中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vị thuốc tự nhiên giúp bổ máu dưỡng nhan cực tốt, vừa dễ tìm vừa dễ sử dụng

Chủ Nhật, 05:45, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Táo đỏ từ lâu đã được mệnh danh là thuốc bổ tự nhiên trong y học cổ truyền. Không chỉ là một món ăn vặt ngon miệng, táo đỏ còn là một vị thuốc quý với những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Một nghiên cứu đã chứng minh rằng quả táo đỏ có thể bảo vệ chống lại các bệnh viêm ruột như  bệnh Crohn và  viêm loét đại tràng. Các hợp chất trong táo đỏ có thể giúp xây dựng lớp niêm mạc bảo vệ mạnh mẽ hơn trong ruột, điều đó có nghĩa là ruột có thể hấp thụ hiệu quả các chất dinh dưỡng cần thiết và ngăn chặn các tác nhân gây hại như mầm bệnh (vi trùng), độc tố và các hạt thức ăn chưa tiêu hóa hết.

Có thể giúp điều trị thiếu máu

Các nghiên cứu cho thấy quả táo đỏ có thể có tác dụng ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh thiếu máu (số lượng hồng cầu thấp). Mặc dù nghiên cứu trong lĩnh vực này có vẻ đầy hứa hẹn, nhưng cần phải có thêm nhiều nghiên cứu nữa.

vi thuoc tu nhien giup bo mau duong nhan cuc tot, vua de tim vua de su dung hinh anh 1
Táo đỏ từ lâu đã được mệnh danh là thuốc bổ tự nhiên trong y học cổ truyền. (Ảnh minh họa)

Có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ

Một loạt nghiên cứu khác cho thấy quả táo đỏ có thể có tác dụng tăng cường chức năng não, bao gồm cải thiện trí nhớ và khả năng học tập. Cũng theo truyền thống y học cổ truyền, một trong những công dụng chính của quả táo đỏ là có lợi cho não bộ bằng cách làm dịu tâm trí và thúc đẩy khả năng học tập và ghi nhớ.

Có thể giúp cải thiện giấc ngủ

Một trong những công dụng hàng đầu của quả táo đỏ là cải thiện giấc ngủ nhờ chứa hàm lượng saponin và polysaccharide dồi dào, có tác dụng an thần và giảm bớt căng thẳng hiệu quả. Việc sử dụng trà táo đỏ trước khi đi ngủ giúp thư giãn các dây thần kinh, giảm tình trạng lo âu và hỗ trợ người bệnh đi vào giấc ngủ sâu hơn, loại bỏ cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.

Có thể bảo vệ chống lại ung thư

Một nghiên cứu đã xem xét tác dụng của quả táo tàu đối với tế bào ung thư cổ tử cung và ung thư vú ở người. Kết quả cho thấy quả táo tàu có tiềm năng trong việc phòng ngừa hoặc điều trị ung thư. Điều quan trọng cần lưu ý là các nghiên cứu này được thực hiện trên các tế bào ung thư riêng lẻ (ví dụ trong đĩa petri, chứ không phải trên người).

Tăng cường miễn dịch

Nhờ hàm lượng vitamin C và flavonoid vượt trội, táo đỏ đóng vai trò như một tấm lá chắn bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của các gốc tự do và tác nhân gây bệnh từ môi trường. Những hợp chất này không chỉ giúp ngăn ngừa lão hóa tế bào mà còn thúc đẩy sản sinh tế bào bạch cầu, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sau khi ốm và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Táo đỏ chứa lượng Kali dồi dào cùng các polyphenol giúp duy trì sự đàn hồi của mạch máu và hỗ trợ lưu thông khí huyết hiệu quả. Các chất xơ hòa tan trong quả có khả năng giảm bớt lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch, giảm áp lực lên tim và kiểm soát chỉ số huyết áp ở mức ổn định, an toàn cho người cao tuổi.

Bổ máu và nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp

Trong Đông y, táo đỏ là thực phẩm hàng đầu để bồi bổ khí huyết nhờ khả năng kích thích tái tạo hồng cầu và cải thiện tình trạng thiếu máu. Đối với phụ nữ, việc duy trì thói quen dùng táo đỏ không chỉ giúp điều hòa chu kỳ mà còn mang lại làn da hồng hào, mịn màng hơn nhờ quá trình thanh lọc độc tố từ bên trong và cung cấp độ ẩm tự nhiên cho biểu bì.

ca_chua.jpg

Ăn quá nhiều cà chua có khiến da ngả vàng?

VOV.VN - Cà chua giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, nhưng việc ăn quá nhiều trong thời gian dài có thể khiến da ngả vàng nhẹ. Hiện tượng này có đáng lo hay chỉ là phản ứng tạm thời của cơ thể là thắc mắc của không ít người.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: táo đỏ quả táo đỏ lợi ích của táo đỏ tác dụng của táo đỏ món ngon từ táo đỏ táo đỏ có tác dụng gì
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ăn quá nhiều cà chua có khiến da ngả vàng?
Ăn quá nhiều cà chua có khiến da ngả vàng?

VOV.VN - Cà chua giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, nhưng việc ăn quá nhiều trong thời gian dài có thể khiến da ngả vàng nhẹ. Hiện tượng này có đáng lo hay chỉ là phản ứng tạm thời của cơ thể là thắc mắc của không ít người.

Ăn quá nhiều cà chua có khiến da ngả vàng?

Ăn quá nhiều cà chua có khiến da ngả vàng?

