Vị thuốc tự nhiên giúp bổ máu dưỡng nhan cực tốt, vừa dễ tìm vừa dễ sử dụng

Có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Một nghiên cứu đã chứng minh rằng quả táo đỏ có thể bảo vệ chống lại các bệnh viêm ruột như bệnh Crohn và viêm loét đại tràng. Các hợp chất trong táo đỏ có thể giúp xây dựng lớp niêm mạc bảo vệ mạnh mẽ hơn trong ruột, điều đó có nghĩa là ruột có thể hấp thụ hiệu quả các chất dinh dưỡng cần thiết và ngăn chặn các tác nhân gây hại như mầm bệnh (vi trùng), độc tố và các hạt thức ăn chưa tiêu hóa hết.

Có thể giúp điều trị thiếu máu

Các nghiên cứu cho thấy quả táo đỏ có thể có tác dụng ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh thiếu máu (số lượng hồng cầu thấp). Mặc dù nghiên cứu trong lĩnh vực này có vẻ đầy hứa hẹn, nhưng cần phải có thêm nhiều nghiên cứu nữa.

Táo đỏ từ lâu đã được mệnh danh là thuốc bổ tự nhiên trong y học cổ truyền. (Ảnh minh họa)

Có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ

Một loạt nghiên cứu khác cho thấy quả táo đỏ có thể có tác dụng tăng cường chức năng não, bao gồm cải thiện trí nhớ và khả năng học tập. Cũng theo truyền thống y học cổ truyền, một trong những công dụng chính của quả táo đỏ là có lợi cho não bộ bằng cách làm dịu tâm trí và thúc đẩy khả năng học tập và ghi nhớ.

Có thể giúp cải thiện giấc ngủ

Một trong những công dụng hàng đầu của quả táo đỏ là cải thiện giấc ngủ nhờ chứa hàm lượng saponin và polysaccharide dồi dào, có tác dụng an thần và giảm bớt căng thẳng hiệu quả. Việc sử dụng trà táo đỏ trước khi đi ngủ giúp thư giãn các dây thần kinh, giảm tình trạng lo âu và hỗ trợ người bệnh đi vào giấc ngủ sâu hơn, loại bỏ cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.

Có thể bảo vệ chống lại ung thư

Một nghiên cứu đã xem xét tác dụng của quả táo tàu đối với tế bào ung thư cổ tử cung và ung thư vú ở người. Kết quả cho thấy quả táo tàu có tiềm năng trong việc phòng ngừa hoặc điều trị ung thư. Điều quan trọng cần lưu ý là các nghiên cứu này được thực hiện trên các tế bào ung thư riêng lẻ (ví dụ trong đĩa petri, chứ không phải trên người).

Tăng cường miễn dịch

Nhờ hàm lượng vitamin C và flavonoid vượt trội, táo đỏ đóng vai trò như một tấm lá chắn bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của các gốc tự do và tác nhân gây bệnh từ môi trường. Những hợp chất này không chỉ giúp ngăn ngừa lão hóa tế bào mà còn thúc đẩy sản sinh tế bào bạch cầu, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sau khi ốm và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Táo đỏ chứa lượng Kali dồi dào cùng các polyphenol giúp duy trì sự đàn hồi của mạch máu và hỗ trợ lưu thông khí huyết hiệu quả. Các chất xơ hòa tan trong quả có khả năng giảm bớt lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch, giảm áp lực lên tim và kiểm soát chỉ số huyết áp ở mức ổn định, an toàn cho người cao tuổi.

Bổ máu và nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp

Trong Đông y, táo đỏ là thực phẩm hàng đầu để bồi bổ khí huyết nhờ khả năng kích thích tái tạo hồng cầu và cải thiện tình trạng thiếu máu. Đối với phụ nữ, việc duy trì thói quen dùng táo đỏ không chỉ giúp điều hòa chu kỳ mà còn mang lại làn da hồng hào, mịn màng hơn nhờ quá trình thanh lọc độc tố từ bên trong và cung cấp độ ẩm tự nhiên cho biểu bì.