2 quan chức Hồ Bắc bị sa thải vì tắc trách trong đối phó với dịch nCoV

Tỉnh Hồ Bắc - tâm chấn trong đợt bùng phát dịch virus corona đã sa thải bí thư đảng ủy Ủy ban Y tế Hồ Bắc và giám đốc Ủy ban y tế Hồ Bắc giữa bối cảnh các nhà chức trách tỉnh này bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ về khả năng ứng phó với dịch bệnh.

Dịch corona cho tới nay đã khiến hơn 1.000 người chết và hàng chục nghìn người nhiễm bệnh. Ảnh: Reuters

Cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc cho biết bí thư đảng ủy Ủy ban Y tế Hồ Bắc Zhang Jin và giám đốc cơ quan này - bà Liu Yingzi đã bị sa thải vì một số lý do. Các vị trí này sẽ do ông Wang He Sheng, một thành viên trong Đảng ủy tỉnh Hồ Bắc đảm nhiệm.

Chính quyền Trung ương Trung Quốc cũng khuyến khích người dân báo cáo về bất kỳ trường hợp nào tắc trách trong công tác đối phó với dịch bệnh tại địa phương. Các quan chức nước này được cảnh báo sẽ bị sa thải nếu họ làm trái với trách nhiệm của mình.

Nhiều quan chức y tế ở cấp thấp hơn trên khắp Trung Quốc cũng bị sa thải vì không thể kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới gây nên - được cho là có nguồn gốc từ một chợ động vật hoang dã bất hợp pháp tại thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc là thành phố Vũ Hán. Dịch bệnh này cho tới nay đã khiến hơn 1.000 người chết và hàng chục nghìn người nhiễm bệnh.

Các nhà chức trách tại Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc là những người bị chỉ trích nhiều nhất trên mạng xã hội khi không thể kiểm soát giai đoạn bùng phát ban đầu của dịch bệnh vào tháng 12/2019, cũng như không báo cáo lên chính quyền cao hơn. Tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc Wang Xiaodong và Thị trưởng Vũ Hán Zhou Xianwang cũng bị chỉ trích nặng nề.

Chính quyền thành phố Vũ Hán còn vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ dư luận do các biện pháp mạnh tay với 8 nhân viên y tế khi cáo buộc họ "lan truyền tin đồn" về một loại virus mới vào cuối năm ngoái, trong đó có bác sĩ Lý Văn Lượng, người đã qua đời vì nhiễm chính chủng virus này ngày 7/2.

Cơ quan giám sát tham nhũng Trung Quốc đã cử 1 đội ngũ tới Vũ Hán để điều tra "các vấn đề mà dư luận nêu ra, liên quan đến bác sĩ Lý Văn Lượng"./.