Bệnh lý ít được chú ý nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Màng bồ đào là lớp mô nằm giữa củng mạc (lòng trắng) và võng mạc, gồm ba thành phần chính là mống mắt, thể mi và hắc mạc. Đây là cấu trúc có hệ thống mạch máu phong phú, đảm nhiệm vai trò nuôi dưỡng và duy trì hoạt động của nhiều bộ phận bên trong nhãn cầu.

Theo ThS.BS Đoàn Anh – Trưởng khoa Đáy mắt, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, viêm màng bồ đào là tình trạng viêm xảy ra ở một hoặc nhiều thành phần của màng bồ đào. Tùy theo vị trí tổn thương, bệnh được chia thành các thể: viêm màng bồ đào trước, trung gian, sau và viêm màng bồ đào toàn bộ.

Điều đáng lo ngại là tình trạng viêm không chỉ khu trú tại màng bồ đào mà còn có thể ảnh hưởng đến nhiều cấu trúc quan trọng khác của mắt.

ThS.BS Đoàn Anh đang thăm khám cho bệnh nhân

“Viêm màng bồ đào là bệnh lý cần được quan tâm đúng mức bởi những tổn thương do viêm có thể tác động đến toàn bộ chức năng của mắt. Nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng, ảnh hưởng lâu dài đến thị lực”, BS Đoàn Anh cho biết.

Ở thể viêm màng bồ đào trước, người bệnh thường có biểu hiện đỏ mắt, đau nhức, sợ ánh sáng và nhìn mờ. Tình trạng viêm kéo dài có thể gây dính mống mắt với thủy tinh thể, cản trở lưu thông thủy dịch và dẫn đến tăng nhãn áp.

Với viêm màng bồ đào trung gian và sau, tổn thương có thể ảnh hưởng đến dịch kính, hắc mạc và võng mạc. Người bệnh có thể nhìn thấy các chấm đen, đám mờ di động trước mắt (ruồi bay), hình ảnh không rõ nét hoặc xuất hiện vùng khuyết trong tầm nhìn. Đặc biệt, nếu viêm gây phù hoàng điểm, tổn thương võng mạc hoặc thần kinh thị giác, thị lực có thể suy giảm nghiêm trọng, thậm chí mất khả năng nhìn không hồi phục.

Nguyên nhân phức tạp, nguy cơ tái phát cao

Một trong những khó khăn trong chẩn đoán và điều trị viêm màng bồ đào là nguyên nhân gây bệnh rất đa dạng. Bệnh có thể liên quan đến virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng hoặc xuất phát từ các rối loạn miễn dịch, bệnh lý tự miễn toàn thân. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp không xác định được căn nguyên cụ thể.

Do đó, việc thăm khám không chỉ nhằm xác định vị trí viêm mà còn cần đánh giá mức độ tổn thương và tìm kiếm nguyên nhân liên quan. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định thêm các xét nghiệm hoặc phương pháp chẩn đoán chuyên sâu.

BS Đoàn Anh phân tích: “Điều trị viêm màng bồ đào không đơn thuần là làm giảm tình trạng đỏ mắt hay đau nhức. Quan trọng nhất là phải xác định nguyên nhân, kiểm soát phản ứng viêm và hạn chế những tổn thương có thể ảnh hưởng đến thị lực. Mỗi người bệnh sẽ có hướng điều trị khác nhau, không thể áp dụng một phác đồ chung cho tất cả các trường hợp”.

Tại DND, người bệnh được đánh giá tình trạng mắt bằng hệ thống trang thiết bị hiện đại, để phát hiện những bất thường và đưa ra hướng điều trị phù hợp

Tùy vào nguyên nhân và mức độ bệnh, bác sĩ có thể chỉ định thuốc chống viêm, thuốc điều hòa miễn dịch hoặc thuốc điều trị đặc hiệu nếu có tác nhân nhiễm trùng. Một số trường hợp cần phối hợp nhiều phương pháp nhằm kiểm soát tình trạng viêm và xử lý các biến chứng đi kèm.

Đáng chú ý, viêm màng bồ đào có thể tái phát ngay cả khi các triệu chứng đã thuyên giảm. Việc tự ý ngưng thuốc, bỏ dở phác đồ hoặc không tái khám đúng hẹn có thể khiến bệnh bùng phát trở lại, làm tăng nguy cơ tổn thương tích lũy và suy giảm thị lực.

“Người bệnh tuyệt đối không nên tự mua thuốc nhỏ mắt hoặc sử dụng thuốc chống viêm khi chưa có chỉ định. Đặc biệt, không được tự ý dừng thuốc khi thấy mắt đã đỡ. Việc giảm liều và ngừng điều trị cần được bác sĩ đánh giá, hướng dẫn dựa trên diễn biến thực tế của bệnh”, BS Đoàn Anh khuyến cáo.

Chủ động thăm khám để bảo vệ thị lực

Do có diễn biến phức tạp và nguy cơ tái phát, người mắc viêm màng bồ đào cần được theo dõi lâu dài tại cơ sở chuyên khoa. Việc tái khám giúp bác sĩ đánh giá đáp ứng điều trị, kiểm tra tình trạng viêm và phát hiện sớm các biến chứng như tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, phù hoàng điểm hay tổn thương võng mạc.

BS Đoàn Anh khuyến cáo, khi xuất hiện những dấu hiệu như mắt đỏ, đau nhức, nhìn mờ, nhạy cảm với ánh sáng hoặc thấy nhiều chấm đen, đám mờ di động trước mắt, người dân nên đi khám chuyên khoa mắt sớm. Đây có thể là biểu hiện của nhiều bệnh lý khác nhau, trong đó có viêm màng bồ đào.

Bên cạnh đó, người dân cần duy trì thói quen khám mắt định kỳ, điều trị các bệnh lý nhiễm trùng và bệnh toàn thân theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý sử dụng thuốc. Với người đã được chẩn đoán mắc bệnh, tuân thủ phác đồ và lịch tái khám là yếu tố quan trọng để hạn chế tái phát, bảo tồn thị lực.

Chăm sóc và bảo vệ thị lực toàn diện tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Với những bệnh lý phức tạp như viêm màng bồ đào, việc lựa chọn cơ sở chuyên khoa có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị hiện đại đóng vai trò quan trọng trong quá trình chẩn đoán, điều trị và theo dõi.

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ có gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn khoa, cùng hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ thăm khám và chẩn đoán chuyên sâu. Người bệnh được tư vấn, xây dựng hướng điều trị phù hợp với tình trạng cụ thể và theo dõi trong suốt quá trình chăm sóc mắt.

Không chỉ tập trung vào điều trị các bệnh lý chuyên sâu, DND còn hướng đến chăm sóc thị lực toàn diện cho cả gia đình, từ trẻ em, người trưởng thành đến người cao tuổi. Chủ động thăm khám, phát hiện sớm bất thường và điều trị đúng chuyên khoa là giải pháp thiết thực để bảo vệ đôi mắt, gìn giữ thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin tại: https://matquocte.vn/en/ hoặc liên hệ trực tiếp đến Bệnh viện Mắt Quốc tế DND.

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