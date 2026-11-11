English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vị thuốc siêu bổ đen sì từ trong ra ngoài, ăn vào giúp cơ thể ngày càng trẻ khoẻ

Thứ Tư, 14:00, 11/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỏi đen từ lâu đã được xem là một "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội và hương vị ngọt thanh, dễ ăn hơn rất nhiều so với tỏi trắng thông thường. Nhưng tỏi đen có tác dụng gì đối với sức khỏe và vì sao sản phẩm này lại được ưa chuộng đến vậy?

 

Tăng cường hệ miễn dịch và nâng cao sức đề kháng

Khác với tỏi tươi dựa vào Allicin vốn dễ bị phân hủy bởi nhiệt độ và thời gian, tỏi đen sở hữu lượng lớn S-allylcysteine (SAC) và các hợp chất Polysaccharide. Các hoạt chất này đóng vai trò kích thích sự sản sinh và hoạt động của tế bào bạch cầu, tế bào diệt tự nhiên (NK cells) và tế bào T - những "dòng quân chủ lực" trong hệ thống phòng thủ của cơ thể.

Nhờ đó, việc duy trì thói quen ăn tỏi đen hằng ngày giúp cơ thể xây dựng một hàng rào miễn dịch vững chắc, giảm nhẹ nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, cảm cúm, sốt siêu vi, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục khi bị bệnh.

vi thuoc sieu bo den si tu trong ra ngoai, an vao giup co the ngay cang tre khoe hinh anh 1
Tỏi đen từ lâu đã được xem là một "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội và hương vị ngọt thanh. 

Hỗ trợ điều hòa mỡ máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Các bệnh lý tim mạch phần lớn bắt nguồn từ tình trạng xơ vữa động mạch do dư thừa Cholesterol xấu (LDL) và Triglyceride. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy, hợp chất lưu huỳnh hữu cơ trong tỏi đen có khả năng ức chế enzyme tổng hợp cholesterol tại gan, từ đó giúp hạ thấp chỉ số mỡ máu tiêu cực.

Đồng thời, tỏi đen hỗ trợ gia tăng Cholesterol tốt (HDL), thúc đẩy quá trình lưu thông máu diễn ra ổn định hơn, giảm thiểu nguy cơ hình thành cục máu đông. Việc bổ sung tỏi đen hợp lý là một phương pháp tự nhiên tuyệt vời giúp bảo vệ thành mạch, giảm nguy cơ cao huyết áp, đột quỵ và tai biến mạch máu não ở người trung niên và cao tuổi.

Chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa tế bào

Gốc tự do là sản phẩm phụ của quá trình chuyển hóa nội sinh và sự tác động từ môi trường độc hại bên ngoài. Chúng liên tục tấn công tế bào, gây đứt gãy DNA, làm suy giảm chức năng nội tạng và khiến làn da nhanh chóng bị lão hóa.

Tỏi đen được đánh giá là một trong những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa hàng đầu. Sự kết hợp giữa Polyphenol, Flavonoid và SAC giúp tỏi đen tạo ra cơ chế trung hòa các gốc tự do mạnh mẽ. Không chỉ hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, giữ cho làn da tươi trẻ, tỏi đen còn bảo vệ các cơ quan nội tạng quan trọng như tim, gan, thận khỏi sự thoái hóa theo thời gian.

Hỗ trợ phòng ngừa và giảm nguy cơ phát triển ung thư

Mặc dù không thể thay thế thuốc chữa bệnh, tỏi đen được các nhà khoa học đánh giá rất cao trong vai trò thực phẩm hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Các hợp chất chống oxy hóa nồng độ cao trong tỏi đen giúp bảo vệ cấu trúc tế bào khỏi những tổn thương di truyền nguy hiểm - nguyên nhân khởi phát các khối u.

Ngoài ra, nhiều công trình nghiên cứu in vitro (trong phòng thí nghiệm) chỉ ra rằng chiết xuất từ tỏi đen có khả năng ngăn chặn chu trình phân chia của tế bào ung thư và kích hoạt quá trình tự sát theo lập trình (Apoptosis) của các tế bào biến tính (đặc biệt là đối với các dòng tế bào ung thư đại trực tràng, ung thư gan, ung thư dạ dày và ung thư vú).

