nhỏ và tỏa mùi thơm rõ khi cắt hoặc gọt vỏ.

Khi chọn mua, nên ưu tiên quả có màu xanh tươi đồng đều, vỏ căng bóng, không thâm hoặc ố vàng vì đây thường là dấu hiệu dưa để lâu, chất lượng giảm và dễ bị đắng. Ngoài ra, nên chọn quả thẳng, thon đều để đảm bảo độ giòn và ít hạt; tránh quả cong vẹo, phình giữa hoặc đầu to đuôi nhỏ vì thường là dưa già, kém ngon và dễ có vị chát, đắng.