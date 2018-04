Theo nguồn tin từ các bệnh viện và địa phương, hầu hết những người bị thiệt mạng do sét đánh khi đang làm việc ngoài trang trại khi một cơn bão nhiệt đới quét qua nước này. Hằng năm, nhiều người ở Bangladesh phải chịu thiệt mạng do sét đánh. (Ảnh minh họa).

Tại Bangladesh, hàng năm đều có người thiệt mạng do sét đánh vào thời gian này trong năm khi chuyển từ mùa khô sang mùa mưa. Tuy nhiên, số người thiệt mạng do sét đánh gia tăng đột biến trong những năm gần đây./. Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Bangladesh làm 8 người chết VOV.VN - Bangladesh là nước có tỷ lệ có tai nạn giao thông đường bộ cao do đường xá xấu, phương tiện giao thông cũ. Lật thuyền chở người tị nạn từ Myanmar sang Bangladesh VOV.VN - Theo lực lượng chức năng Bangladesh, khoảng 30 - 32 người vẫn còn mất tích, nguyên nhân lật thuyền được cho là chở quá tải.