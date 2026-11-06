Vị thuốc ngọt lành cứ ra chợ là có, biết dùng giúp bổ gan thận, lại tốt đủ đường

Làm dịu cơn ho, long đờm và giảm đau rát họng

Đây là công dụng nổi tiếng nhất của cam thảo trong các bài thuốc dân gian. Hoạt chất glycyrrhizin trong cam thảo có khả năng kích thích sự tiết dịch ở đường hô hấp, giúp làm loãng đờm, dịu mát niêm mạc cổ họng và giảm các phản ứng co thắt gây ho. Sử dụng trà cam thảo là giải pháp tự nhiên hiệu quả để cải thiện tình trạng viêm họng, viêm phế quản và đau rát cổ họng.

Tốt cho hệ tiêu hoá

Các hợp chất flavonoid cùng glycyrrhizin trong cam thảo giúp kích thích dạ dày sản sinh ra lớp chất nhầy bảo vệ niêm mạc khỏi sự ăn mòn của axit dịch vị. Thói quen sử dụng chiết xuất cam thảo (đặc biệt là dạng DGL - Deglycyrrhizinated Licorice) hỗ trợ làm lành nhanh các vết loét dạ dày - tá tràng, giảm tình trạng ợ chua, ợ nóng và cải thiện triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản (GERD).

Cam thảo là một trong những vị thuốc Đông y lâu đời và phổ biến nhất trên thế giới.

Kháng viêm tự nhiên và tăng cường hệ miễn dịch

Cam thảo chứa nhiều hợp chất flavonoid và polyphenol khác nhau có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm mạnh mẽ. Các dưỡng chất này giúp trung hòa các gốc tự do, kích thích cơ thể sản sinh các tế bào miễn dịch (như interferon), từ đó nâng cao sức đề kháng và bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của vi-rút, vi khuẩn gây bệnh.

Bảo vệ chức năng gan và thanh nhiệt giải độc

Theo Đông y, cam thảo có tác dụng giải độc vô cùng hiệu quả, giúp trung hòa độc tố của nhiều vị thuốc khác và độc tố từ môi trường. Y học hiện đại cũng chứng minh các hoạt chất trong cam thảo hỗ trợ bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do hóa chất, rượu bia, đồng thời hỗ trợ cải thiện men gan và ngăn ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ.

Giảm căng thẳng, mệt mỏi và hỗ trợ tuyến thượng thận

Glycyrrhizin trong cam thảo có khả năng làm chậm quá trình phân hủy cortisol – hormone chống stress chính của cơ thể do tuyến thượng thận sản xuất. Nhờ đó, việc tiêu thụ cam thảo với liều lượng hợp lý giúp điều hòa mức cortisol, làm giảm cảm giác lo âu, mệt mỏi mạn tính và hỗ trợ khôi phục năng lượng cho người bị kiệt sức do áp lực kéo dài.

Kháng khuẩn, giảm mụn và làm đẹp làn da

Nhờ đặc tính kháng viêm và chống khuẩn dồi dào, chiết xuất cam thảo thường được ứng dụng trong việc chăm sóc da. Hoạt chất glabridin trong cam thảo giúp ức chế enzyme tyrosinase – nguyên nhân chính gây sản sinh sắc tố melanin, từ đó hỗ trợ làm mờ vết thâm nám, dưỡng da sáng mịn và dịu bớt các tình trạng da bị dị ứng, eczema hay mụn trứng cá.

Hỗ trợ cân bằng nội tiết tố

Các hợp chất phytoestrogen (estrogen thực vật) tự nhiên trong cam thảo giúp bù đắp sự sụt giảm nội tiết tố ở phụ nữ. Nhờ khả năng cân bằng hormone nhẹ nhàng, cam thảo hỗ trợ làm dịu các triệu chứng khó chịu ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh như bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, thay đổi tâm trạng và đau bụng kinh.