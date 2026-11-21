Hai bên đã tìm được tiếng nói chung trên nhiều vấn đề cụ thể, được giới lãnh đạo ca ngợi bằng những mỹ từ đầy lạc quan. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Anh Andy Burnham gọi đây là một "thỏa thuận lịch sử" và là "một ngày tốt đẹp cho nước Anh cũng như cho châu Âu". Về phía Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhận định đây là một "bước ngoặt" giúp những "người bạn cũ tiếp thêm luồng sinh khí mới cho tình hữu nghị", trong khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nhấn mạnh cả hai bên đều mạnh mẽ hơn khi hợp tác cùng nhau.

Anh và EU đồng ý nới lỏng các quy định kiểm soát đối với hàng thực phẩm xuất khẩu của Anh và hợp tác về hạn ngạch phát thải carbon. Ảnh: Reuters

Sau những cuộc đàm phán được một nhà ngoại giao tại Brussels mô tả là "địa ngục" kéo dài đến tận đêm trước hội nghị, London và Brussels đã thống nhất được một số biện pháp thiết thực. Hai bên đồng ý nới lỏng các quy định kiểm soát đối với hàng thực phẩm xuất khẩu của Anh và hợp tác về hạn ngạch phát thải carbon. Đối với vấn đề di chuyển của giới trẻ, thỏa thuận cho phép tối đa 100.000 thanh niên châu Âu và 100.000 thanh niên Anh được tự do đi lại và lưu trú ở hai bờ eo biển Manche mỗi năm.

Tuy nhiên, yêu cầu của Brussels về việc giảm học phí cho sinh viên EU tại Anh xuống ngang bằng với sinh viên bản địa vẫn chưa được giải quyết, buộc hai bên phải thống nhất gia hạn thêm 6 tháng để tiếp tục đàm phán về vấn đề nhạy cảm này. Ngoài ra, Anh và EU cũng nhất trí thiết lập một "cuộc đối thoại có cấu trúc" nhằm giải quyết toàn diện nạn nhập cư bất hợp pháp, bao gồm cả việc đưa những người bị từ chối tị nạn trở về các nước thứ ba.

Kể từ khi nhậm chức tại số 10 phố Downing, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã không ngần ngại phá vỡ các điều cấm kỵ khi xem xét khả năng Anh tái gia nhập EU như một lựa chọn trong tương lai. Dù viễn cảnh Anh tái gia nhập EU vẫn còn rất xa vời, ông Burnham khẳng định cách tiếp cận mới của London là "mang tính xây dựng, tích cực và không đối đầu" nhằm hàn gắn những tổn thất kinh tế do Brexit gây ra. Ông Burnham cũng tiết lộ hai bên sẽ bắt đầu thảo luận về mối quan hệ dài hạn vào năm tới.

Động thái xích lại gần EU nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân Anh và được kỳ vọng sẽ tạo lợi thế cho đảng của ông Burnham trước thềm cuộc tổng tuyển cử năm 2029. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh vẫn phải đối mặt với sự phản đối quyết liệt từ phe ủng hộ Brexit. Lãnh đạo đảng dân tộc chủ nghĩa Reform UK, ông Nigel Farage, đã có mặt tại Brussels ngay trong chiều thứ Sáu để chỉ trích Thủ tướng Anh đang để EU "qua mặt" vì sự "thiếu kinh nghiệm" của mình.