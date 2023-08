27 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ ở Tây An (Trung Quốc)

Theo dữ liệu của chính quyền địa phương, tính đến tối 13/8, lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn gây ra ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đã cướp đi sinh mạng của 21 người, hiện vẫn còn 6 người mất tích.

Hiện trường lũ quét và sạt lở đất ở Tây An. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thông tin do Sở Quản lý Khẩn cấp Tây An cung cấp cho thấy, mưa lớn cục bộ đã bất ngờ tấn công làng Úy Tử Bình ở quận Trường An, Tây An vào khoảng 6h chiều 11/8. Thảm họa đã cuốn trôi 2 ngôi nhà, phá hủy 3 khu vực và làm hư hỏng 21 điểm trên Quốc lộ 210, hủy hoại hạ tầng cung cấp điện, khiến 900 hộ gia đình mất điện. 14 đội cứu hộ gồm lực lượng công an và cứu hỏa với hơn 980 người, cùng hơn 1.100 thiết bị, dụng cụ và chó nghiệp vụ đã được huy động để tiến hành công tác tìm kiếm cứu hộ.

Trong khi đó, chiều qua (13/8), một trận lốc xoáy kéo dài hơn 10 phút đã xảy ra ở huyện Đại Phong, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 15 người bị thương, 283 ngôi nhà bị hư hỏng.

Kể từ tháng 7, các loại thiên tai, đặc biệt là mưa lũ thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc. Trong đó, số người chết vì mưa bão ở riêng miền Bắc nước này đã lên tới ít nhất 78 người tính đến 11/8, sau đợt mưa lịch sử và lũ lụt nghiêm trọng từ cuối tháng 7 tới nay.