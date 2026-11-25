Theo thông tin Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn mới cập nhật, trong ngày 25/11, đơn vị tiếp nhận thêm 3 bệnh nhân liên quan vụ nổ khí gas được chuyển đến từ các cơ sở y tế. Những người này đã được sơ cứu, cấp cứu ban đầu rồi chuyển viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác tới thăm nạn nhân vụ nổ ở phố Nguyễn Văn Tuyết (Ảnh: BVCC).

Sức khỏe các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện sau phẫu thuật và những người mới được chuyển viện đều có tiến triển tích cực.

Hai bệnh nhân bị vết thương sọ não hở đã được phẫu thuật lấy dị vật. Sau phẫu thuật, sức khỏe cả hai tiến triển tốt, hiện được theo dõi tại Khoa Hồi sức ngoại. Trong khi đó, 1 bệnh nhân nữ 78 tuổi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi phải cũng đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

TS.BS Trần Quang Hải, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết, đơn vị đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động nhân lực tập trung cấp cứu các nạn nhân. Đến nay, tình trạng sức khỏe các bệnh nhân đang điều trị tại đây đều có chuyển biến tốt.

Công tác điều trị, chăm sóc các nạn nhân vẫn được các bệnh viện duy trì, đặc biệt với những trường hợp chấn thương nặng cần theo dõi sau phẫu thuật.

Vụ nổ xảy ra khoảng 8h ngày 24/11 tại quán ăn ở phố Nguyễn Văn Tuyết. Sức ép lớn khiến công trình đổ sập hoàn toàn, nhiều nhà xung quanh bị hư hỏng.

Người dân sống cách hiện trường 300-400 m trên phố Thái Thịnh cho biết nhà cửa rung nhẹ, nhiều người hoảng hốt chạy ra đường. Tiếng nổ lớn, khói bụi bốc lên mù mịt khiến khu vực nhanh chóng náo loạn.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện từ nhiều đơn vị đến hiện trường, triển khai tìm kiếm, cứu nạn và xử lý sự cố.

Tính đến 20h tối 24/11, vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa khiến 7 người tử vong và 9 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại các bệnh viện.