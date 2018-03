4 nghi phạm bị bắt giữ trong vụ cháy trumg tâm thương mại Nga

Ủy ban điều tra Nga ngày 26/3 đã tiến hành một cuộc điều tra hình sự, bắt giữ 4 nghi phạm, trong đó có người đứng đầu công ty quản lý và nhân sự tại trung tâm thương mại Winter Cherry ở Kemerovo, Nga sau khi xảy ra vụ cháy lớn tại khu vực này ngày 25/3 khiến ít nhất 64 người thiệt mạng và 41 trẻ em mất tích.

Lực lượng cứu hỏa sử dụng vòi rồng dập tắt đám cháy. Ảnh: TASS.

Người đứng đầu khu vực Kemerovo, ông Aman Tuleyev cho biết, các gia đình có nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy tại trung tâm mua sắm ở thành phố Kemerovo sẽ nhận khoản tiền bồi thường ít nhất 1 triệu rúp (17.500 USD).

“Tôi quyết định mỗi gia đình không may có 1 nạn nhân thiệt mạng sẽ nhận được khoản tiền bồi thường 1 triệu rúp. Nếu gia đình nào có 2 nạn nhân thiệt mạng sẽ nhận được 2 triệu rúp”, ông nói. Bên cạnh đó, Chính quyền địa phương sẽ cử các nhà tâm lý học, chuyên gia xã hội và bác sỹ đến làm việc với các gia đình có nạn nhân thương vong trong thảm kịch này.

“Chúng tôi sẽ làm mọi công việc một cách cẩn thận, tránh làm tổn thương và đào sâu nỗi đau của các gia đình có người gặp nạn. Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ và giúp đỡ họ vượt qua nỗi đau này. Tôi rất thấu hiểu hoàn cảnh của thân nhân các nạn nhân bởi một trong số những người họ hàng của tôi cũng thiệt mạng trong vụ cháy, đó là một cháu gái nhỏ.”

Theo Người đứng đầu cơ quan cứu hỏa thành phố Sergei Yakovlev cho biết, đám cháy lan rộng do tòa nhà có nhiều vật liệu dễ bắt lửa, khiến các nỗ lực cứu hộ trở nên khó khăn hơn. Nguyên nhân của đám cháy vẫn chưa được xác định, mặc dù trước đó có nhiều thông tin cho rằng, hỏa hoạn bùng phát do một trẻ em nào đó đã nghịch bật lửa, hoặc cũng có thể do chập điện./.