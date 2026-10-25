18 quốc gia kêu gọi phát triển AI nhân văn và có đạo đức

Hơn 200 đại biểu bao gồm các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo xã hội dân sự và đại diện doanh nghiệp từ 18 quốc gia đã tham dự hội nghị về đổi mới sáng tạo có trách nhiệm. Với chủ đề “Quản trị có trách nhiệm trong một thế giới phân mảnh: Những lộ trình đạo đức hướng tới sự thịnh vượng của con người trong kinh doanh, công nghệ và chính sách”, hội nghị diễn ra từ ngày 20-22/10, tập trung thảo luận về các tiêu chuẩn đạo đức trong phát triển AI và trách nhiệm chung toàn cầu, nhằm đảm bảo sự phát triển của AI phục vụ cho nhu cầu của con người. Sự kiện đã đưa ra các khuyến nghị sẽ được trình bày tại Hội nghị thượng đỉnh về AI ở Geneva, Thụy Sĩ, dự kiến ​​diễn ra vào tháng 6/2027.

Thúc đẩy đưa các giá trị đạo đức và nhân văn vào phát triển công nghệ AI tại Diễn đàn Bali từ ngày 20-22/10. Ảnh: Antara

Trong những năm gần đây, sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một động lực chính làm thay đổi các ngành công nghiệp trên toàn cầu, với những tác động sâu rộng đến việc làm, đổi mới khoa học, dịch vụ công và tăng trưởng kinh tế. Khi các nền kinh tế lớn chạy đua để giành vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này, Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) dự báo thị trường AI toàn cầu sẽ đạt 4.800 tỷ USD vào năm 2023. Mặc dù là một công nghệ còn khá non trẻ, AI đã làm dấy lên những lo ngại ngày càng tăng trong xã hội, từ việc người lao động có thu nhập thấp và trung bình bị thay thế, cho đến tình trạng giám sát gia tăng do thu thập dữ liệu quy mô lớn.

Các đại biểu tham dự hội nghị cho rằng, khoảng cách giữa sự phát triển công nghệ và năng lực đạo đức chưa đủ của con người để quản lý nó một cách có trách nhiệm. Do đó, thách thức chung là đưa tiến bộ của công nghệ và tiến bộ của trách nhiệm đạo đức con người trở lại trạng thái cân bằng. Đối với các doanh nghiệp, đổi mới không giúp cải thiện cuộc sống con người thì không phải là tiến bộ thực sự. Khi các công ty đặt phúc lợi con người làm trọng tâm, đạo đức sẽ không còn là một loại chi phí, mà trở thành nguồn tạo dựng niềm tin và các giá trị lâu dài.

Tại Hội nghị, các nước cũng đặt ra vấn đề chênh lệch về trình độ công nghệ giữa các quốc gia, kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ hơn. Các quốc gia Đông Nam Á được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình chương trình nghị sự về quản trị AI toàn cầu, chứ không đơn thuần chỉ là thị trường tiêu thụ AI.