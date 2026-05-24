Vinmec Hạ Long nội soi bóc tách thành công khối u hiếm gặp, giữ trọn khả năng sinh

Chủ Nhật, 11:39, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN -Một phụ nữ 27 tuổi ở Quảng Ninh mang khối u hiếm nằm sâu trong dây chằng rộng – vị trí khó trong ngoại khoa tiểu khung. Các bác sĩ Vinmec Hạ Long đã phẫu thuật nội soi thành công, bóc tách khối u và bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân.

Khối u hiếm gặp ở vị trí thách thức

Suốt nhiều tháng, chị Nguyễn Thị Minh Hòa (27 tuổi, Hạ Long, Quảng Ninh) thường xuyên xuất hiện các cơn đau âm ỉ vùng hạ vị. Mỗi kỳ kinh nguyệt, cơn đau lại tăng rõ rệt, kéo dài và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hàng ngày. Ban đầu, chị Hòa cho rằng, đây chỉ là biểu hiện rối loạn nội tiết hoặc đau bụng kinh thông thường nên chủ yếu tự theo dõi. Tuy nhiên, tình trạng đau kéo dài và tần suất thường xuyên khiến chị quyết định thăm khám tại nhiều cơ sở y tế. Kết quả ban đầu phát hiện một khối u lớn nằm giữa tử cung và buồng trứng phải, chèn ép các cơ quan trong tiểu khung. Do khối u nằm ở vị trí phức tạp, chưa xác định rõ nguồn gốc và có nguy cơ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản nên chị Hòa quyết định tới Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long để thăm khám chuyên sâu.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long

“Bản thân còn trẻ và chưa lập gia đình nên khi biết có khối u lớn trong tiểu khung, tôi rất hoang mang. Điều tôi lo nhất không chỉ là ca phẫu thuật khó, mà còn sợ ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ sau này”, chị Hòa chia sẻ.

Tại Vinmec Hạ Long, bệnh nhân được đánh giá toàn diện bằng hệ thống cận lâm sàng hiện đại. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có biểu hiện ấn tức vùng hạ vị nhưng bụng mềm, không có phản ứng thành bụng hay điểm đau khu trú rõ ràng. Kết quả siêu âm đường trực tràng cho thấy khối u không xuất phát từ tử cung hay buồng trứng nhưng gây chèn ép trong vùng tiểu khung. Hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) xác định bệnh nhân có khối u dây chằng rộng bên phải kích thước khoảng 6x10 cm với lớp vỏ giàu mạch máu - một bệnh lý hiếm gặp trong phụ khoa, đặc biệt ở phụ nữ trẻ.

Theo TTƯT.BSCKII Phạm Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa Vinmec Hạ Long, chuyên gia Ngoại khoa và Ung bướu với hơn 20 năm kinh nghiệm, dây chằng rộng là cấu trúc nằm sâu trong tiểu khung, gần niệu quản, tử cung, buồng trứng và tập trung nhiều mạch máu lớn. Vì vậy, các khối u tại vị trí này luôn là thách thức với phẫu thuật viên. “Không chỉ cần xử lý triệt để khối u, mục tiêu quan trọng với bệnh nhân trẻ là phải bảo tồn tối đa chức năng sinh sản. Điều này đòi hỏi bác sĩ phải đánh giá chính xác giải phẫu vùng tiểu khung, đồng thời kiểm soát tốt nguy cơ chảy máu và tổn thương các cơ quan lân cận trong quá trình phẫu thuật”, bác sĩ Hùng cho biết.

Nội soi chuyên sâu giữ trọn khả năng sinh sản cho người bệnh

Theo các bác sĩ, với những trường hợp u dây chằng rộng có kích thước lớn, giàu mạch máu và nằm sâu trong tiểu khung, mổ mở thường là phương pháp được lựa chọn do việc bóc tách bằng nội soi có độ khó rất cao.

Tuy nhiên, nhằm giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian hồi phục và tối ưu tính thẩm mỹ cho bệnh nhân trẻ chưa lập gia đình, ê-kíp Vinmec Hạ Long đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi bóc u dây chằng rộng – giữ nguyên tử cung, vòi trứng và buồng trứng.

 Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long thực hiện ca phẫu thuật nội soi bóc tách khối u hiếm gặp

Bác sĩ Hùng cho biết để thực hiện thành công ca mổ dạng này, yếu tố quan trọng nhất là đánh giá chính xác giải phẫu vùng tiểu khung trước phẫu thuật và khả năng kiểm soát biến chứng trong quá trình bóc tách. “Điều khó nhất không chỉ là lấy được khối u ra ngoài, mà là bóc tách triệt để nhưng vẫn phải bảo tồn nguyên vẹn các cấu trúc xung quanh, đặc biệt là tử cung, buồng trứng và niệu quản. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản hoặc gây biến chứng nặng cho người bệnh”, bác sĩ Hùng chia sẻ.

Với sự hỗ trợ của hệ thống nội soi hiện đại có khả năng phóng đại hình ảnh, các bác sĩ tiếp cận chính xác vùng tiểu khung và tiến hành bóc tách khối u một cách cẩn trọng. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp cũng ghi nhận khối u có mật độ chắc, di động hạn chế và bám sát nhiều cấu trúc quan trọng. Việc bóc tách được thực hiện từng bước vừa xử lý hệ thống mạch máu nuôi khối u, vừa đảm bảo không làm tổn thương niệu quản cũng như các cơ quan sinh sản.

Một trong những tín hiệu tích cực nhất trong ca mổ là tử cung, hai buồng trứng và vòi trứng của bệnh nhân hoàn toàn bình thường, không bị khối u xâm lấn. Sau gần 120 phút căng thẳng, khối u được bóc tách thành công. Toàn bộ tử cung, buồng trứng và vòi trứng được bảo tồn nguyên vẹn. Bệnh nhân hồi phục tốt, giảm đau rõ rệt và nhanh chóng ổn định sức khỏe.

Thành công của ca bệnh cho thấy năng lực chuyên môn trong phẫu thuật nội soi chuyên sâu tại Vinmec Hạ Long - nơi nhiều kỹ thuật khó đang được triển khai thường quy với sự phối hợp đa chuyên khoa cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Theo bác sĩ Hùng, nhiều phụ nữ trẻ hiện vẫn chủ quan với các dấu hiệu đau bụng kéo dài hoặc đau tăng trong kỳ kinh nguyệt. Đây có thể là biểu hiện của nhiều bệnh lý phụ khoa tiềm ẩn, trong đó có các khối u vùng tiểu khung. “Việc thăm khám sớm giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn thuận lợi hơn cho điều trị, đồng thời tăng cơ hội duy trì chức năng sinh sản. Với những khối u nằm ở vị trí phức tạp, người bệnh nên điều trị tại các cơ sở có đầy đủ chuyên khoa, hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm”, bác sĩ Hùng khuyến cáo.

Bác sĩ Vinmec cứu thành công thai nhi Nhật mắc bệnh hiếm

VOV.VN - Phát hiện thai nhi mắc bệnh hiếm với nguy cơ tiền sản giật, vợ chồng sản phụ người Nhật từng nhiều lần tính trở về Tokyo sinh con. Tuy nhiên, sự tận tâm và chuyên môn của bác sĩ Vinmec đã giữ họ ở lại Việt Nam, tạo nên hành trình vượt cạn đầy kỳ diệu.

 

CTV Thảo Nhi/VOV.VN
Tag: Vinmec Hạ Long nội soi khối u bệnh hiếm gặp
