Vị thuốc siêu bổ đen sì từ trong ra ngoài, ăn vào giúp cơ thể ngày càng trẻ khoẻ

Tăng cường hệ miễn dịch và nâng cao sức đề kháng

Khác với tỏi tươi dựa vào Allicin vốn dễ bị phân hủy bởi nhiệt độ và thời gian, tỏi đen sở hữu lượng lớn S-allylcysteine (SAC) và các hợp chất Polysaccharide. Các hoạt chất này đóng vai trò kích thích sự sản sinh và hoạt động của tế bào bạch cầu, tế bào diệt tự nhiên (NK cells) và tế bào T - những "dòng quân chủ lực" trong hệ thống phòng thủ của cơ thể.

Nhờ đó, việc duy trì thói quen ăn tỏi đen hằng ngày giúp cơ thể xây dựng một hàng rào miễn dịch vững chắc, giảm nhẹ nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, cảm cúm, sốt siêu vi, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục khi bị bệnh.

Tỏi đen từ lâu đã được xem là một "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội và hương vị ngọt thanh.

Hỗ trợ điều hòa mỡ máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Các bệnh lý tim mạch phần lớn bắt nguồn từ tình trạng xơ vữa động mạch do dư thừa Cholesterol xấu (LDL) và Triglyceride. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy, hợp chất lưu huỳnh hữu cơ trong tỏi đen có khả năng ức chế enzyme tổng hợp cholesterol tại gan, từ đó giúp hạ thấp chỉ số mỡ máu tiêu cực.

Đồng thời, tỏi đen hỗ trợ gia tăng Cholesterol tốt (HDL), thúc đẩy quá trình lưu thông máu diễn ra ổn định hơn, giảm thiểu nguy cơ hình thành cục máu đông. Việc bổ sung tỏi đen hợp lý là một phương pháp tự nhiên tuyệt vời giúp bảo vệ thành mạch, giảm nguy cơ cao huyết áp, đột quỵ và tai biến mạch máu não ở người trung niên và cao tuổi.

Chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa tế bào

Gốc tự do là sản phẩm phụ của quá trình chuyển hóa nội sinh và sự tác động từ môi trường độc hại bên ngoài. Chúng liên tục tấn công tế bào, gây đứt gãy DNA, làm suy giảm chức năng nội tạng và khiến làn da nhanh chóng bị lão hóa.

Tỏi đen được đánh giá là một trong những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa hàng đầu. Sự kết hợp giữa Polyphenol, Flavonoid và SAC giúp tỏi đen tạo ra cơ chế trung hòa các gốc tự do mạnh mẽ. Không chỉ hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, giữ cho làn da tươi trẻ, tỏi đen còn bảo vệ các cơ quan nội tạng quan trọng như tim, gan, thận khỏi sự thoái hóa theo thời gian.

Hỗ trợ phòng ngừa và giảm nguy cơ phát triển ung thư

Mặc dù không thể thay thế thuốc chữa bệnh, tỏi đen được các nhà khoa học đánh giá rất cao trong vai trò thực phẩm hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Các hợp chất chống oxy hóa nồng độ cao trong tỏi đen giúp bảo vệ cấu trúc tế bào khỏi những tổn thương di truyền nguy hiểm - nguyên nhân khởi phát các khối u.

Ngoài ra, nhiều công trình nghiên cứu in vitro (trong phòng thí nghiệm) chỉ ra rằng chiết xuất từ tỏi đen có khả năng ngăn chặn chu trình phân chia của tế bào ung thư và kích hoạt quá trình tự sát theo lập trình (Apoptosis) của các tế bào biến tính (đặc biệt là đối với các dòng tế bào ung thư đại trực tràng, ung thư gan, ung thư dạ dày và ung thư vú).

Giải độc và bảo vệ tế bào gan

Gan là cơ quan chịu trách nhiệm lọc bỏ độc tố cho toàn bộ cơ thể, do đó gan rất dễ bị tổn thương bởi rượu bia, thực phẩm bẩn, thuốc tây hoặc hóa chất độc hại. Tỏi đen có đặc tính chống viêm mạnh mẽ và khả năng kích hoạt hệ thống enzyme giải độc tự nhiên trong gan. Sử dụng tỏi đen đúng cách giúp giảm nồng độ enzyme gan, hỗ trợ giảm tích tụ mỡ trong gan (gan nhiễm mỡ) và bảo vệ màng tế bào gan khỏi nguy cơ xơ hóa do các chất độc xâm nhập.

Tốt cho trí nhớ và tế bào thần kinh

Sự suy giảm trí nhớ, sương mù não hay bệnh lý Alzheimer ở người cao tuổi có liên quan chặt chẽ đến tình trạng viêm mãn tính ở hệ thần kinh trung ương và áp lực oxy hóa tế bào não.

Các hợp chất trong tỏi đen có khả năng vượt qua hàng rào máu não để bảo vệ các dây thần kinh khỏi sự tấn công của các tác nhân gây viêm và ngăn ngừa sự tích tụ của các mảng bám Amyloid-beta (nguyên nhân gây tổn thương não). Nhờ đó, tỏi đen hỗ trợ tăng cường khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ và duy trì sự minh mẫn cho não bộ.