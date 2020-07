17 bang và Thủ đô Washington đáp ứng các mục tiêu về xét nghiệm Covid-19

Theo một nghiên cứu được công bố ngày 30/6, chỉ có 17 bang và thủ đô Washington đang đáp ứng các mục tiêu tối thiểu để thực hiện đủ xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Nghiên cứu do Viện Sức khỏe Toàn cầu thuộc Đại học Ha-vớt (Harvard) và Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia (NPR) phối hợp tiến hành, cho thấy có 14 bang và thủ đô Washington, đang thực hiện đủ xét nghiệm để giảm thiểu sự lây lan của viurs SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa.

Điều đó có nghĩa những địa phương này sẽ không loại bỏ được, song dịch bệnh Covid-19 sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, có ba bang đang đáp ứng ở mức xét nghiệm cao hơn để kiềm chế virus và ngăn chặn hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh mới. Tuy nhiên, hiện cũng có tới 32 bang không đạt được mục tiêu nào và điều đó nêu bật sự cần thiết phải đẩy mạnh xét nghiệm thời gian tới.

Mỹ đang tiến hành khoảng 500.000 xét nghiệm mỗi ngày, một sự cải thiện đáng kể so với giai đoạn đầu bùng phát dịch. Nhưng Đại học Harvard ước tính, với mức độ bùng phát hiện nay, Mỹ cần thực hiện khoảng 1 triệu xét nghiệm mỗi ngày để giảm thiểu sự lây lan và khoảng 4 triệu xét nghiệm mỗi ngày để ngăn chặn vi-rút SARS-CoV-2.

Theo phân tích, cùng với thủ đô Washington, 13 bang đang thực hiện đủ xét nghiệm để giảm thiểu sự lây lan của virus SARS-CoV-2, gồm: Connecticut, Delaware, Idaho, Illinois, Indiana, Maine, Massachusetts, Montana, New Hampshire, New Jersey, New York, Oklahoma, Virginia và Wyoming. Ba bang đáp ứng mục tiêu xét nghiệm cao hơn là Vermont, Hawaii và Alaska.

Đáng chú ý, các bang có dịch bệnh bùng phát tồi tệ nhất hiện nay, như Arizona và Florida, đang kém xa các mục tiêu xét nghiệm cần thiết./.