Vì sao tổ yến được nhiều người săn tìm để bồi bổ cơ thể?

Chủ Nhật, 14:24, 04/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổ yến (yến sào) từ lâu được xem là thực phẩm bổ dưỡng, thường dùng để bồi bổ và phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, tổ yến mang lại những lợi ích cụ thể gì và công dụng của loại thực phẩm này có thực sự như lời truyền miệng?

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, tổ yến chứa nhiều protein, axit amin và vi chất quan trọng, từ đó đem lại nhiều tác động tích cực cho sức khỏe con người.

Giúp làm đẹp da

Một trong những công dụng được nhắc đến nhiều nhất của tổ yến là hỗ trợ làm đẹp da. Các dưỡng chất trong yến sào giúp hạn chế quá trình lão hóa, giảm hình thành nếp nhăn, cải thiện sắc tố da, giúp làn da trở nên tươi sáng và mịn màng hơn. Đây cũng là lý do yến sào được nhiều phụ nữ lựa chọn trong chế độ chăm sóc sắc đẹp.

Tốt cho mắt

Trong tổ yến có chứa tới 18 loại axit amin, trong đó có nhiều axit amin đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo và phục hồi mô. Nhờ đó, yến sào được cho là có tác dụng hỗ trợ sửa chữa mô giác mạc, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mắt, góp phần bảo vệ thị lực.

vi sao to yen duoc nhieu nguoi san tim de boi bo co the hinh anh 1
Tổ yến chứa nhiều protein, axit amin và vi chất quan trọng, từ đó đem lại nhiều tác động tích cực cho sức khỏe con người

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh quyết định khả năng hấp thu dưỡng chất của cơ thể. Tổ yến cung cấp nhiều dưỡng chất dễ hấp thu, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với trẻ em, người cao tuổi hoặc người đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe.

Giúp phụ nữ phục hồi sau sinh

Sau sinh, nhiều phụ nữ thường gặp tình trạng mệt mỏi, suy nhược, rụng tóc và rối loạn giấc ngủ. Việc bổ sung tổ yến hợp lý có thể giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục, cải thiện giấc ngủ và nâng cao thể trạng, giúp sản phụ sớm lấy lại năng lượng.

Làm chậm quá trình lão hóa

Sử dụng yến sào đều đặn trong thời gian dài được cho là giúp làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nhờ đó, cơ thể luôn duy trì trạng thái khỏe mạnh và dẻo dai.

Tốt cho xương khớp

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy, việc bổ sung chiết xuất tổ yến giúp cải thiện độ chắc khỏe và linh hoạt của xương khớp. Các hoạt chất trong yến sào có khả năng hỗ trợ tái tạo sụn và giảm viêm, từ đó mang lại lợi ích cho người gặp các vấn đề về xương khớp.

Hỗ trợ hệ thần kinh

Tổ yến chứa nhiều nguyên tố vi lượng như đồng, kẽm, mangan… có lợi cho hệ thần kinh. Nhờ đó, yến sào giúp giảm căng thẳng, an thần, cải thiện giấc ngủ, đồng thời hỗ trợ tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung.

Góp phần kiểm soát đường huyết

Các axit amin như leucine và isoleucine trong tổ yến có tác dụng hỗ trợ ổn định đường huyết. Bên cạnh đó, phenylalanine giúp tăng cường quá trình tạo hemoglobin, hỗ trợ vận chuyển oxy và dưỡng chất trong máu, từ đó góp phần cải thiện tình trạng tiểu đường.

Tốt cho hệ hô hấp

Việc sử dụng tổ yến thường xuyên còn được cho là mang lại lợi ích cho hệ hô hấp, giúp phục hồi chức năng phổi, hỗ trợ kiểm soát các bệnh lý như hen suyễn, lao phổi mạn tính. Đặc biệt, những người thường xuyên hút thuốc lá, hay bị ho có đờm, có thể nhận thấy sự cải thiện rõ rệt khi sử dụng yến sào hợp lý.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: ăn tổ yến thực phẩm bổ dưỡng công dụng của tổ yến tổ yến tốt cho sức khỏe
