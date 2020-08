Viên Khớp Tâm Bình thực sự tốt hay chỉ là quảng cáo?

Bệnh xương khớp không chỉ là vấn đề của người già!



Xã hội ngày càng phát triển, áp lực công việc cùng nhịp sống nhanh khiến không ít người bỏ quên việc chăm sóc sức khỏe của mình, đặc biệt là chăm sóc và bảo vệ hệ cơ xương khớp. Hiện nay, tỉ lệ bệnh nhân mắc các bệnh lý về cơ xương khớp ngày càng gia tăng, không chỉ gặp ở người trung niên, cao tuổi mà có xu hướng “trẻ hóa”, nhất là những người làm việc văn phòng, người thường xuyên phải lao động nặng.

Theo Đông y, bệnh xương khớp là do vệ khí của cơ thể giảm sút, các tà khí (phong, hàn, thấp, nhiệt) tấn công, khiến cho khí huyết ngưng trệ tại khớp, gây sưng đau. Can thận suy yếu, thận không chủ được cốt tủy, cũng khiến cho hệ thống xương khớp bị hư tổn. Bệnh xương khớp gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt, lao động và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như teo cơ, biến dạng sụn khớp… Đau nhức xương khớp là biểu hiện của nhiều bệnh khác nhau, trong đó nguyên nhân thường gặp hơn cả là thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống thắt lưng, viêm khớp dạng thấp, viêm quanh khớp vai…

Một số nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý về xương khớp có thể kể đến như: vấn đề tuổi tác; chế độ ăn uống chưa khoa học; vấn đề thừa cân béo phì; lao động nặng thường xuyên; làm việc sinh hoạt sai tư thế, ít vận động, ngồi lâu trong một tư thế, thay đổi thời tiết…

Cơn đau thường âm ỉ, kéo dài, tăng lên khi vận động và giảm lúc nghỉ ngơi. Nếu không điều trị kịp thời, đúng cách thì người bệnh sẽ bị đau nhiều hơn, vận động khó khăn, thậm chí có thể dẫn tới tàn phế. Bởi vậy, mục tiêu đặt ra trong điều trị bệnh đó là giảm đau nhức khớp, giúp người bệnh cải thiện vận động, ngăn chặn cơn đau tái phát và hạn chế những biến chứng nguy hiểm.

Về điều trị, tùy vào từng trường hợp với mức độ nặng và nguyên nhân gây bệnh mà bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ cụ thể. Các phương pháp điều trị thông thường bao gồm: dùng thuốc Tây y, vật lý trị liệu, châm cứu… Tuy nhiên, các thuốc Tây y có tác dụng nhanh nhưng thường chỉ tập trung vào triệu chứng, có thể gây tác dụng phụ, ảnh hưởng tới chức năng gan, thận, hệ tiêu hóa và bệnh dễ tái phát khi ngừng thuốc. Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể được chỉ định phẫu thuật với chi phí tốn kém.

Trước thực tế này, bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định, các chuyên gia thường khuyến khích người bệnh duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học và kết hợp sử dụng sản phẩm thảo dược để hỗ trợ điều trị bệnh. Các sản phẩm bào chế từ thảo dược có thể khắc phục được những nhược điểm của thuốc tân dược, nhưng không phải sản phẩm nào cũng an toàn, chất lượng, bởi có thể được bào chế bởi các dược liệu đã bị ướp hóa chất bảo quản, nguồn gốc dược liệu không rõ ràng…

Viên Khớp Tâm Bình có thực sự tốt như lời đồn?

Trong số những sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh đau nhức xương khớp hiện có mặt trên thị trường, Viên Khớp Tâm Bình đang nhận được sự quan tâm của người sử dụng nhờ các “điểm cộng” như: Chất lượng, Công dụng, Giá thành. Bên cạnh đó, những phản hồi tích cực từ người tiêu dùng, trong đó có cả những ngôi sao nổi tiếng cũng khiến sản phẩm được chú ý nhiều hơn. Điều này khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Liệu Viên Khớp Tâm Bình có thực sự tốt như lời đồn?

