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25% số lượng trận đấu của World Cup diễn ra dưới nhiệt độ nguy hiểm

Thứ Hai, 05:18, 22/06/2026
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VOV.VN - Nắng nóng đang nổi lên như một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất tại World Cup 2026 khi nhiệt độ thường xuyên trên mức 30 độ C trong thời gian diễn ra các trận đấu.

Các chuyên gia cảnh báo khoảng 1/4 số trận đấu của giải có thể diễn ra trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm ở mức nguy hiểm đối với cầu thủ cũng như người hâm mộ. 

Theo phân tích của một số tổ chức nghiên cứu và Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO), nhiều trận đấu thuộc World Cup tại Mỹ đã diễn ra trong điều kiện nhiệt độ vượt ngưỡng khuyến nghị. Trước tình hình này, FIFA đã áp dụng các quãng nghỉ uống nước bắt buộc, đồng thời tăng cường các biện pháp y tế và hệ thống làm mát tại sân vận động.

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Ban tổ chức bố trí nhiều quạt công suất lớn và hệ thống làm mát cho cổ động viên (Ảnh: QT)

Tuy nhiên, những biện pháp này cũng gây ra tranh cãi. Huấn luyện viên trưởng Uruguay Marcelo Bielsa cho rằng các quãng nghỉ uống nước làm gián đoạn nhịp độ trận đấu, dù ông thừa nhận đây là giải pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe cầu thủ.

Không chỉ trên sân cỏ, các thành phố đăng cai cũng đang phải tìm cách giúp người hâm mộ đối phó với nhiệt độ cao. Tại nhiều fan zone ở Mỹ, Canada và Mexico, ban tổ chức đã lắp đặt các quạt công suất lớn, hệ thống phun sương làm mát và bố trí thêm nhiều khu vực có mái che để khán giả tránh nắng.

Ở Washington D.C., Philadelphia hay Miami, các trạm cấp nước miễn phí được tăng cường, trong khi lực lượng y tế và tình nguyện viên liên tục nhắc nhở người hâm mộ uống đủ nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài. Một số fan zone còn phát miễn phí kem chống nắng và bố trí các khu vực nghỉ ngơi dành cho trẻ em và người cao tuổi.

Các chuyên gia nhận định World Cup 2026 đang trở thành phép thử lớn đối với bóng đá đỉnh cao trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Nhiều ý kiến cho rằng FIFA sẽ phải tính toán lại khung giờ thi đấu cũng như các biện pháp bảo vệ cầu thủ tại những giải đấu lớn trong tương lai.

Quang Trung/VOV-Washington
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