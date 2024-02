Vitamin giúp tăng cường hệ miễn dịch phòng ngừa nhiễm bệnh

Thông thường, cách tốt nhất để bổ sung dinh dưỡng là từ thực phẩm, tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh chúng ta có thể dung một số loại vitamin, khoáng chất để cải thiện hệ miễn dịch.

Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, cho biết là vitamin C và vitamin D là những chất hữu hiệu để cải thiện khả năng miễn dịch.

Khoa học nói gì về tác dụng của về vitamin D?

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung vitamin D có thể làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, đặc biệt là ở những người bị thiếu vitamin D.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy thiếu hụt vitamin D có thể làm tăng khả năng bị nhiễm trùng, khiến cơ thể dễ bị bệnh, virus xâm nhập.

Một đánh giá về các nghiên cứu liên quan đến 11.321 người đã cho thấy rằng những người bổ sung vitamin D hằng tuần hoặc hằng ngày - ít có nguy cơ bị nhiễm trùng đường hô hấp hơn những người không bổ sung vitamin D.

Đồng thời, trường y tế công cộng thuộc Đại học Harvard (Mỹ) lưu ý rằng, các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy vitamin D có thể làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư, giúp kiểm soát nhiễm trùng và giảm viêm, vitamin D cũng giúp cơ thể hấp thụ canxi, bảo vệ xương.

Cách bổ sung vitamin D: Có thể bổ sung vitamin D tự nhiên bằng việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, ăn một số loại thực phẩm như cá béo, lòng đỏ trứng …

Bên cạnh vitamin D, bổ sung thêm vitamin C cũng sẽ giúp tăng cường miễn dịch, cải thiện sức khỏe tốt hơn.

Thiếu vitamin C nghiêm trọng có thể dẫn đến một bệnh đặc trưng là thiếu máu, nướu dễ bị chảy máu, bầm tím và lâu lành vết thương. Đặc biệt ở những người có vấn đề về đường tiêu hóa và mắc bệnh ung thư, thiếu vitamin C làm giảm hấp thụ sắt từ đường tiêu hóa, suy giảm miễn dịch, sức khỏe yếu.

Vitamin C (hay còn gọi là axit ascorbic) là vitamin mà cơ thể cần để hình thành các mạch máu, sụn, cơ và collagen trong xương. Vitamin C đóng vai trò là chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ các tế bào chống lại tác động của các gốc tự do. Đây là các phân tử được tạo ra khi cơ thể phân giải thức ăn hoặc tiếp xúc với khói thuốc lá và chất phóng xạ. Các gốc tự do đóng một vai trò trong nguyên nhân gây bệnh tim, ung thư và các bệnh khác. Ngoài ra, vitamin C cũng giúp cơ thể hấp thụ và lưu trữ sắt, cải thiện sức khỏe, tăng cường hệ thống miễn dịch.