VOV.VN - Cà chua giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, nhưng việc ăn quá nhiều trong thời gian dài có thể khiến da ngả vàng nhẹ. Hiện tượng này có đáng lo hay chỉ là phản ứng tạm thời của cơ thể là thắc mắc của không ít người.

Kỷ tử - những lợi ích bất ngờ cho phái mạnh
Kỷ tử - những lợi ích bất ngờ cho phái mạnh

VOV.VN - Áp lực cuộc sống khiến nhiều nam giới dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, suy giảm thể lực và phong độ. Trong đó, kỷ tử đang được nhiều người quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ sức khỏe tổng thể và cải thiện sinh lý nam giới.

Kỷ tử - những lợi ích bất ngờ cho phái mạnh

Kỷ tử - những lợi ích bất ngờ cho phái mạnh

VOV.VN - Áp lực cuộc sống khiến nhiều nam giới dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, suy giảm thể lực và phong độ. Trong đó, kỷ tử đang được nhiều người quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ sức khỏe tổng thể và cải thiện sinh lý nam giới.

Thứ quả được ví như “vị thuốc đại bổ”, ăn vào tim khỏe, xương chắc, ngừa ung thư
Thứ quả được ví như “vị thuốc đại bổ”, ăn vào tim khỏe, xương chắc, ngừa ung thư

VOV.VN - Đậu bắp không chỉ là một loại thực phẩm quen thuộc trong các bữa cơm gia đình mà còn được mệnh danh là "nhân sâm xanh" nhờ bảng thành phần dinh dưỡng cực kỳ ấn tượng, mang lại những tác động tích cực đáng ngạc nhiên cho cơ thể.

Thứ quả được ví như “vị thuốc đại bổ”, ăn vào tim khỏe, xương chắc, ngừa ung thư

Thứ quả được ví như “vị thuốc đại bổ”, ăn vào tim khỏe, xương chắc, ngừa ung thư

VOV.VN - Đậu bắp không chỉ là một loại thực phẩm quen thuộc trong các bữa cơm gia đình mà còn được mệnh danh là "nhân sâm xanh" nhờ bảng thành phần dinh dưỡng cực kỳ ấn tượng, mang lại những tác động tích cực đáng ngạc nhiên cho cơ thể.

Tóc nhanh bết sau khi tập thể dục: Áp dụng ngay những cách này
Tóc nhanh bết sau khi tập thể dục: Áp dụng ngay những cách này

VOV.VN - Sau mỗi buổi tập, mồ hôi và dầu thừa dễ khiến tóc bết dính, nhờn rít, gây khó chịu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thời gian gội đầu ngay. Một số mẹo đơn giản dưới đây sẽ giúp mái tóc luôn sạch thoáng sau khi vận động.

Tóc nhanh bết sau khi tập thể dục: Áp dụng ngay những cách này

Tóc nhanh bết sau khi tập thể dục: Áp dụng ngay những cách này

VOV.VN - Sau mỗi buổi tập, mồ hôi và dầu thừa dễ khiến tóc bết dính, nhờn rít, gây khó chịu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thời gian gội đầu ngay. Một số mẹo đơn giản dưới đây sẽ giúp mái tóc luôn sạch thoáng sau khi vận động.

Toàn bộ vàng cưới và tiền mừng, vợ tôi lén lút đem cho anh trai vay
Toàn bộ vàng cưới và tiền mừng, vợ tôi lén lút đem cho anh trai vay

VOV.VN - Tin tưởng giao vợ giữ toàn bộ tiền mừng cưới và vàng hồi môn, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ âm thầm đem gần 600 triệu đồng cho anh trai vay để trả nợ kinh doanh mà không hề bàn bạc.

Toàn bộ vàng cưới và tiền mừng, vợ tôi lén lút đem cho anh trai vay

Toàn bộ vàng cưới và tiền mừng, vợ tôi lén lút đem cho anh trai vay

VOV.VN - Tin tưởng giao vợ giữ toàn bộ tiền mừng cưới và vàng hồi môn, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ âm thầm đem gần 600 triệu đồng cho anh trai vay để trả nợ kinh doanh mà không hề bàn bạc.

Sau một năm dứt áo ra đi theo bồ, chồng quay về quỳ gối xin vợ tha thứ vì điều này
Sau một năm dứt áo ra đi theo bồ, chồng quay về quỳ gối xin vợ tha thứ vì điều này

VOV.VN - Khi những tổn thương tưởng đã nguôi ngoai, người chồng từng bỏ gia đình theo nhân tình bất ngờ muốn trở về đoàn tụ sau hơn một năm xa cách. Ở tuổi đã có con cháu đề huề, người phụ nữ đứng trước lựa chọn khó khăn: Mở lòng cho chồng cơ hội hay khép lại cuộc hôn nhân nhiều đau đớn?

Sau một năm dứt áo ra đi theo bồ, chồng quay về quỳ gối xin vợ tha thứ vì điều này

Sau một năm dứt áo ra đi theo bồ, chồng quay về quỳ gối xin vợ tha thứ vì điều này

VOV.VN - Khi những tổn thương tưởng đã nguôi ngoai, người chồng từng bỏ gia đình theo nhân tình bất ngờ muốn trở về đoàn tụ sau hơn một năm xa cách. Ở tuổi đã có con cháu đề huề, người phụ nữ đứng trước lựa chọn khó khăn: Mở lòng cho chồng cơ hội hay khép lại cuộc hôn nhân nhiều đau đớn?

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe