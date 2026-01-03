20 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Saudi Arabia vào Yemen

Theo một quan chức giấu tên thuộc lực lượng li khai "Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam" (STC) tại Yemen, mục tiêu bị nhắm đến trong các cuộc không kích của Saudi Arabia vào Yemen hôm qua, là hai căn cứ quân sự ở Al- Khasah và Seiyun cùng thuộc tỉnh Hadramawt. Toàn bộ thương vong đều là các chiến binh của STC.

Hình ảnh trích từ video trên mạng xã hội được cho là ghi lại các cuộc không kích của Saudi Arabia nhằm vào các vị trí của Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) tại Sayoun, Yemen, công bố ngày 2/1/2026. Ảnh: UGC/Reuters

Một số nguồn tin khu vực khẳng định đây là đợt không kích gây thương vong nặng nề nhất của Saudi Arabia vào Yemen, kể từ căng thẳng gia tăng tại miền Nam Yemen hồi tháng trước, gây ra bởi chiến dịch đánh chiếm bất ngờ của STC đối với một loạt khu vực thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Yemen được Saudi Arabia và cộng đồng quốc tế công nhận.

Trước đó, hôm 30/12, Saudi Arabia thông báo đã tập kích cảng Mukalla cũng thuộc tỉnh Hadramawt, nhắm mục tiêu là lô vũ khí mà Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE) chuyển cho lực lượng li khai STC. Cùng ngày, UAE thông báo rút toàn bộ lực lượng ra khỏi Yemen, kết thúc các hoạt động chống khủng bố tại quốc gia cực Nam bán đảo Arab.

Sự gia tăng căng thẳng nghiêm trọng tại Yemen đã gây quan ngại sâu sắc trong dư luận khu vực và quốc tế. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 2/1 đã tiến hành điện đàm với Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud và Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, để thảo luận biện pháp hạ nhiệt tình hình, kiểm soát khủng hoảng. Trước đó, nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã kêu gọi các bên liên quan tại Yemen hành động kiềm chế và có trách nhiệm để tháo gỡ vấn đề.