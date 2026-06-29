Xu hướng chủ động bảo tồn khả năng sinh sản ở phụ nữ hiện đại

Đừng để tuổi tác trở thành rào cản trên hành trình làm mẹ

Ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn kết hôn và sinh con muộn hơn để ưu tiên phát triển sự nghiệp hoặc chờ đợi thời điểm phù hợp. Tuy nhiên, khác với nam giới, khả năng sinh sản của phụ nữ suy giảm theo thời gian và gần như không thể phục hồi khi dự trữ buồng trứng cạn kiệt. Đặc biệt sau tuổi 35, chất lượng và số lượng noãn giảm dần theo tuổi, khiến nguy cơ khó thụ thai, đồng thời nguy cơ sảy thai và bất thường nhiễm sắc thể ở thai nhi gia tăng.

Chính vì vậy, bảo tồn khả năng sinh sản đang trở thành xu hướng được nhiều phụ nữ hiện đại quan tâm. Tùy theo độ tuổi, tình trạng sức khỏe và kế hoạch sinh con, bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp phù hợp nhằm tối ưu cơ hội có con trong tương lai.

ThS.BS Nguyễn Hồng Hạnh - Bác sĩ lâm sàng Trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh chia sẻ: “Các phương pháp bảo tồn khả năng sinh sản không chỉ dành cho những người mắc bệnh liên quan đến sinh sản, bệnh hiểm nghèo như ung thư mà còn là lựa chọn chủ động của nhiều phụ nữ hiện đại. Càng thực hiện ở độ tuổi trẻ, chất lượng trứng còn tốt thì cơ hội sinh con khỏe mạnh trong tương lai càng được tối ưu”.

Nhiều bạn nữ chủ động đến tư vấn về bảo tồn khả năng sinh sản (Ảnh: BVCC)

Bảo tồn khả năng sinh sản bằng công nghệ hiện đại

Hiện nay, trữ đông trứng là lựa chọn được nhiều phụ nữ độc thân quan tâm, đặc biệt là những người chưa có kế hoạch kết hôn hoặc sinh con trong vài năm tới. Với phương pháp này, trứng được lấy từ buồng trứng thông qua quy trình kích thích và chọc hút noãn, sau đó bảo quản bằng công nghệ đông lạnh chuyên sâu. Nhờ đó, phụ nữ có thêm cơ hội sử dụng chính nguồn trứng của mình khi có kế hoạch mang thai trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh tuổi tác, bệnh lý có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.

Còn đối với các cặp vợ chồng, trữ đông phôi là phương pháp được áp dụng phổ biến. Sau khi trứng và tinh trùng được thụ tinh trong phòng thí nghiệm để tạo thành phôi, các phôi chất lượng tốt sẽ được tiến hành trữ đông. Khi có nhu cầu mang thai, phôi có thể được rã đông và chuyển vào buồng tử cung người phụ nữ, từ đó giúp giảm bớt thời gian và chi phí so với việc thực hiện lại toàn bộ chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Ngoài các phương pháp bảo tồn sinh sản thông thường, trữ đông mô buồng trứng là lựa chọn dành cho những phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ suy giảm khả năng sinh sản do điều trị ung thư hoặc các bệnh lý cần can thiệp ảnh hưởng đến buồng trứng. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với các trường hợp cần điều trị sớm, không đủ thời gian thực hiện quy trình kích thích buồng trứng để trữ noãn. Phần mô buồng trứng khỏe mạnh được lấy và bảo quản trước điều trị, sau đó có thể ghép trở lại khi người bệnh hồi phục nhằm khôi phục chức năng buồng trứng và mở ra cơ hội mang thai trong tương lai.

Trước những nhu cầu thực tế này, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc Yên Ninh đã triển khai đa dạng các kỹ thuật bảo tồn khả năng sinh sản hiện đại, giúp khách hàng chủ động lưu giữ cơ hội làm cha mẹ trong tương lai như trữ đông trứng, trữ đông tinh trùng, trữ đông phôi,... Mỗi trường hợp khi đến thăm khám đều được đánh giá toàn diện về sức khỏe sinh sản, xây dựng phác đồ cá thể hóa, tối ưu hiệu quả bảo tồn.

IVF Hồng Ngọc Yên Ninh sở hữu hệ thống phòng lab và trang thiết bị hiện đại (Ảnh: BVCC)

Thế mạnh của IVF Hồng Ngọc Yên Ninh đến từ hệ thống phòng Lab đạt tiêu chuẩn với trang thiết bị hiện đại, ứng dụng các công nghệ bảo quản lạnh tiên tiến. Quy trình được thực hiện đồng bộ, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chuyên môn, góp phần nâng cao khả năng sử dụng mẫu bảo tồn trong tương lai. Bên cạnh đó, trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh còn quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia hỗ trợ sinh sản và chuyên viên phôi học giàu kinh nghiệm, thường xuyên cập nhật các kỹ thuật mới trên thế giới.

Hiện tại, trung tâm đang triển khai ưu đãi miễn phí gia hạn năm thứ 2 và thứ 3 đối với trường hợp trữ trứng nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho phụ nữ trên hành trình giữ gìn thiên chức làm mẹ. Nhiều gia đình đã đón con thành công khi thực hiện bảo tồn khả năng sinh sản tại IVF Hồng Ngọc Yên Ninh.

Để được tư vấn về các phương pháp bảo tồn khả năng sinh sản, các gia đình hãy liên hệ đến số hotline: 0915.960.139 hoặc 0915.330.016 để được hỗ trợ nhanh nhất.