Viêm đại tràng mạn tính lâu năm rất khó chữa mặc dù đã được chữa trị rất nhiều nhưng vẫn không khỏi, khiến người bệnh không tìm được lối thoát. Vậy đâu là phương pháp đúng giúp người viêm đại tràng mạn tính thoát hẳn các triệu chứng khó chịu mà không lo tái lại.

Viêm đại tràng mạn tính với các triệu chứng như: đau bụng, đầy bụng, chướng hơi, đại tiện thất thường lúc lỏng, lúc táo, sống…

Bệnh nhân thường chán nản và hoang mang vì bệnh chỉ chữa được một thời gian lại tái phát. Đặc biệt là người bệnh không dám ăn uống theo sở thích, phải kiêng khem khổ sở và luôn nhìn trước ngó sau tìm nhà vệ sinh khi các triệu chứng đau đại tràng tái phát.



Viêm đại tràng mạn tính khiến người bệnh vô cùng khổ sở

Vì sao viêm đại tràng mạn tính không dứt hẳn được?

Đó là trăn trở của người nhiều người bệnh viêm đại tràng mạn tính. Thực tế, rất ít người hiểu một cách tường tận về bệnh, nên không biết cách điều trị và chăm sóc cho đại tràng khỏe mạnh, dẫn đến tình trạng bệnh ngày càng nặng.

Đường ruột của người mắc viêm đại tràng mạn tính còn rất ít lợi khuẩn, vì các ổ viêm loét là nơi cư trú có chứa nhiều vi khuẩn gây hại, làm mất cân bằng hệ vi sinh vật và gây ra các triệu chứng khó chịu. Các loại thuốc điều trị viêm đại tràng mạn tính cũng tiêu diệt đáng kể vi khuẩn gây hại để chữa lành các ổ viêm loét, nhưng cũng tiêu diệt luôn cả lợi khuẩn.

Lợi khuẩn sống trong ống đại tràng, ở nơi chúng sinh sống mọc lên một lớp lông nhung, đồng thời lợi khuẩn tiết ra chất dịch nhầy bao phủ lên thành ruột, tạo lớp lá chắn kép vững chắc bảo vệ cho thành đại tràng. Khi lợi khuẩn không còn, lớp màng nhầy do lợi khuẩn tiết ra để bảo vệ thành đại tràng cũng mất đi. Các ổ viêm loét mới được chữa lành sẽ lên da non, để lại các vết sẹo, đó là điểm xung yếu.



Khi thức ăn đi qua những chỗ này, chỉ cần hơi nhiều đạm, hay dầu mỡ, lập tức những điểm xung yếu bị hại khuẩn tấn công. Đại tràng dễ bị viêm nhiễm trở lại khiến người bị đại tràng không bao giờ khỏi hoàn toàn bệnh.



Phương pháp mới của người Nhật “xử lý” hiệu quả viêm đại tràng mạn tính



Vì không nhận thức được tầm quan trọng của lợi khuẩn, nhiều người bệnh viêm đại tràng điều trị một đợt thuốc được bác sỹ kê cho, thấy bụng êm là dừng và không tiếp tục bổ sung lợi khuẩn. Cách điều trị hữu hiệu và giúp người bệnh viêm đại tràng mạn tính có thể sống yên tâm cùng bệnh là bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột trong và sau khi điều trị. Đặc biệt là lợi khuẩn Bifidobacterium (gọi tắt là Bifido) - loại lợi khuẩn chính trong đường ruột (Bifido chiếm hơn 90% tổng số lượng lợi khuẩn) và cư trú chủ yếu ở đại tràng.

Bổ sung đầy đủ lợi khuẩn Bifido giúp xử lý hiệu quả các triệu chứng của bệnh viêm đại tràng

Bổ sung lượng lợi khuẩn Bifido đầy đủ cho đường ruột sẽ giúp cân bằng tỷ lệ vàng (85% lợi khuẩn, 15% vi khuẩn gây hại), cải thiện nhanh chóng các triệu chứng: đau bụng, rối loạn đại tiện, đầy bụng, trướng hơi. Điều quan trọng hơn là tái tạo hệ lông nhung và lớp màng nhầy để bảo vệ thành đại tràng để chấm dứt vòng luẩn quẩn tái đi tái lại của bệnh viêm đại tràng.



Tuy nhiên, lợi khuẩn Bifido lại rất nhạy cảm với môi trường axit dạ dày, nên dễ bị tiêu diệt khi đi qua dạ dày. Do đó, rất ít hãng dược sản xuất men vi sinh có thành phần lợi khuẩn này.



Tin vui cho người viêm đại tràng: các nhà khoa học Nhật Bản đã sáng chế ra công nghệ đột phá, bao bọc, giúp đưa được lợi khuẩn Bifido sống đi qua được môi trường khắc nghiệt của dạ dày xuống đến ruột non và đại tràng an toàn. Như vậy chỉ cần bổ sung lợi khuẩn Bifido từ các loại men vi sinh sử dụng công nghệ cao của Nhật Bản sẽ giúp người bệnh yên tâm, ăn uống thoải mái dễ tiêu, không phải kiêng khem, bụng dạ ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

