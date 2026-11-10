12 người chết và 50 người bị thương trong tai nạn liên hoàn tại Bulgaria

Vụ tai nạn xảy ra gần thành phố Yambol trên tuyến cao tốc nối thủ đô Sofia với thành phố cảng Burgas. Theo Bộ Nội vụ Bulgaria, thông tin ban đầu cho thấy, vụ việc bắt đầu từ va chạm giữa một xe buýt và một xe tải, sau đó dẫn đến hàng loạt vụ đâm liên hoàn. Nhiều ô tô và xe tải bị biến dạng, lật nghiêng hoặc lao khỏi mặt đường. Các phương tiện gặp nạn nằm rải rác trên cả 6 làn đường cao tốc.

Bộ Nội vụ Bulgaria cũng cho biết, sương mù dày đặc có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra để xác định chính xác diễn biến và nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc khiến nhiều người thiệt mạng. Nguồn: Reuters

Bộ trưởng Y tế Katya Ivkova xác nhận 11 người tử vong tại hiện trường, một người không qua khỏi tại bệnh viện. Khoảng 50 người bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế điều trị. Lực lượng cảnh sát, cứu hỏa, y tế cùng phương tiện hàng không đã được huy động để tham gia cứu hộ và vận chuyển nạn nhân.

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev tuyên bố tổ chức quốc tang vào ngày 11/11. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen quyết định rút ngắn chuyến thăm Bulgaria, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và ghi nhận nỗ lực của lực lượng cứu hộ.