Để trả lời cho thắc mắc trên, có thể đi sâu vào phân tích các yếu tố góp phần tạo nên điểm mạnh của sản phẩm:

Về nguồn gốc: Viên Khớp Tâm Bình được sản xuất bởi công ty Dược phẩm Tâm Bình – đơn vị có uy tín trong lĩnh vực dược phẩm. Doanh nghiệp đã có 10 năm khẳng định thương hiệu trên thị trường với nhiều sản phẩm bảo vệ sức khỏe, được giới chuyên môn và người tiêu dùng đánh giá cao, nhận được nhiều giải thưởng cao quý: 2 lần nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế; 7 năm liền được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen Doanh nghiệp tiêu biểu Thủ đô; Cúp Thương hiệu mạnh phát triển bền vững; Chứng nhận Doanh nghiệp Hàng Việt Nam tiêu biểu…

Dược phẩm Tâm Bình có vùng trồng dược liệu riêng được chuẩn hóa theo mô hình GACP–WHO. Toàn bộ quy trình từ chọn giống, trồng, chăm sóc và thu hoạch được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt. Nguyên liệu sau đó được chuyển về nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế GMP Tâm Bình để sản xuất ra thành phẩm. Công ty đảm bảo Viên Khớp Tâm Bình trước khi tới tay người tiêu dùng được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, không có sự pha trộn tân dược như nhiều sản phẩm Đông dược khác.

Về thành phần: Viên Khớp Tâm Bình có thành phần thảo dược thiên nhiên, phối hợp linh hoạt 10 vị thuốc quý như: Hy thiêm, Đương quy, Đỗ trọng, Bột mã tiền chế, Tục đoạn, Cẩu tích, Ba kích, Độc hoạt, Ngưu tất, Bột Thương truật… được điều chế dạng viên nang, rất tiện sử dụng. Sản phẩm đã được kiểm định đạt chuẩn chất lượng bởi các cơ quan quản lý trong quá trình sản xuất và lưu hành.

Về công dụng: Viên Khớp Tâm Bình được phát triển dựa trên bài thuốc cổ phương trong Đông y, lấy nguyên nhân làm gốc nên không chỉ làm giảm triệu chứng mà còn giúp cơ thể tự điều hòa lại chức năng xương khớp, giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp; hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp; hỗ trợ mạnh gân cốt, tăng cường lưu thông khí huyết.

Về giá thành: Viên Khớp Tâm Bình có giá 100.000 đ/ hộp 60 viên, dùng với liều 3 viên/lần và 2 lần/ngày, sử dụng trong 10 ngày. Theo khuyến cáo của chuyên gia, sản phẩm sẽ có hiệu quả tốt nhất khi người bệnh sử dụng đúng liệu trình từ 2 - 3 tháng. Khi so sánh với các sản phẩm cùng chủng loại hiện đang bán trên thị trường, có thể thấy Viên Khớp Tâm Bình chiếm ưu thế hơn hẳn nhờ giá cả hợp lý. Chi phí mỗi ngày chỉ khoảng 10.000 đ, tương đối phải chăng, phù hợp với nhiều đối tượng bệnh nhân.

Về yếu tố bảo vệ người tiêu dùng: Trên thị trường hiện nay, nhiều mặt hàng đang bị làm nhái, làm giả, trong đó có các sản phẩm từ thảo dược. Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, công ty đã phát hành Tem Chống Giả Điện Tử SMS tích hợp quét mã QR hiện đại, rất thuận tiện trong việc xác nhận nguồn gốc sản phẩm.

Người bệnh có thể dễ dàng tìm mua tại hơn 350 đại lý ở 60 tỉnh, thành trên cả nước hoặc gọi tới hotline: 0865344349, hay truy cập vào website:https://tambinh.vn/

Nhờ hội tụ những “điểm cộng” trên nên không khó để lý giải việc Viên Khớp Tâm Bình được người tiêu dùng nhiệt tình đón nhận. Sau một thập kỷ có mặt trên thị trường, sản phẩm Viên Khớp Tâm Bình liên tiếp nhận được những giải thưởng cao quý, do chính người tiêu dùng bình chọn như: Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích; Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn; Chứng nhận Tin và dùng; Top 20 sản phẩm vàng Việt Nam; Cúp Thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng… Đây chính là lời giải thích hợp lý nhất cho những “đồn đoán” về hiệu quả và sự an toàn của Viên Khớp Tâm Bình.

Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