Giải độc và bảo vệ tế bào gan

Gan là cơ quan chịu trách nhiệm lọc bỏ độc tố cho toàn bộ cơ thể, do đó gan rất dễ bị tổn thương bởi rượu bia, thực phẩm bẩn, thuốc tây hoặc hóa chất độc hại. Tỏi đen có đặc tính chống viêm mạnh mẽ và khả năng kích hoạt hệ thống enzyme giải độc tự nhiên trong gan. Sử dụng tỏi đen đúng cách giúp giảm nồng độ enzyme gan, hỗ trợ giảm tích tụ mỡ trong gan (gan nhiễm mỡ) và bảo vệ màng tế bào gan khỏi nguy cơ xơ hóa do các chất độc xâm nhập.

Tốt cho trí nhớ và tế bào thần kinh

Sự suy giảm trí nhớ, sương mù não hay bệnh lý Alzheimer ở người cao tuổi có liên quan chặt chẽ đến tình trạng viêm mãn tính ở hệ thần kinh trung ương và áp lực oxy hóa tế bào não.

Các hợp chất trong tỏi đen có khả năng vượt qua hàng rào máu não để bảo vệ các dây thần kinh khỏi sự tấn công của các tác nhân gây viêm và ngăn ngừa sự tích tụ của các mảng bám Amyloid-beta (nguyên nhân gây tổn thương não). Nhờ đó, tỏi đen hỗ trợ tăng cường khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ và duy trì sự minh mẫn cho não bộ.

nuoc-ep.jpg

5 đồ uống cực dễ tìm giúp củng cố khung xương chắc khỏe cho cả gia đình

VOV.VN - Cùng với sự tác động của tuổi tác, mật độ xương sẽ suy giảm dần, dẫn đến nguy cơ cao mắc các bệnh lý về xương khớp. Bên cạnh chế độ tập luyện thể thao điều đặn, việc chọn lựa đúng thực phẩm dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng cốt lõi. Dưới đây là 5 đồ uống tốt cho xương nên được thêm vào thực đơn mỗi ngày.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ăn cải bẹ xanh thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?
Ăn cải bẹ xanh thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

VOV.VN - Cải bẹ xanh là loại rau quen thuộc, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn thế nào để phát huy giá trị dinh dưỡng và tránh những tác động không mong muốn?

Ăn cải bẹ xanh thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn cải bẹ xanh thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

VOV.VN - Cải bẹ xanh là loại rau quen thuộc, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn thế nào để phát huy giá trị dinh dưỡng và tránh những tác động không mong muốn?

Loại quả ở Việt Nam trồng bạt ngàn, ăn vào bù nước, giải độc gan, chống lão hoá
Loại quả ở Việt Nam trồng bạt ngàn, ăn vào bù nước, giải độc gan, chống lão hoá

VOV.VN - Quả thốt nốt nổi tiếng với những múi thốt nốt trắng ngần, mọng nước cùng hương vị ngọt mát dịu nhẹ. Không chỉ đơn thuần là loại trái cây giải khát thơm ngon trong những ngày nắng nóng, quả thốt nốt còn được ví như một "kho báu" dinh dưỡng tự nhiên dồi dào vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Loại quả ở Việt Nam trồng bạt ngàn, ăn vào bù nước, giải độc gan, chống lão hoá

Loại quả ở Việt Nam trồng bạt ngàn, ăn vào bù nước, giải độc gan, chống lão hoá

VOV.VN - Quả thốt nốt nổi tiếng với những múi thốt nốt trắng ngần, mọng nước cùng hương vị ngọt mát dịu nhẹ. Không chỉ đơn thuần là loại trái cây giải khát thơm ngon trong những ngày nắng nóng, quả thốt nốt còn được ví như một "kho báu" dinh dưỡng tự nhiên dồi dào vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Quả đào tiên có thực sự tốt cho sức khỏe? Ai không nên sử dụng?
Quả đào tiên có thực sự tốt cho sức khỏe? Ai không nên sử dụng?

VOV.VN - Quả đào tiên, còn gọi là quả trường sinh, được sử dụng trong một số bài thuốc dân gian với công dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm ho và cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, những tác dụng này đã được khoa học chứng minh chưa và cần lưu ý gì khi sử dụng để tránh ảnh hưởng sức khỏe?

Quả đào tiên có thực sự tốt cho sức khỏe? Ai không nên sử dụng?

Quả đào tiên có thực sự tốt cho sức khỏe? Ai không nên sử dụng?

VOV.VN - Quả đào tiên, còn gọi là quả trường sinh, được sử dụng trong một số bài thuốc dân gian với công dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm ho và cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, những tác dụng này đã được khoa học chứng minh chưa và cần lưu ý gì khi sử dụng để tránh ảnh hưởng sức khỏe?

 
ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe