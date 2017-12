Vô vàn công dụng của dưa lưới có thể bạn chưa biết

Cải thiện thị lực: Dưa lưới có chứa một lượng lớn vitamin A và C, giúp bạn có được một tầm nhìn sắc nét. Các vitamin này được biết đến để tăng cường võng mạc, bảo vệ thị lực của bạn. "Quản lý" huyết áp: Dưa lưới giàu kali giúp duy trì huyết áp ổn định. Trợ giúp trong việc giảm cân: Dưa lưới có hàm lượng chất béo ít bão hòa và có ít calo. Trái cây giàu chất xơ này sẽ làm cho bạn cảm thấy no và giảm thèm ăn, do đó sẽ giúp bạn giảm cân. Ngăn ngừa bệnh tim: Dưa lưới chứa hàm lượng kali cao giúp giảm các vấn đề về tim và đột quỵ. Chúng cũng chứa các đặc tính chống đông máu do adenosin - chất có trong dưa chứa các yếu tố làm loãng máu. Kiểm soát bệnh tiểu đường: Ăn dưa lưới có thể kiểm soát bệnh tiểu đường. Trái cây này giúp kiểm soát mức đường trong máu một cách hiệu quả, qua đó kiểm soát bệnh tiểu đường. Tăng cường miễn dịch: Dưa lưới giúp tăng cường miễn dịch tuyệt vời vì chúng chứa vitamin C. Trái cây này giúp kích thích sự hình thành các bạch cầu, chống lại các bệnh nhiễm trùng trên cơ thể. Giảm Cholesterol: Nếu bạn đang có kế hoạch giảm mức cholesterol, hãy ăn dưa lưới hàng ngày. Loại quả này hoàn toàn không có cholesterol, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về cholesterol trong cơ thể. Chữa loét dạ dày: Dưa lưới có hiệu quả trong điều trị loét dạ dày, do hàm lượng vitamin C cao. Nó cũng có hàm lượng nước cao làm mát lớp lót của dạ dày. Giảm táo bón: Dưa lưới có sự cân bằng hoàn hảo của nước và chất xơ, rất tốt cho việc giảm táo bón. Nó làm giảm quá trình tiêu hóa và là một chất làm lành tự nhiên tuyệt vời. Kiểm soát và ngăn ngừa nguy cơ ung thư: Dưa lưới chứa vitamin C và chất chống oxy hoá được gọi là beta-carotene. Chất này giúp ngăn chặn các gốc tự do và ngăn ngừa các tế bào của cơ thể bị hư hỏng, do đó ngăn ngừa nguy cơ ung thư. Ngăn ngừa mất nước: Dưa lưới có hàm lượng nước cao, giúp cơ thể giữ nước, do đó giải quyết các vấn đề như giảm mức năng lượng và ngất xỉu. Ngăn ngừa sỏi thận: Một chất chiết xuất từ dưa lưới gọi là oxykine được biết đến có khả năng loại bỏ sỏi thận. Trái cây này cũng làm sạch thận nhờ hàm lượng nước cao. Ngăn ngừa rối loạn liên quan đến giấc ngủ: Thêm dưa lưới vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày nếu bạn gặp các vấn đề về giấc ngủ. Dưa lưới giúp điều trị chứng rối loạn giấc ngủ bằng cách xoa dịu thần kinh và cơ của não. Giảm đau bụng kinh nguyệt: Ăn nhiều dưa lưới sẽ giúp giảm bớt cơn đau trong kỳ kinh nguyệt. Nó chứa các đặc tính chống đông máu làm tan cục máu đông và giảm bớt các cơn co thắt. Giúp đỡ trong thời kỳ mang thai: Phụ nữ mang thai được khuyến cáo ăn dưa lưới do loại quả này cung cấp chất folate, giúp cách ngăn ngừa các khuyết tật ống thần kinh. Cai thuốc lá: Ăn dưa lưới là một giải pháp rất tốt khi bạn đang có kế hoạch bỏ thuốc lá. Dưa làm trẻ hóa phổi và giúp cơ thể hồi phục sau khi loại bỏ nicotin nhanh hơn. Chống lại căng thẳng: Nếu bạn đã từng bị căng thẳng, thay vì uống các loại thuốc, hãy ăn nhiều dưa lưới. Dưa làm tăng lưu lượng oxy đến não, khiến não trở nên bình tĩnh hơn. Xương chắc khoẻ: Vitamin C trong dưa lưới rất tốt cho việc tăng cường cơ và xương vì nó sản sinh collagen trong xương và cơ.

