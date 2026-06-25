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Việt Nam - Ấn Độ hợp tác chuyên sâu về ghép giác mạc và giải phẫu bệnh mắt

Thứ Năm, 10:00, 25/06/2026
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VOV.VN - Ngày 22/6, BVĐK Hồng Ngọc chính thức thiết lập quan hệ hợp tác với Bệnh viện Mắt LV Prasad (Ấn Độ) - một trong những trung tâm đào tạo chuyên gia về giác mạc hàng đầu thế giới, thực hiện hơn 50.000 ca ghép giác mạc mỗi năm.

Theo biên bản thỏa thuận, hai bệnh viện cam kết hợp tác toàn diện trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, trao đổi chuyên môn và hội chẩn từ xa các ca bệnh phức tạp. Trên cơ sở phát huy thế mạnh về kinh nghiệm lâm sàng được đúc kết từ hàng chục nghìn ca bệnh mỗi năm và các giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại trong điều trị của mỗi bên, sự kiện góp phần rút ngắn khoảng cách tiếp cận giữa người bệnh trong nước với các tiêu chuẩn điều trị nhãn khoa tiên tiến trên thế giới.

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Hợp tác mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh

Trọng tâm chương trình tập trung vào các lĩnh vực then chốt như ghép giác mạc và xây dựng ngân hàng mô nhằm tối ưu chất lượng nguồn mô ghép và gia tăng cơ hội bảo tồn thị lực cho những trường hợp tổn thương giác mạc nặng. Bên cạnh đó, hai bệnh viện cũng mở rộng hợp tác trong kiểm soát cận thị, điều trị lác, nhược thị và kính áp tròng nhằm cập nhật các xu hướng can thiệp hiện đại, nâng cao chất lượng chăm sóc thị giác cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Là Trung tâm hợp tác của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về Phòng chống Mù lòa, Bệnh viện Mắt LV Prasad (Ấn Độ) được quốc tế ghi nhận về năng lực đào tạo nguồn nhân lực, các công trình nghiên cứu và phát triển nhiều kỹ thuật nhãn khoa chuyên sâu.

Trong khi đó, BVĐK Hồng Ngọc liên tục khẳng định vị thế trong điều trị các bệnh lý giác mạc phức tạp, điển hình như Chứng nhận Đơn vị đầu tiên tại Việt Nam phẫu thuật ghép giác mạc bằng laser trên hệ thống Femto LDV Z8 từ tập đoàn Ziemer (Thụy Sĩ). Đặc biệt, TS.BS Đinh Thị Hoàng Anh, Trưởng khoa Mắt của bệnh viện hiện sở hữu 10 bằng sáng chế về phẫu thuật giác mạc và đồng tử được Bộ Y tế và Chính phủ Nga công nhận, có hiệu lực trên toàn cầu.

Sự đồng hành giữa hai bệnh viện được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh. Trong đó, việc phát triển các chương trình cận lâm sàng chuyên sâu như giải phẫu bệnh mắt và vi sinh mắt sẽ giúp bác sĩ "nhìn tận gốc" tổn thương ở mức độ mô và tế bào, từ đó xây dựng phác đồ cá nhân hóa toàn diện nhằm đảm bảo tính an toàn và giảm nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật ghép giác mạc.

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Các lãnh đạo cùng chuyên gia nhãn khoa của hai bệnh viện tại lễ ký kết hợp tác chuyên môn

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Lê Văn Thạch - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh bày tỏ: “Sự kết hợp giữa nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt LV Prasad với hệ thống trang thiết bị tiên tiến tại BVĐK Hồng Ngọc sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng, hướng tới mục tiêu chung là chất lượng điều trị tốt cho nhiều người bệnh”.

Đánh giá cao định hướng phát triển nhãn khoa chuyên sâu của BVĐK Hồng Ngọc, Dr. Prashant Garg - Chủ tịch Bệnh viện Mắt LV Prasad cho biết: “Tôi rất ấn tượng với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ chuyên gia giàu năng lực và định hướng nhãn khoa chuyên sâu của BVĐK Hồng Ngọc. Chúng tôi kỳ vọng mối quan hệ bền chặt này sẽ thúc đẩy trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, qua đó mang lại lợi ích bền vững cho cả đội ngũ y tế và cộng đồng”.

Sự kiện ký kết hợp tác chuyên môn cùng bệnh viện hàng đầu Ấn Độ là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển nhãn khoa chuyên sâu của BVĐK Hồng Ngọc, hướng tới mục tiêu đưa các thành tựu y học hiện đại vào thực tiễn điều trị, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của chuyên ngành Mắt tại Việt Nam.

Mai Hương/VOV.VN
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