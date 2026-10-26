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Việt Nam tiếp nhận những hợp phần đầu tiên của hệ thống xạ trị proton gần 2.000 tỷ

Thứ Hai, 21:04, 26/10/2026
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VOV.VN - Khuya ngày 20/10/2026, những hợp phần đầu tiên của hệ thống xạ trị proton thế hệ mới MEVION S250-FIT trị giá gần 2.000 tỷ đồng đã được vận chuyển từ California (Mỹ) về Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (Phú Mỹ Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh).

Sự kiện này đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị hạ tầng sang triển khai lắp đặt thực tế công nghệ điều trị ung thư tiên tiến bậc nhất thế giới tại Việt Nam.

viet nam tiep nhan nhung hop phan dau tien cua he thong xa tri proton gan 2.000 ty hinh anh 1
viet nam tiep nhan nhung hop phan dau tien cua he thong xa tri proton gan 2.000 ty hinh anh 2

Theo TTND.TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM, MEVION S250-FIT có thiết kế nhỏ gọn, cho phép lắp đặt ngay trong hầm xạ trị tiêu chuẩn của máy gia tốc tuyến tính (LINAC). Điều này giúp tiết kiệm chi phí và không đòi hỏi xây dựng hạ tầng phức tạp như các hệ thống proton truyền thống.

viet nam tiep nhan nhung hop phan dau tien cua he thong xa tri proton gan 2.000 ty hinh anh 3
viet nam tiep nhan nhung hop phan dau tien cua he thong xa tri proton gan 2.000 ty hinh anh 4

Khác với xạ trị photon (tia X) thông thường dễ làm tổn thương các mô lành xung quanh, chùm proton có khả năng "dừng đúng chỗ", giải phóng năng lượng tối đa tại khối u và giảm thiểu tối đa liều bức xạ đến các cơ quan lân cận. Theo GS.BS Quỳnh Thư Lê (Đại học Stanford), phương pháp này đặc biệt có lợi cho trẻ em, người trẻ tuổi, bệnh nhân tái xạ trị hoặc mắc các u vùng não, đầu và cổ.

viet nam tiep nhan nhung hop phan dau tien cua he thong xa tri proton gan 2.000 ty hinh anh 5
viet nam tiep nhan nhung hop phan dau tien cua he thong xa tri proton gan 2.000 ty hinh anh 6
viet nam tiep nhan nhung hop phan dau tien cua he thong xa tri proton gan 2.000 ty hinh anh 7

MEVION S250-FIT đã đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Đại học Stanford (Mỹ) từ tháng 4/2026. Tâm Anh là đơn vị thứ hai ngoài Mỹ và đầu tiên tại châu Á sở hữu hệ thống này.

Các hợp phần tiếp theo sẽ được vận chuyển về vào đầu tháng 12/2026. Hệ thống dự kiến hoàn thiện và đi vào hoạt động cùng Bệnh viện Tâm Anh, Phú Mỹ Hưng vào năm 2028. Việc đưa siêu máy xạ trị proton về Việt Nam mở ra cơ hội tiếp cận y học hiện đại cho bệnh nhân ung thư trong nước, giảm bớt chi phí và gánh nặng phải ra nước ngoài điều trị.

Chu Thúy Ngà/VOV1
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