Việt Nam có loại “nước siêu dinh dưỡng”, uống mỗi ngày một ly là lợi đủ đường

Kháng viêm mạnh mẽ nhờ bromelain

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của trà dứa chính là khả năng kháng viêm mạnh mẽ. Dứa, đặc biệt là phần vỏ và lõi, chứa một lượng lớn bromelain – một loại enzyme tiêu hóa có đặc tính chống viêm đã được khoa học chứng minh. Bromelain giúp làm dịu các phản ứng viêm trong cơ thể, đặc biệt hiệu quả đối với những người mắc bệnh viêm xương khớp hoặc các vấn đề sưng tấy mạn tính. Enzyme này cũng góp phần làm giảm sưng tấy, bầm tím, giúp quá trình hồi phục diễn ra nhanh hơn.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Trà dứa là "người bạn" tuyệt vời của hệ tiêu hóa nhờ hàm lượng bromelain dồi dào. Bromelain là một enzyme phân giải protein, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn, giảm cảm giác đầy hơi, khó tiêu và chướng bụng. Chất này cũng có thể giúp giảm táo bón và các vấn đề liên quan đến hội chứng ruột kích thích (IBS). Một số nghiên cứu cho thấy bromelain còn có đặc tính kháng khuẩn, giúp bảo vệ đường ruột khỏi vi khuẩn gây hại.

Trà dứa có thể đem lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Ảnh: Istock

Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội

Trà dứa là một nguồn cung cấp Vitamin C dồi dào, cùng với các vitamin và khoáng chất thiết yếu khác như canxi, kali, carbohydrate và chất xơ. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do, giảm stress oxy hóa và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Việc bổ sung vitamin C đầy đủ giúp củng cố hệ miễn dịch, tăng cường khả năng chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh, giúp bạn ít ốm vặt hơn.

Nguồn chất chống oxy hóa đa dạng

Ngoài Vitamin C, trà dứa còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ khác như flavonoid và axit phenolic, đặc biệt tập trung ở vỏ dứa. Chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Các chất này cũng góp phần làm chậm quá trình lão hóa của tế bào, giữ cho cơ thể trẻ trung và khỏe mạnh.

Hỗ trợ làn da khỏe đẹp rạng rỡ

Với hàm lượng axit ascorbic (Vitamin C) cao, trà dứa đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp collagen – protein thiết yếu cho làn da. Collagen giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da, giảm thiểu nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa. Uống trà dứa thường xuyên có thể giúp tái tạo mô liên kết, cải thiện kết cấu da từ bên trong, mang lại làn da mịn màng, tươi trẻ.

Tăng cường năng lượng tự nhiên

Bromelain trong trà dứa không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn giúp phân giải protein và chuyển hóa glucose, là yếu tố quan trọng trong quá trình sản sinh năng lượng. Việc cung cấp đủ Vitamin C và các dưỡng chất khác từ trà dứa có thể giúp cải thiện mức năng lượng, tăng cường sự tỉnh táo và giảm cảm giác uể oải.

Mặc dù trà dứa mang lại nhiều lợi ích, nhưng hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng nếu bạn có bất kỳ tình trạng sức khỏe tiềm ẩn hoặc đang dùng thuốc, đặc biệt là phụ nữ mang thai và cho con bú.