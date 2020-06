3 bang Đông Bắc (Mỹ) yêu cầu người từ ổ dịch đến phải cách ly 14 ngày

Thống đốc New York, ông Andrew Cuomo, Thống đốc New Jersey, ông Phil Murphy và Thống đốc Connecticut, ông Ned Lamont đã nhất trí lệnh này áp dụng đối với bất cứ ai đến từ những bang có mức lây nhiễm cao, được cho là hơn 10/100.000 dân, trong khoảng thời gian 7 ngày.

Phát biểu tại buổi họp báo trực tuyến chung với những người đồng cấp New Jersey và Connecticut, ông Cuomo nhấn mạnh: “Chúng tôi phải bảo đảm rằng, virus SARS-CoV-2 sẽ không quay trở lại 3 bang qua đường hàng không một lần nữa. Do vậy, hôm nay chúng tôi cùng công bố hướng dẫn đi lại, theo đó, những người đến từ các bang có mức lây nhiễm cao phải cách ly trong thời gian 14 ngày. Chúng tôi có ngưỡng về tỉ lệ lây nhiễm và bất cứ bang nào có tỉ lệ lây nhiễm vượt ngưỡng đó sẽ là chủ thể phải chịu cách ly. Một lý do rất đơn giản là chúng tôi đã rất vất vả mới giảm được mức lây nhiễm và không muốn chứng kiến tỉ lệ lây nhiễm bệnh tăng lại”.

Giãn cách xã hội dường như không tồn tại với nhiều người tụ tập ở khu Hell's Kitchen, New York, Mỹ hôm 13-6-2020 - Ảnh: NYT

Cũng theo ông Cuomo, 3 bang sẽ có biện pháp kiểm soát của riêng mình. Trước mắt, lệnh này áp dụng đối với các bang: Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Bắc Carolina, Nam Carolina, Washington, Utah và Texas. Mức phạt sẽ là 2.000 USD cho lần vi phạm đầu tiên, 5.000 USD cho lần vi phạm thứ hai, và 10.000 USD đối với vi phạm gây ra thiệt hại cho người khác.

Lệnh này cho thấy sự đảo ngược tình hình mắc Covid-19 so với thời điểm cách đây hơn 3 tháng, khi New York, New Jersey và Connecticut, nhất là thành phố New York, được coi là tâm dịch của Mỹ.

Sau thời gian áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt và tiến hành xét nghiệm trên diện rộng đã giúp 3 bang kiểm soát được dịch bệnh. Các trường hợp mới nhiễm bệnh Covid-19 hiện giảm xuống mức rất thấp ở cả New York, New Jersey và Connecticut.

Trong khi đó, số ca nhiễm bệnh mới ở các bang thuộc miền Nam và miền Tây nước Mỹ đang gia tăng mạnh. Hiện, 26 bang báo cáo có sự gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh, nhất là tại các bang đông dân như: California, Texas, Florida và Arizona./.