Vì sao măng cụt được gọi là “siêu trái cây”? 10 lợi ích ít người biết

Nguồn dinh dưỡng phong phú

Măng cụt là loại trái cây ít calo nhưng giàu dưỡng chất, cung cấp các vitamin như C, B1, B2, B9 cùng khoáng chất mangan, đồng và magie. Những thành phần này hỗ trợ tổng hợp DNA, duy trì hoạt động thần kinh, co cơ, phục hồi mô và tăng cường miễn dịch. Bên cạnh đó, măng cụt giàu chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa và duy trì hệ đường ruột khỏe mạnh.

Cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Một trong những giá trị nổi bật của măng cụt chính là khả năng chống oxy hóa nhờ chứa nhiều hợp chất có lợi như vitamin C, folate và đặc biệt là xanthone - hợp chất thực vật đặc trưng có trong loại quả này.

Các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước sự tấn công của các gốc tự do - tác nhân có liên quan đến quá trình lão hóa và sự phát triển của nhiều bệnh lý mạn tính. Nhờ đó, việc bổ sung măng cụt trong chế độ ăn hợp lý có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Măng cụt là loại trái cây được yêu thích nhờ hương vị ngọt thanh, mát dịu và được mệnh danh là “nữ hoàng của các loại trái cây"

Hỗ trợ giảm tình trạng viêm

Nhiều nghiên cứu cho thấy, các hợp chất chống oxy hóa trong măng cụt, đặc biệt là xanthone, có đặc tính chống viêm. Các hoạt chất này có thể góp phần hạn chế phản ứng viêm kéo dài trong cơ thể, từ đó làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý liên quan đến viêm mạn tính.

Bên cạnh đó, chất xơ trong măng cụt không chỉ hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa mà còn góp phần điều hòa các phản ứng viêm, giúp cơ thể duy trì trạng thái khỏe mạnh.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Một chế độ ăn giàu rau xanh và trái cây được xem là yếu tố góp phần làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Măng cụt cũng là loại trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa và dưỡng chất có khả năng bảo vệ tế bào trước những tổn thương do gốc tự do gây ra. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu chuyên sâu trên người để xác định rõ hơn vai trò trực tiếp của măng cụt trong việc phòng ngừa ung thư.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Măng cụt được đánh giá là loại trái cây có tiềm năng hỗ trợ quá trình giảm cân. Một nghiên cứu nhỏ kéo dài 8 tuần ghi nhận việc bổ sung nước ép măng cụt với lượng khoảng 90 - 270 ml mỗi ngày có thể giúp cải thiện chỉ số khối cơ thể (BMI) ở một số người tham gia.

Mặc dù các nghiên cứu về tác dụng của măng cụt đối với tình trạng thừa cân, béo phì vẫn còn hạn chế, nhưng các nhà khoa học cho rằng các hợp chất chống viêm trong loại quả này có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất và góp phần hạn chế tăng cân.

Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu

Măng cụt chứa xanthone và chất xơ, được cho là có thể hỗ trợ ổn định đường huyết. Một số nghiên cứu cho thấy, xanthone giúp cải thiện kiểm soát đường huyết, trong khi một nghiên cứu 26 tuần ở phụ nữ thừa cân ghi nhận chiết xuất măng cụt có thể cải thiện tình trạng kháng insulin. Tuy nhiên, vẫn cần thêm các nghiên cứu quy mô lớn để xác nhận rõ hiệu quả này.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nhờ chứa hàm lượng vitamin C và chất xơ dồi dào, măng cụt có thể hỗ trợ duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin C giúp thúc đẩy hoạt động của các tế bào miễn dịch, đồng thời đóng vai trò như một chất chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể trước tác động của các gốc tự do. Ngoài ra, một số hợp chất thực vật có trong măng cụt còn được ghi nhận có đặc tính kháng khuẩn, góp phần giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường.

Góp phần duy trì làn da khỏe đẹp

Măng cụt với đặc tính chống oxy hóa và chống viêm có thể giúp bảo vệ da trước tác hại của tia UVB - yếu tố gây lão hóa sớm. Một số nghiên cứu nhỏ cũng cho thấy, chiết xuất măng cụt có thể cải thiện độ đàn hồi da và giảm dấu hiệu lão hóa, dù vẫn cần thêm bằng chứng để khẳng định rõ hơn.

Hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch

Theo một số nghiên cứu trên động vật, chiết xuất măng cụt có thể tác động tích cực đến các chỉ số liên quan đến tim mạch như giảm cholesterol LDL (cholesterol xấu) và triglyceride, đồng thời tăng cholesterol HDL (cholesterol tốt). Những thay đổi này có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và hỗ trợ duy trì hoạt động khỏe mạnh của hệ tuần hoàn.

Tốt cho chức năng não bộ

Các nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy, chiết xuất măng cụt có tiềm năng hỗ trợ sức khỏe não bộ thông qua việc giảm tình trạng viêm và bảo vệ các tế bào thần kinh.

Một số nghiên cứu trên động vật còn ghi nhận khả năng cải thiện suy giảm nhận thức và các biểu hiện liên quan đến rối loạn tâm trạng. Tuy nhiên, các bằng chứng trên người vẫn còn hạn chế và cần được nghiên cứu thêm.

Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa

Măng cụt là nguồn cung cấp chất xơ khá dồi dào. Theo ước tính, khoảng 196g măng cụt có thể cung cấp khoảng 14% nhu cầu chất xơ khuyến nghị mỗi ngày.

Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ ngăn ngừa táo bón và duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột. Vì vậy, việc bổ sung măng cụt với lượng hợp lý trong chế độ ăn có thể góp phần cải thiện sức khỏe tiêu hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống.