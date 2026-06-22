10 năm “Brexit”: Những “dấu lặng” và tương lai bỏ ngỏ

Dù kịch bản “sụp đổ” không xảy ra sau Brexit song nền kinh tế Anh đang phải đối mặt với nhiều mất mát như quy mô nền kinh tế bị thu hẹp, tăng trưởng kinh tế chậm lại; đồng bảng Anh mất giá, lạm phát, chi phí sinh hoạt liên tục gia tăng… Các rào cản thuế quan và quy định thương mại mới với thị trường EU lớn nhất khiến xuất nhập khẩu, đầu tư, năng suất và nguồn cung lao động của Anh đều sụt giảm nghiêm trọng.

Brexit. Đồ họa: 2bm.

Các dự báo ngân sách chính thức của Anh ước tính nền kinh tế nước này sẽ nhỏ hơn khoảng 4% sau 15 năm Brexit, so với trường hợp họ ở lại EU. Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NBER) tại Mỹ dự báo mức độ thiệt hại còn lớn hơn, từ 6% đến 8%, trong đó đầu tư giảm tới 18% so với kịch bản “không Brexit”.

Giáo sư kinh tế và chính sách công tại Đại học King’s College London, ông Jonathan Portes, đánh giá: “Đúng như các nhà kinh tế học dự đoán, Brexit đã tác động tiêu cực đáng kể đến nền kinh tế Anh. Nền kinh tế Anh rõ ràng yếu hơn và nhỏ hơn so với trường hợp không Brexit. Có rất nhiều tranh luận về mức độ ảnh hưởng nhưng nói một cách tổng quát, chúng ta nghèo hơn vài phần trăm do Brexit. Tuy nhiên, đó không phải là một thảm họa”.

Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy nhiều cử tri Anh đánh giá việc Anh ra khỏi EU là “thất bại nhiều hơn thành công” và Brexit đã tác động tiêu cực đến nước Anh, do vậy họ có thể lựa chọn tái gia nhập EU nếu một cuộc trưng cầu dân ý mới được tổ chức. Kết quả cuộc khảo sát ở 15 quốc gia thuộc EU do Hội đồng Đối ngoại châu Âu (ECFR) công bố hôm qua (21/6) cho thấy có tới 66% số người được hỏi cho rằng việc Anh tái gia nhập EU là ý tưởng tích cực và có thể chấp nhận được. Trong khi đó, 75% người được hỏi ở Anh muốn Anh thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với EU. Các chính trị gia châu Âu như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cũng bày tỏ sự ủng hộ nếu Anh mong muốn tái gia nhập EU.

Ngoài hậu quả về kinh tế, Brexit cũng là một trong những nguyên nhân khiến nền chính trị Anh rơi vào bất ổn kéo dài với những chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đảng cầm quyền và xã hội, làm suy yếu nhiều đời Thủ tướng do không dung hòa được lập trường các phe phái.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đang tích cực thúc đẩy chiến lược "thiết lập lại" quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) nhằm tháo gỡ các rào cản thương mại, tăng cường an ninh chung và cải thiện đời sống kinh tế hậu Brexit. Tuy nhiên, phe bảo thủ và các lực lượng ủng hộ Brexit ở Anh vẫn phản ứng mạnh mẽ mọi động thái đưa Anh xích lại gần hơn với EU.

Thủ tướng Anh Keir Starmer - đang đứng trước áp lực từ chức những ngày qua - thừa nhận: “Tôi biết người dân đang thất vọng về tình trạng của nước Anh, thất vọng về chính trị và một số người thất vọng về tôi. Tôi biết mình cần phải chứng minh họ đã sai và tôi sẽ làm được”.

Trong bối cảnh đó, các nhà quan sát cho rằng sự thay đổi thái độ, dư luận của công chúng Anh và ở châu Âu dù có thể tạo nền tảng thuận lợi cho Anh và EU thúc đẩy tiến trình cải thiện quan hệ trong những năm tới, song khả năng Anh quay lại “ngôi nhà chung Châu Âu” chưa phải là lựa chọn chính sách thực tế trong ngắn hạn.