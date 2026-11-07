Vị thuốc quý giúp dưỡng tim, tăng cường miễn dịch không phải ai cũng biết

Hoàng kỳ là gì?

Hoàng kỳ có tên khoa học là Astragalus membranaceus Bge thuộc họ đậu, được trồng ở nhiều vùng để sử dụng cho các bài thuốc trị bệnh. Cách sử dụng phổ biến thường là phơi khô, dùng để sắc thuốc cùng các vị thuốc khác hoặc làm nguyên liệu nấu súp, ngâm trà.

Hiện nay, đã có một số loại thuốc sử dụng hoàng kỳ ở dạng bào chế dược liệu, sử dụng dạng chiết xuất hoặc thuốc viên để tăng dược tính. Cây thuốc, vị thuốc này có thể có nhiều dạng bào chế. Rễ cây thường được chế biến thành chiết xuất hoặc thành thuốc viên, hoặc dùng để nấu súp và ngâm trà. Hoàng kỳ có thể được dùng với các loại thuốc khác như gừng, cây đương quy và cam thảo để đảm bảo lợi ích sức khoẻ cho sơ thể.

Hoàng kỳ ngày nay còn thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ y học hiện đại nhờ khả năng củng cố hệ miễn dịch.

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Các hợp chất trong cây hoàng kỳ có thể tăng cường và hỗ trợ hệ miễn dịch của bạn. Một số bằng chứng cho thấy hoàng kỳ có thể làm tăng sản xuất bạch cầu trong cơ thể, giúp chống lại bệnh tật hoặc nhiễm trùng. Mặc dù nghiên cứu còn hạn chế, một nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng cây hoàng kỳ có thể giúp con người chống lại các bệnh nhiễm virus, bao gồm cảm lạnh thông thường và các bệnh về gan.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hoàng kỳ có thể giúp cải thiện chức năng tim, đặc biệt là đối với những người mắc một số bệnh lý như suy tim. Trong một nghiên cứu lâm sàng, những bệnh nhân suy tim dùng bổ sung hoàng kỳ hàng ngày cùng với điều trị cho thấy họ có sự cải thiện tốt hơn so với những người không dùng thực phẩm bổ sung. Một số nghiên cứu cũng cho thấy hoàng kỳ có thể làm giảm các triệu chứng viêm cơ tim, tức là viêm cơ tim.

Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu

Đối với những người mắc bệnh tiểu đường loại 2, hoàng kỳ có thể giúp hạ thấp và kiểm soát lượng đường trong máu. Một nghiên cứu cho thấy việc uống rễ hoàng kỳ hàng ngày có thể cải thiện lượng đường trong máu sau khi nhịn ăn và sau bữa ăn nếu dùng trong vài tháng. Mặc dù vậy vẫn cần nghiên cứu thêm để xác nhận hiệu quả của rễ hoàng kỳ, không nên tự ý sử dụng loại thảo dược này nếu chưa tham khảo ý kiền của bác sĩ.

Giảm các triệu chứng dị ứng

Mặc dù các nghiên cứu còn hạn chế, nhưng một số bằng chứng cho thấy hoàng kỳ có thể giúp giảm các triệu chứng dị ứng theo mùa. Một nghiên cứu lâm sàng cho thấy việc uống hoàng kỳ hai lần mỗi ngày có thể làm giảm các triệu chứng như hắt hơi và sổ mũi ở những người bị dị ứng.

Tăng cường năng lượng và sức bền

Một số bằng chứng cho thấy cây hoàng kỳ có thể giúp cải thiện sức mạnh và sức bền. Một nghiên cứu trên chuột cho thấy cây hoàng kỳ giúp cải thiện hiệu suất tập luyện và giảm mệt mỏi. Mặc dù cần tiến hành các thử nghiệm trên người để xác nhận kết quả này, nhưng nghiên cứu chỉ ra tiềm năng tăng cường hiệu suất và sức bền trong khi tập luyện.

Một nghiên cứu khác cho thấy hoàng kỳ - khi kết hợp với các chất bổ sung khác có thể làm giảm các triệu chứng mệt mỏi ở những người mắc hội chứng mệt mỏi mãn tính.

Tuy nhiên, hoàng kỳ không phải “thần dược”, hiệu quả phụ thuộc vào thể trạng, chỉ định, liều lượng và cách phối hợp với các phương pháp điều trị khác. Không nên tự ý sử dụng, lạm dụng hoàng kỳ nếu chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế, đặc biệt là đối với người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người đang điều trị bệnh.