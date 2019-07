Viên khớp Tâm Bình nói không với việc “bơm” tân dược vào sản phẩm

Tràn lan thuốc khớp Đông dược nhưng đậm đặc…kháng sinh, corticoid

Xu thế sử dụng các sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp đang chuyển hướng mạnh sang Đông dược. Trong khi bệnh khớp và các vấn đề thoái hóa khớp không chừa một ai. Và tâm lý chung của bệnh nhân luôn muốn chữa dứt bệnh càng nhanh càng tốt.

Bao bì sản phẩm viên khớp Tâm Bình.

Đó là lý do khiến cho không ít đơn vị sản xuất Đông dược bí mật “tiêm” thêm thành phần thuốc Tây y vào các sản phẩm vốn được mệnh danh là thảo dược tự nhiên chữa bệnh khớp. Phương thức phổ biến nhất là dùng tân dược nghiền nhỏ thành bột và trộn với các dược liệu để bào chế thủ công thành viên hoàn.

Thành phần được trộn thêm vào sản phẩm chữa khớp phổ biến là corticoid. Corticoid có thể hạ nhiệt cơn đau rất nhanh và chống viêm khá tốt cho người bị bệnh khớp. Trong nhiều trường hợp khác, corticoid cũng được ví như “thần dược” nếu được sử dụng đúng, với liều lượng phù hợp.

Nhưng vấn đề đáng lo ngại là khi lạm dụng hoặc dùng quá liều, corticoid sẽ trở thành “con dao hai lưỡi”. Điển hình đối với bệnh khớp, nếu sử dụng trong thời gian dài, hệ thống miễn dịch sẽ bị suy giảm, cơn đau khớp tái phát với cấp độ nặng hơn. Corticoid giữ nước và chất khoáng natri trong cơ thể gây ra hàng loạt các tác dụng phụ như: Phù thũng, nổi mẩn, nặng thì bị suy thượng thận, loãng xương, ảnh hưởng dạ dày, tá tràng, thậm chí có thể gây tử vong.

Bản thân người bệnh khi sử dụng không thể phát hiện ra corticoid pha trộn trong sản phẩm. Chỉ khi các dấu hiệu đã phát tác ra bên ngoài mới được nhận biết.

Mặt khác, đông dược tập trung vào tận gốc các nguyên nhân gây ra bệnh, giúp hỗ trợ giảm dần các triệu chứng của bệnh theo thời gian. Cho nên, đòi hỏi một quá trình sử dụng đủ lâu mới nhìn thấy được sự chuyển biến.

Nhưng để đạt hiệu quả giảm nhanh các triệu chứng bệnh khớp từ “ngọn” và vì lợi nhuận, những sản phẩm Đông dược kém chất lượng kể trên lại đang pha trộn thêm thành phần tân dược, mà cụ thể là corticoid. Vì lẽ đó, sản phẩm vốn đã chứa nhiều ẩn họa lại càng trở nên nguy hiểm hơn khi người bệnh phải sử dụng trong thời gian dài. Hậu quả bệnh nhân là người gánh chịu hoàn toàn.

Viên khớp Tâm Bình trả lại… “tiếng thơm” cho Đông dược Việt



Giữa sự nhiễu loạn thông tin về việc sản phẩm chữa bệnh khớp Đông dược có pha trộn Tân dược khiến người tiêu dùng hoang mang, lo lắng, viên khớp Tâm Bình hiện diện trên thị trường đang là sự khẳng định đáng tin cậy về một sản phẩm thực sự “lành tính”.

Viên khớp Tâm Bình đã qua kiểm định thành phần và được xác nhận không trộn tân dược vào sản phẩm.

