Vua của các loại rau dễ trồng, ăn ngon lại bổ dưỡng chẳng kém dùng thuốc bổ

Giàu chất chống oxy hóa và ngăn ngừa bệnh mạn tính

Cải xoăn chứa hàm lượng rất cao các flavonoid như quercetin và kaempferol, những chất chống oxy hóa mạnh giúp trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể. Nhờ cơ chế bảo vệ tế bào này, tiêu thụ cải xoăn thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính liên quan đến lão hóa, hỗ trợ hạ huyết áp và bảo vệ cơ thể khỏi các phản ứng viêm nguy hiểm.

Tăng cường sức khỏe tim mạch và hạ cholesterol

Các hợp chất trong cải xoăn có khả năng liên kết với axit mật trong hệ tiêu hóa và hỗ trợ bài tiết chúng ra khỏi cơ thể, từ đó buộc gan phải sử dụng cholesterol tích tụ để tạo ra axit mật mới. Quá trình này giúp làm giảm đáng kể lượng cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và bảo vệ hệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

Cải xoăn mang lại nhiều công dụng chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Cải xoăn chứa dạt dào các hợp chất glucosinolate, khi đi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành sulforaphane và indole-3-carbinol. Đây là những hoạt chất sinh học đã được nhiều nghiên cứu chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ở cấp độ phân tử, giúp bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc ung thư đại tràng, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Tăng cường thị lực và bảo vệ đôi mắt

Nhờ chứa hàm lượng lớn Lutein và Zeaxanthin - hai chất chống oxy hóa tập trung nhiều ở võng mạc, cải xoăn đóng vai trò như một chiếc "kính râm" tự nhiên bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh. Bổ sung cải xoăn vào chế độ ăn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

Hỗ trợ giảm cân và tốt cho hệ tiêu hóa

Với hàm lượng calo cực thấp nhưng lại giàu nước và chất xơ, cải xoăn giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu hơn sau bữa ăn. Chất xơ trong loại rau này không chỉ hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả mà còn kích thích nhu động ruột, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi và ngăn ngừa tình trạng táo bón.

Củng cố huyết khối và giúp xương chắc khỏe

Cải xoăn là một trong những nguồn cung cấp Vitamin K1 tuyệt vời nhất từ thực vật, đóng vai trò then chốt trong quá trình đông máu tự nhiên của cơ thể. Ngoài ra, hàm lượng canxi và magie dạt dào trong cải xoăn hỗ trợ duy trì mật độ xương chắc khỏe, làm giảm nguy cơ loãng xương và tổn thương xương khớp.

Tăng cường hệ miễn dịch và làm đẹp da

Lượng Vitamin C phong phú trong cải xoăn (thậm chí cao hơn cả cam) giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu để tăng cường sức đề kháng trước các bệnh nhiễm trùng. Bên cạnh đó, Vitamin C còn kích thích quá trình tổng hợp collagen tự nhiên, duy trì độ đàn hồi cho làn da và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Dù mang lại vô vàn lợi ích, người đang sử dụng thuốc chống đông máu (như Warfarin) nên giữ lượng cải xoăn tiêu thụ ở mức ổn định vì hàm lượng Vitamin K cao trong rau có thể làm giảm tác dụng của thuốc. Ngoài ra, người mắc bệnh lý tuyến giáp nên làm chín cải xoăn trước khi ăn để hạn chế các chất goitrogen gây ảnh hưởng đến sự hấp thu iot của cơ thể.