Sự an toàn của Viên khớp Tâm Bình đến từ rất nhiều yếu tố mà hiếm có sản phẩm nào khác có được. Đó là thành phần dược liệu hoàn toàn tự nhiên, các dược liệu được trồng tại các vùng nguyên liệu “sạch”. Nguyên tắc bào chế dược liệu của viên khớp Tâm Bình đặc biệt ở chỗ chỉ bào chế các tinh chất của thảo dược, cô đọng và thải bỏ hoàn toàn bã thô, tạp chất. Nhờ thế, hàm lượng tinh chất thuốc tính trên mỗi mg cao gấp 20 lần so với sản phẩm bào chế thủ công. Đặc biệt, quá trình bào chế trên được thực hiện bởi dây chuyền công nghệ khép kín đạt tiêu chuẩn Quốc tế GMP – WHO tiên tiến, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao, an toàn và vệ sinh.



Bóc tách các thành phần của viên khớp Tâm Bình, GS.BS Dương Trọng Hiếu – Tiến sĩ ngành YHCT cho biết: “Chủ trị các vấn đề xương khớp là bổ can thận, mạnh gân cốt, hoạt huyết, thông kinh hoạt lạc, khu phong tán hàn… Theo thành phần công bố đi kèm giấy phép được Bộ Y tế cấp, thì các dược liệu của viên khớp Tâm Bình đều rất hữu ích cho người bị bệnh khớp. Độc hoạt, Đương quy, Cẩu tích,… có tác dụng giảm đau, chống viêm, lưu thông khí huyết,… Ba kích, Ngưu tất, Đỗ trọng giúp bồi bổ can thận, mạnh gân cốt, bổ sung canxi và tăng tiết dịch nhầy ổ khớp. Đây cũng là tác dụng mong muốn trong điều trị bệnh khớp về mặt chuyên khoa. Cho nên, sử dụng viên khớp Tâm Bình có thể hỗ trợ giảm đáng kể các triệu chứng của bệnh khớp”.



Hiệu quả mà GS.BS Dương Trọng Hiếu nhắc đến trên đây cũng đã được chứng minh qua nhiều trường hợp trong thực tế. Nhiều bệnh nhân bị khớp và đã thuyên giảm có thể kể đến như: Bà Lưu Thị Tiến (sinh năm 1961, Tập thể xuất bản Sự thật, Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội) với hành trình 14 năm chữa khớp ròng rã; bà Lê Thị Hoa (sinh năm 1961, số 9, tổ 11, phường Đồng Tiến, Tp Hòa bình) 9 năm đau đớn vì thoái hóa khớp; ông Lê Bá Bí Mật (sinh năm 1960, số 3, ngõ 97 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) hơn 10 năm trời không thể đi lại thoải mái vì chứng thoái hóa khớp…

Đáng lưu tâm hơn cả, viên khớp Tâm Bình giờ đây đã trở thành “vật bất ly thân” của không ít các nghệ sỹ nổi tiếng cũng bị bệnh khớp hành hạ như: Nghệ sỹ Chí Trung, Kim Xuyến, Hồng Vân,…

Còn hàng ngàn trường hợp khác nữa may mắn biết đến viên khớp Tâm Bình và đã có những cải thiện bệnh đáng kể, hết đau nhức, đi lại làm việc thoải mái và không có bất cứ dấu hiệu nào của tác dụng phụ.

Một điều đặc biệt không thể không nhắc tới, đây là sản phẩm được sản xuất và cung cấp bởi một thương hiệu vô cùng uy tín của ngành dược Việt Nam trong suốt 1 thập kỷ qua – Dược phẩm Tâm Bình. Vốn là thương hiệu đã được Bộ y tế cấp phép lưu hành sản phẩm, được người tiêu dùng bầu chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao” và sản phẩm được chứng nhận An toàn cho người sử dụng.

Đây cũng là thương hiệu Đông dược thuần túy hiếm hoi hiện nay luôn chú trọng đến phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội, vì người nghèo, người khuyết tật, kém may mắn trong cuộc sống,…

Có lẽ, điều giúp cho viên khớp Tâm Bình nói riêng và thương hiệu Dược phẩm Tâm Bình nói chung được tin dùng, không gì khác hơn chính là ở chữ “Tâm” trong từng sản phẩm, quyết nói “Không” với vấn nạn trộn tân dược, trả lại “tiếng thơm” cho Đông dược Việt vốn đã có từ ngàn đời nay./.